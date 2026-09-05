名古屋亞運會2026跳水｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：普利森
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的跳水項目將於9月26日至30日舉行，香港跳水隊將派出2男2女參賽。本文詳列香港跳水隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026跳水｜比賽日期

比賽日期：2026年9月24日至27日
比賽地點：
比賽項目：
【男子組】1米彈板、3米彈板、10米高台、3米彈板雙人、10米高台雙人
【女子組】1米彈板、3米彈板、10米高台、3米彈板雙人、10米高台雙人
金牌數目：10

名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊名單

香港跳水隊出戰名古屋亞運的名單如下。

名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊名單

男子組

阮柏鈞、阮柏彥

女子組

陳梓銘、梁家嫸

香港跳水代表陳梓銘。（夏家朗攝）
全運會2025｜16歲港將陳梓銘北上訓練兩年　越級挑戰跳水王國

名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊賽程

以下為香港跳水隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊賽程（9月26日）

名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月26日

上午9:00

男子3米彈板雙人決賽

阮柏鈞/阮柏彥

名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊賽程（9月27日）

名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月27日

上午9:00

女子3米彈板雙人決賽

陳梓銘/梁家嫸

名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊賽程（9月28日）

名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月28日

上午9:00

女子1米彈板決賽

陳梓銘、梁家嫸

男子1米彈板決賽

阮柏鈞、阮柏彥

名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊賽程（9月29日）

名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月29日

上午9:00

男子3米彈板決賽

阮柏鈞、阮柏彥

名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊賽程（9月30日）

名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月30日

上午9:00

女子3米彈板決賽

陳梓銘

名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊往績

香港跳水隊過去未曾於亞運奪得獎牌。

亞運會
名古屋亞運2026
名古屋亞運香港隊名單
香港運動員
香港運動員戰報
跳水