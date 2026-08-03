網球｜黃澤林世界排名首度晉身男單百大　再創香港網壇歷史新一頁

黃澤林（Coleman）在出戰ATP 250級別的墨西哥米菲爾（Mifel）公開賽表現出色，16強曾勇挫賽事頭號種子、世界排名12的捷克球手利克卡（Jiri Lehecka），即使最終4強止步，ATP最新公布的世界排名，Coleman由108位連升16級，最新排名第92位，個人首度晉身百大，也是香港男單史上第一人。



黃澤林在米菲爾公開賽躋身4強後，最新世界排名升上第92位。（Getty Images）

黃澤林職業生涯年年有突破

22歲的黃澤林，過去兩年持續向世界前列邁進。身高1.91米、曾在拿度網球學校習藝多年，Coleman由升上成人組開始每年均有大大小小的突破。

從2023年杭州亞運男單8強、ITF挑戰賽晉身決賽，世界排名一路由2023年初的744位持續攀升，首度突破300位，到年終升上253位；2024年在ATP 1000級別的邁阿密大師賽首晉主賽圈，世界排名一度升上128位；到2025年迎來生涯最大突破——美國網球公開賽（美網）晉身第3圈。

黃澤林過去兩年持續向世界前列邁進。（Getty Images）

2026年首奪ATP 挑戰賽錦標 米菲爾公開賽晉4強

來到2026年，黃澤林5月出戰江西公開賽，並第6度打入ATP 挑戰賽男單決賽，經歷5次失敗，今次終能戰勝澳洲球手禾頓（Adam Walton），首奪ATP 挑戰賽錦標。隨即再在另一項大滿貫賽事法國網球公開賽（法網）置身主賽圈。

就算在法網首圈止步，這位永不言敗的港將，在不同賽事繼續努力，終在今次ATP 250級別的墨西哥米菲爾公開賽連挫強敵，晉身4強，就算未能奪冠，仍為他帶來100分巡迴賽積分，終於一圓躋身「世界頂尖百人」的目標。

另一港將張瑋桓（Eudice）在女子雙打亦愈戰愈勇，目前WTA女雙世界排名第58位。（Getty Images）

世界排名首入百大 香港男單史上第一人

今次黃澤林世界排名由第108位一躍16位，升上第92位，不單是他職業生涯個人首度晉身百大之列，也再次創下香港球手歷史，成為歷來首個打入世界排名前100位的男子單打球手。

Coleman之前唯一能晉身網壇百大排名的球手，為前港將希麗敏（Patricia Hy-Boulais）。她曾在1983年WTA女單年終世界排名第68，希麗敏之後在1993年曾創下世界排名第28位的生涯新高，但當時已轉籍代表加拿大。1987年她仍代表香港時，女雙世界排名亦曾高佔第36位。現役港將方面，30歲的張瑋桓（Eudice）在女子雙打亦愈戰愈勇，在女雙同樣突破世界排名百大關口，目前WTA女雙世界排名第58位。