名古屋亞運會2026跳水｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
撰文：普利森
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愛知．名古屋亞運2026的跳水項目將於9月26日至30日舉行，香港跳水隊將派出2男2女參賽。本文詳列香港跳水隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026跳水｜比賽日期
比賽日期：2026年9月24日至27日
比賽地點：
比賽項目：
【男子組】1米彈板、3米彈板、10米高台、3米彈板雙人、10米高台雙人
【女子組】1米彈板、3米彈板、10米高台、3米彈板雙人、10米高台雙人
金牌數目：10
名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊名單
香港跳水隊出戰名古屋亞運的名單如下。
男子組
阮柏鈞、阮柏彥
女子組
陳梓銘、梁家嫸
名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊賽程
以下為香港跳水隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。
名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊賽程（9月26日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月26日
上午9:00
男子3米彈板雙人決賽
阮柏鈞/阮柏彥
名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊賽程（9月27日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月27日
上午9:00
女子3米彈板雙人決賽
陳梓銘/梁家嫸
名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊賽程（9月28日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月28日
上午9:00
女子1米彈板決賽
陳梓銘、梁家嫸
男子1米彈板決賽
阮柏鈞、阮柏彥
名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊賽程（9月29日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月29日
上午9:00
男子3米彈板決賽
阮柏鈞、阮柏彥
名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊賽程（9月30日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月30日
上午9:00
女子3米彈板決賽
陳梓銘
名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊往績
香港跳水隊過去未曾於亞運奪得獎牌。