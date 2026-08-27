美網外圍賽｜黃澤林輕取奧地利球手　鬥塞爾維亞老將爭正賽席位

距離再次打入美國網球公開賽正賽圈，黃澤林（Coleman Wong）只差一步，美網外圍賽第二圈僅花70分鐘輕取奧地利球手紐美亞（Lukas Neumayer），將鬥塞爾維亞老將拿祖域（Dusan Lajovic）爭晉級。



黃澤林在美網外圍賽首圈反勝摩拿後，與紐美亞爭晉級，這名奧地利球手世界排名第191位，同樣較擅長打泥地。今圈戰情不似上場般緊湊，Coleman首盤初段即找到破發機會，盤末再次破發，首盤以6：3先下一城。

紐美亞第二盤嘗試改變打法，主動上網攔截，同時失誤次數增加，黃澤林第二盤立即打破對手發球局，而對手不時上網，造就Coleman更多機會打出超身球，盤末更以一記精彩的「笠波」得手，兩旁看台坐滿觀眾的11號場響起歡呼聲。

黃澤林今場發球起作用，全場開出10次Ace球，第一發球得分率高達86%，全場未出現被破發的機會，最後保持優勢，以6：3再取一盤，70分鐘輕取對手晉級。

黃澤林距離主賽圈只差一步，今晚（27日）將與塞爾維亞老將拿祖域爭晉級。這名36歲的老將世界排名曾登上前30，近年戰績回落，如今排名為167位。無獨有偶，拿祖域與Coleman前兩圈對手一樣擅長泥地。