名古屋亞運會2026獨木舟｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的獨木舟（靜水競速）項目將於9月23日至26日舉行，香港獨木舟隊將派出4男參賽。本文詳列香港獨木舟隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026獨木舟（靜水競速）｜比賽日期

比賽日期：2026年9月23日至26日

比賽地點：三好池獨木舟競技場（三好池カヌー競技場）

比賽項目（只列靜水競速）：

【男子皮艇】500米單人、500米雙人、500米四人

【男子划艇】500米單人、500米雙人、

【女子皮艇】500米單人、500米雙人、500米四人、

【女子划艇】200米單人、500米雙人

【男女子混合】皮艇500米雙人、划艇500米雙人

金牌數目：12

名古屋亞運2026獨木舟（靜水競速）｜香港獨木舟隊名單

香港獨木舟隊出戰名古屋亞運的名單如下。

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊名單 組別 項目 運動員 男子組 500米單人皮艇 張朗然 500米雙人皮艇 張子衝/蘇柏然 500米四人皮艇 張子衝/蘇柏然/張朗然/盧瑋珞

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程

以下為香港獨木舟隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程（9月23日）

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月23日 上午9:00 男子500米四人皮艇初賽 張子衝/蘇柏然/張朗然/盧瑋珞 男子500米雙人人皮艇初賽 張子衝/蘇柏然

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程（9月24日）

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月24日 上午9:00 男子500米四人皮艇準決賽* 張子衝/蘇柏然/張朗然/盧瑋珞 男子500米四人皮艇決賽* 張子衝/蘇柏然/張朗然/盧瑋珞 男子500米單人皮艇初賽 張朗然

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程（9月25日）

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月25日 上午9:00 男子500米雙人皮艇準決賽* 張子衝/蘇柏然 男子500米雙人皮艇決賽* 張子衝/蘇柏然

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程（9月26日）

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月26日 上午9:00 男子500米單人皮艇準決賽* 張朗然 男子500米單人皮艇決賽* 張朗然

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊往績

香港獨木舟隊過往未曾於亞運獲得獎牌。