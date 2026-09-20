名古屋亞運會2026香港運動員名單+比賽日期賽程時間表一覽

名古屋亞運將於2026年9月19日正式開幕，香港隊今屆派出約580名運動員競逐38個項目，游泳的何詩蓓及何甄陶、劍擊的張家朗和及蔡俊彥、網球的黃澤林、空手道的劉慕裳及曾綺婷、乒乓球的黃鎮廷及杜凱琹等，都是有力爭奪獎牌的運動員，其他焦點香港運動員包括胡子彤、香港女排、港足等，香港隊誓要打破上屆杭州亞運8金16銀29銅的歷屆最佳紀錄。

本文詳列香港隊參賽運動員完整名單，以及相關項目的賽程、比賽時間。名古屋亞運將由HOY媒體網絡免費直播，包括HOY TV、HOY手機應用程式及Youtube頻道。

趙子晉、夏家朗、楊宇翹、張倩儀 名古屋及東京現場直擊



名古屋亞運2026韻律泳｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運跳水賽事將於9月26至28日舉行，香港韻律泳隊名單如下。

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名古屋亞運2026韻律泳｜香港韻律泳隊名單 雙人賽 朱家泳、熊詩晴 團體賽 陳思全、鄭梓翎、林資洋、藍諾恩、李姿賢、黃穎嘉、楊姿華、趙詩韻

名古屋亞運2026跳水｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運跳水賽事將於9月26至30日舉行，香港跳水隊名單如下。

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名古屋亞運2026跳水｜香港跳水隊名單 男子組 阮柏鈞、阮柏彥 女子組 陳梓銘、梁家嫸

名古屋亞運2026游泳｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運游泳賽事將於9月20至25日舉行，香港游泳隊將派出何詩蓓、何甄陶、李芯瑤等人參賽。

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名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊名單 組別 運動員 男子組 陳鎡樵、陳慶煌、張智傑、趙浩俊、何仲綸、何甄陶、何沛熹、古逸豪、關鵬、關子博、賴敬和、劉建希、李昇海、盧梓霖、麥世霆、徐奕祺、尹進廉、王一舜、余東豈 女子組 陳梓瑜、張心悅、高嘉蓮、何詩蓓、簡綽桐、林韵晴、林柏彤、李芯瑤、馬紫玲、文薈喬、文雪兒、吳綽恩、吳麗華、王欣桐、楊凱晴

名古屋亞運2026水球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運游泳賽事將於9月20至10月3日舉行，香港水球隊參賽名單如下。

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名古屋亞運2026水球｜香港水球隊名單 組別 運動員 男子組 陳亮、陳律言、鄭希駿、鄭希文、張焯熙、程梓舜、蔡顯傑、馮剛政、馮剛俊、何浚鏗、李旨桓、廖宇玄、曾浩霖、阮承佑、張梓軒

名古屋亞運2026射箭｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運射箭賽事將於9月26日至10月3日舉行，香港射箭隊將派出1男3女參賽。

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名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊名單 組別 項目 運動員 男子組 反曲弓 郭賢霽 女子組 複合弓 鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈

名古屋亞運2026射箭｜ 鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈（左至右）。（中國香港射箭總會）

名古屋亞運2026田徑｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運田徑賽事將於9月23日至29日舉行，香港田徑隊將派出陳佩琦、呂麗瑤、羅映潮、葉景維、金智武等好手參賽。

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名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊名單（男子組） 項目 運動員 項目 運動員 100米 葉景維、張灝軒 400米跨欄 陳俊浩、鍾朗晞 200米 葉景維、吳君浩 跳高 祈尊康、何澔維 400米 陳俊浩 跳遠 黃珀恒、林銘夫 800米 金智武 半馬競步 錢文傑 110米跨欄 張宏峰、廖曉朗 馬拉松 林穎璋 4X100米接力 葉景維、吳君浩、陳一樂、鍾梓聖、郭俊廷

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊名單（女子組） 項目 運動員 項目 運動員 100米 陳佩琦、庾沛怡 400米跨欄 馬穎雯 200米 邱蒨庭 跳高 鍾慧欣、張靜嵐 400米 鄒子蕎 跳遠 俞雅欣、賈慧妍 100米跨欄 盛楚殷、劉梓恩 馬拉松 羅映潮、黃卓寧 4X100米接力 陳佩琦、庾沛怡、梁筠宜、羅芷元、白凱文、黃韻之 4X400米接力 鄒子蕎、蔡思晨、徐穎恩、潘幸慧 混合4X100米接力 張灝軒、李康傑、白凱文、黃韻之

