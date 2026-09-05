名古屋亞運會2026獨木舟｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的獨木舟（靜水競速）項目將於9月23日至26日舉行，香港獨木舟隊將派出4男參賽。本文詳列香港獨木舟隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026獨木舟（靜水競速）｜比賽日期
比賽日期：2026年9月23日至26日
比賽地點：三好池獨木舟競技場（三好池カヌー競技場）
比賽項目（只列靜水競速）：
【男子皮艇】500米單人、500米雙人、500米四人
【男子划艇】500米單人、500米雙人、
【女子皮艇】500米單人、500米雙人、500米四人、
【女子划艇】200米單人、500米雙人
【男女子混合】皮艇500米雙人、划艇500米雙人
金牌數目：12
名古屋亞運2026獨木舟（靜水競速）｜香港獨木舟隊名單
香港獨木舟隊出戰名古屋亞運的名單如下。
組別
項目
運動員
男子組
500米單人皮艇
張朗然
500米雙人皮艇
張子衝/蘇柏然
500米四人皮艇
張子衝/蘇柏然/張朗然/盧瑋珞
名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程
以下為香港獨木舟隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。
名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程（9月23日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月23日
上午9:00
男子500米四人皮艇初賽
張子衝/蘇柏然/張朗然/盧瑋珞
男子500米雙人人皮艇初賽
張子衝/蘇柏然
名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程（9月24日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月24日
上午9:00
男子500米四人皮艇準決賽*
張子衝/蘇柏然/張朗然/盧瑋珞
男子500米四人皮艇決賽*
張子衝/蘇柏然/張朗然/盧瑋珞
男子500米單人皮艇初賽
張朗然
名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程（9月25日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月25日
上午9:00
男子500米雙人皮艇準決賽*
張子衝/蘇柏然
男子500米雙人皮艇決賽*
張子衝/蘇柏然
名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程（9月26日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月26日
上午9:00
男子500米單人皮艇準決賽*
張朗然
男子500米單人皮艇決賽*
張朗然
名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊往績
香港獨木舟隊過往未曾於亞運獲得獎牌。