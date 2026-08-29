美網｜黃澤林闖第二主場鬥東道主爭入次圈　周一凌晨12:10上演

黃澤林（Coleman）在美國網球公開賽力爭佳績，他於外圍賽連過三關，連續兩年晉級這項年度大滿貫壓軸戰的正賽，經抽籤後他將硬撼東道主球手湯美保羅（Tommy Paul），對手現世界排名21，黃澤林誓要再當巨人殺手，爭取晉級。

黃澤林對湯美保羅的賽事將於周一凌晨12時10分舉行，NOW Sports全程直播美網賽事。



黃澤林去年憑一席美網32強成為全城焦點，紐約可說是他成名地。今年重返這個大滿貫，世界排名由去年同期的174躍升至現在的94，達到他網球生涯第一個目標——躋身世界排名前100。

美網2026｜黃澤林（Coleman Wong）勇闖正賽。（Getty Images）

黃澤林在網球路上繼續突破，在今年美網一關，他先於外圍賽連贏三場晉級正賽，經抽籤後他的正賽首圈（128強）對手是29歲美國球手湯美保羅。湯美保羅生涯5次贏得ATP單打錦標，大滿貫最佳戰績是2023年澳網4強，惟不敵塞爾維亞的祖高域無緣決賽。他的世界排名曾於去年打入法網8強後高踞第8，那是其職業生涯新高。

美國網球公開賽2026｜黃澤林晉級路 階段 對手 賽果 外圍賽首圈 摩拿（Elmer Moller / 丹麥zf3 4：6、6：3、6：4 外圍賽次圈 紐美亞（Lukas Neumayer / 奧地利） 6：3、6：3 外圍賽第三圈 拿祖域（Dusan Lajovic / 塞爾維亞） 6：4、6：3 正賽128強 保羅湯美（Paul Tommy / 美國）

值得一提的是，黃澤林對湯美保羅的賽事，將安排於第二主場Louis Armstrong Stadium舉行，那是黃澤林首次於美網踏入這個容量1.4萬人的球場；去年男單32強，黃澤林於第三主場Grandstand惡鬥俄羅斯的盧比夫。