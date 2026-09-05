名古屋亞運會2026獨木舟｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：普利森
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的獨木舟（靜水競速）項目將於9月23日至26日舉行，香港獨木舟隊將派出4男參賽。本文詳列香港獨木舟隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026獨木舟（靜水競速）｜比賽日期

比賽日期：2026年9月23日至26日
比賽地點：三好池獨木舟競技場（三好池カヌー競技場）
比賽項目（只列靜水競速）：
【男子皮艇】500米單人、500米雙人、500米四人
【男子划艇】500米單人、500米雙人、
【女子皮艇】500米單人、500米雙人、500米四人、
【女子划艇】200米單人、500米雙人
【男女子混合】皮艇500米雙人、划艇500米雙人
金牌數目：12

名古屋亞運會2026香港運動員名單+比賽日期賽程時間表總覽

名古屋亞運2026獨木舟（靜水競速）｜香港獨木舟隊名單

香港獨木舟隊出戰名古屋亞運的名單如下。

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊名單

組別

項目

運動員

男子組

500米單人皮艇

張朗然

500米雙人皮艇

張子衝/蘇柏然

500米四人皮艇

張子衝/蘇柏然/張朗然/盧瑋珞

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程

以下為香港獨木舟隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程（9月23日）

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月23日

上午9:00

男子500米四人皮艇初賽

張子衝/蘇柏然/張朗然/盧瑋珞

男子500米雙人人皮艇初賽

張子衝/蘇柏然

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程（9月24日）

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月24日

上午9:00

男子500米四人皮艇準決賽*

張子衝/蘇柏然/張朗然/盧瑋珞

男子500米四人皮艇決賽*

張子衝/蘇柏然/張朗然/盧瑋珞

男子500米單人皮艇初賽

張朗然

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程（9月25日）

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月25日

上午9:00

男子500米雙人皮艇準決賽*

張子衝/蘇柏然

男子500米雙人皮艇決賽*

張子衝/蘇柏然

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程（9月26日）

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月26日

上午9:00

男子500米單人皮艇準決賽*

張朗然

男子500米單人皮艇決賽*

張朗然

名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊往績

香港獨木舟隊過往未曾於亞運獲得獎牌。

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