名古屋亞運2026田徑｜香港「百米飛人」葉景維。（田總提供）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運羽毛球賽事將於9月20至29日舉行，香港隊派出10男10女競逐男單、女單、男雙、女雙、混雙、男團及女團共7個項目。鄧俊文因膝蓋韌帶受傷無法出賽，謝影雪的混雙拍檔換上張世成。

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名古屋亞運2026羽毛球｜香港羽毛球隊名單 組別 項目 運動員 男子組 男團 李卓耀、伍家朗、陳延澤、張世成、鄧志輝、洪魁駿、呂俊瑋、吳英倫、林家滔、楊盛才 男單 李卓耀、伍家朗 男雙 張世成/鄧志輝、洪魁駿/呂俊瑋 女子組 女團 梁珈穎、盧善恩、吳芷柔、謝影雪、呂樂樂、曾曉昕、楊雅婷、楊霈霖、馬子雪、黃怡 女單 梁珈穎、盧善恩 女雙 呂樂樂/曾曉昕、楊雅婷/楊霈霖 混合組 混雙 陳延澤/吳芷柔、張世成/謝影雪

名古屋亞運2026羽毛球｜張世成/謝影雪。（湯致遠攝）

名古屋亞運2026羽毛球｜陳延澤/吳芷柔。（湯致遠攝）

名古屋亞運2026棒球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運棒球賽事將於9月21至27日舉行，香港棒球隊派出胡子彤、譚浩賢、曾健南、林澧謙等人參賽。

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名古屋亞運2026｜棒球香港隊名單（男子隊） 位置 球員名單 投手 陳卓希、鄭宇軒、方溍希、洪泓澤、郭靖、李浩誌、梁家豪、莫竣棓、曾健南、黃睿鋒 捕手 陳卓喬、林澧謙、譚浩賢 內野手 陳思宇、鄭鎧霆、馮安生、李朗晴、馬翰文、胡子彤、翁浚暐 外野手 莫竣林、吳有朋、徐澤培、溫子賢

名古屋亞運2026棒球｜胡子彤。（資料圖片；楊宇翹攝）

名古屋亞運2026壘球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運壘球賽將於9月26日至10月3日舉行，香港壘球隊將由總教練兼Youtuber大島田領軍，梁芷茵、黃楚曦及林佩君等都是第三次參賽。

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名古屋亞運2026｜香港壘球隊名單（女子隊） 位置 球員名單 投手 劉雪汶、林天心、黃皓晴、陳思韻 捕手 黃楚曦、邱莉之 野手 林佩君、龐叡芝、趙澆慰、梁芷茵、劉曉君、陳穎琛、陳曉欣、黎烙彤、黃浩晴、陳依琳、歐陽芷晴、陳秀蕊

名古屋亞運2026壘球｜香港女子壘球隊。（夏家朗攝）

名古屋亞運2026籃球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運籃球賽事將於9月10至26日舉行，香港女子籃球隊出戰名古屋亞運的名單如下。

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名古屋亞運2026籃球｜香港籃球隊名單 組別 運動員 女子組 張楚盈、趙珈萮、關海珮、劉常學、李祉均、馬丹鳳、吳欣潼、唐曉蕾、徐穎榆、黃靖浠、黃雅婷、任栩燕

名古屋亞運2026三人籃球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運三人籃球賽事將於9月21至25日舉行，香港三人籃球隊出戰名古屋亞運的名單如下。

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名古屋亞運2026三人籃球｜香港三人籃球隊名單 組別 運動員 男子組 陳文滔、鄧力嘉、吳委峻、楊博文

名古屋亞運2026霹靂舞｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運霹靂舞賽事將於10月2至3日舉行。

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名古屋亞運2026霹靂舞｜香港霹靂舞隊名單 組別 項目 男子組 施嘉鑫（Bboy CPlus）

名古屋亞運2026獨木舟｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運獨木舟賽事將於9月23至26日（靜水競速）、9月30至10月2日（激流迴漩）舉行，香港獨木舟隊名單如下。

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名古屋亞運2026獨木舟｜香港獨木舟隊名單 組別 項目 運動員 男子組 500米單人皮艇 張朗然 500米雙人皮艇 張子衝/蘇柏然 500米四人皮艇 張子衝/蘇柏然/張朗然/盧瑋珞

