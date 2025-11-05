全運會2025｜16歲港將陳梓銘北上訓練兩年　越級挑戰跳水王國

中國跳水隊擁有全紅嬋﹑陳芋汐﹑陳藝文﹑曹緣等奧運金牌選手，粒粒皆星，即使「夢之隊」今次回歸省隊，代表所屬省份出戰，但正正因為全國高手傾巢而出，全運會堪稱「世界上最困難的跳水比賽」。

16歲的跳水港將陳梓銘卻選擇迎難而上，隻身挑戰整個跳水王國是何種心情？

攝影：夏家朗



16歲的陳梓銘是香港跳水隊代表之一，4歲半初次接觸跳水，8歲正式加入香港隊訓練。2018年隨港隊前往廣州練習，2023年再度隨廣東省隊訓練至今。陳梓銘曾經代表港隊參加杭州亞運﹑世界錦標賽等大賽，她在今年8月贏得香港跳水錦標賽冠軍，今屆全運，陳梓銘將出戰女子1米板及3米板。

香港跳水代表陳梓銘。（夏家朗攝）

問：第幾次參加全運會？

答：第一次。

問：當知道要參加全運會時，心情如何？

答：既興奮又榮幸，抱着為港爭光的心態出戰，盡自己能力跳好每一跳，衝擊更好的名次。

問：如何備戰今次全運會？準備過程有什麼感受？

答：全運會前一直在內地訓練，先後參加亞洲錦標賽及馬來西亞公開賽，寓賽於操，其後赴廣州參加全運會。今次全運會將參加1米板及3米板，早前調整訓練計劃，先穩定原本的動作，再嘗試挑戰更高難度的動作。

陳梓銘。（夏家朗攝）

問：中國跳水實力人所共知，全運會高手林立，怎麼看待今次賽事？對你的跳水生涯有什麼幫助？

答：全運會是國內最高水平的賽事，各個省份精銳盡出，不少國家隊運動員都會參賽，我清楚自己的能力，如果要參加選拔賽的話（編按：港澳選手可以直接晉級），真的很難打入決賽圈，所以十分珍惜這個舞台。每次比賽都是學習，與國家隊的頂級選手較量，學習她們的技術與心態，如何再令自己走得更遠。

陳梓銘十分珍惜今次出戰全運會的機會。（夏家朗攝）

問：你最期待與哪些選手交手？

答：奧運冠軍陳藝文。她是我的偶像，可惜她一直跟國家隊訓練，沒有機會與她在廣東一同練習。她十分友善，出外比賽時，我們碰面也會聊天，我會趁機請教她，希望有機會與她交手。全紅嬋比我大兩年，我曾與她一起訓練，她的基本功十分厲害，她也非常隨和，完全沒有隔膜。

廣東隊在今屆全運會贏得女子團體賽金牌。（全運會圖片）

問：你的訓練基地在廣州，與香港訓練的環境有何分別？內地訓練如何提升你的跳水實力？

答：杭州亞運前，我便開始跟隨廣東省隊訓練至今，他們就像「小國家隊」一樣，廣東在國內賽事名列前茅，全紅嬋﹑陳藝文等好手也是來自廣東，在練習親身感受到他們的「內功」深厚，每個動作也接近完美。

廣東隊每星期訓練6天，早上6時晨操，上﹑下午各一節訓練，除了跳水練習還有在陸上學習新動作﹑健身等環節，訓練當然艱辛，但想練得好﹑有進步就一定要付出。訓練時，他們有很多鏡頭拍攝，每次跳完都可以分析你的動作，從細節中再改善。