名古屋亞運2026板球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運板球賽事將於9月17日至10月3日舉行，香港板球隊出戰名古屋亞運的名單如下。

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名古屋亞運2026板球｜香港板球隊名單 組別 運動員 男子組 簡凱非、巴巴爾哈亞特、金少朗、簡安納斯、埃桑汗、簡和智、馬士毅、毛家星、穆罕默德汗、華希、穆達仁、莫家誠、陽神太、賀鈺成、華山希

名古屋亞運2026單車｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運單車賽事將於9月20至10月3日舉行，分為公路單車、山地車、BMX小輪車及場地單車，香港單車隊出戰名古屋亞運的名單如下。

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名古屋亞運2026板球｜香港板球隊名單 組別 項目 運動員 男子組 公路/場地 朱浚瑋、劉允祐、劉繹斐、莫祉駿、繆正賢、伍柏亨、吳保利、杜棹熙、曹棨光、胡俊賢、葉漢文、翁浚皓 山地車 賴俊健 女子組 公路/場地 張履檾、程嬿珊、關旨君、李思穎、梁穎儀、吳思穎、童森、楊礎搖 山地車 關旨君、余海迪 BMX小輪車競速 郭澄

名古屋亞運2026馬術｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運馬術賽事將於9月21至10月4日舉行，香港馬術隊名單如下。

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名古屋亞運2026馬術｜香港馬術隊名單 組別 運動員 男子組 林立信、蘇昱軒 女子組 鄭楷曦、黎嘉怡、吳蓓華、何苑欣、賴楨敏、韋娜、李逸寧

名古屋亞運2026電競｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運電競賽事將於9月23至10月2日舉行，香港電競隊名單如下。

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名古屋亞運2026電競｜香港隊名單 《魔法氣泡》 eSports Puyo Puyo Champions 余穎廉 《街霸6/鐵拳8/拳皇》 黃育祥、葉文豪、李衍熙 寶可夢大集結 Pokemon UNITE 陳卓傑、陳錦東、陳子軒、盧建成、彭嘉傑、徐晉賢 王者榮耀 Honor of Kings 鄭嘉軒、徐琛淇、鄧幸展、江子健、郭浩樺、李嘉慶 英雄聯盟 League of Legends 鄒樹德、梁家杰、李修楠、凌啟榮、伍焯綸、曾德霖 無盡對決 Mobile Legends: Bang Bang 陳杰權、張銘潤、張思軒、羅慶隆、王遠誠、鄭嘉揚 跑車浪漫旅7（GT7） 黃啟軒 第五人格 Identity V 陳品源、范凱晴、賴教銘、李德祥、蔡家寶、徐志勤、胡峻威 永劫無間電腦版 Naraka: Bladepoint PC version 陳進杰、林冠宏、王明杰、黃鳳湞、黃宇軒 eFootball 陳泓森（電腦版）、陳子賢（手機版）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊名單及賽程

香港劍擊隊派最強陣容出戰，張家朗、蔡俊彥、佘繕妡等人再次領軍。名古屋亞運劍擊賽事將於9月22日至27日舉行。

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名古屋亞運2026劍擊｜香港劍擊隊名單（男子組） 項目 運動員名單 男子花劍 個人賽 蔡俊彥、張家朗 團體賽 蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨 男子重劍 個人賽 方凱申、吳浩天 團體賽 方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯 男子佩劍 個人賽 何柏霖、陳樂熹 團體賽 何柏霖、陳樂熹、何思朗、梁天晴

名古屋亞運2026劍擊｜香港劍擊隊名單（女子組） 項目 運動員名單 女子花劍 個人賽 陳諾思、鄭曉為 團體賽 陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾 女子重劍 個人賽 佘繕妡、陳渭泠 團體賽 佘繕妡、陳渭泠、吳海諦、朱嘉望 女子佩劍 個人賽 薛雅齊、梁洛文 團體賽 薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺晴

名古屋亞運2026劍擊｜蔡俊彥、梁千雨、何承謙及張家朗再次出擊，力爭亞運男子花劍團體賽金牌。（資料圖片；梁鵬威攝）

名古屋亞運2026足球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運足球賽於9月14日開賽，比9月19日的開幕禮還要早。香港隊男足被編進A組，同組對手包括日本、泰國和吉爾吉斯；女足被編入G組，同組對手包括中國、菲律賓及烏茲別克。

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名古屋亞運2026足球｜香港足球隊名單（男子隊） 位置 球員名單 門將 陳冠燊、張桂華、潘尚希 後衛 艾里奧*、宏愷志、郭縉諾、龍梓軒、宋紘毅、曾樂圖、曾以行、嚴啟倬 中場 秦宇灝、李樂謙、馬希偉、顏卓彬*、趙聡悟、胡晉銘* 前鋒 杜俊暉、陳傲軒、李俊霆、馬斐、米高、吳宇曦 *超齡球員

名古屋亞運2026足球｜香港足球隊名單（女子隊） 位置 球員名單 門將 李懿茵、李思瑩、吳卓蔚 後衛 陳芷珊、朱素君、朱倩君、馮雪雯、馬澤純、曾麗薇、魏嵐、胡彩瑤 中場 陳穎霖、陳綺馨、高栢齡、傅昭文、陸愷晴、曾柏同 前鋒 陳頌文、張煒琪、關詠瑜、梁匡蕎、李巧怡、韋婉婷

名古屋亞運2026足球｜香港隊於杭州亞運殺入男子足球4強，踢出驚喜。（資料圖片；袁志浩攝）

名古屋亞運2026高爾夫球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運高爾夫球賽事將於9月30日至10月3日舉行，去屆杭州亞運為港隊奪得金牌的許龍一，今屆再次出戰。

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名古屋亞運2026高爾夫球｜香港高爾夫球隊名單 項目 運動員 男子組 許龍一、黑純一、張雄熙 女子組 丁慧中、劉弦、韓紫琳

名古屋亞運2026體操｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運體操賽事將於9月21日至25日（競技體操）、9月27日（彈網）及10月1至3日（藝術體操）舉行，香港體操隊出戰名古屋亞運的名單如下。

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名古屋亞運2026體操｜香港體操隊名單 組別 項目 運動員名單 男子組 競技體操 吳家祺 彈網 劉朗風、李冠煒 女子組 競技體操 曾凱緣、黃恬晴 藝術體操 李庭萱 彈網 劉潔瑩、蕭逸瑤

名古屋亞運2026手球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運手球賽事將於9月20日至29日舉行，香港手球隊出戰名古屋亞運的名單如下。

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名古屋亞運2026手球｜香港手球隊名單 項目 運動員 男子組 陳梓朗、鍾樹賢、韓學曦、簡翊暉、簡翊文、劉嘉堯、羅俊耀、李効諭、李少聰、梁嵐熹、連潤滔、謝永輝、黃健、黃靈聰、葉滋權、鄒旭濤 女子組 陳錦玲、張敏珊、張美娥、莊斯琪、馮詩銘、洪卓翹、孔倩瑜、廖可晴、盧紀嵐、施欣儀、戴子怡、曾婉琳、黃綺婷、鄔梨鈴、楊俊欣、姚希欣

名古屋亞運2026柔道｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運柔道賽事將於9月30日至10月3日舉行，香港柔道隊出戰名古屋亞運的名單如下。

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名古屋亞運2026柔道｜香港柔道隊名單 項目 運動員 男子組 李玨穎、麥康年、王嘉祺 女子組 徐淑琪、王嘉莉、楊諾琳

名古屋亞運2026空手道｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運柔道賽事將於9月20日至23日舉行，世界冠軍劉慕裳及亞洲冠軍曾綺婷是香港空手道隊的重心人物，力爭名古屋亞運金牌。

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名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊名單（男子組） 項目 運動員 個人形 洪晧崴 團體形 洪晧崴、李智剛、鄧宇軒 個人組手60公斤以下級 周家謙 個人組手67公斤以下級 鄭栩彬

名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊名單（女子組） 項目 運動員 個人形 劉慕裳 個人組手50公斤以下級 曾綺婷 個人組手68公斤以下級 黃卓莉

名古屋亞運2026現代五項｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運2026的現代五項項目將於9月16日至20日舉行，香港現代五項隊首度派隊出戰亞運，揭開香港體壇新一頁。

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名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊名單 組別 運動員 男子組 岑晉熙 女子組 劉熙渝

名古屋亞運2026板網球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運2026的板網球項目將於10月1日至10月3日舉行，香港板網球隊將派出4男4女參賽。

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名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊名單 項目 運動員 男子組 毅志恒﹑盧鐵風﹑鄒君林﹑羅樂培 女子組 陳曉嵐﹑羅易殷﹑陳詠悠﹑劉曉蔚

名古屋亞運2026賽艇｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運2026的賽艇項目將於9月20日至24日舉行，香港賽艇隊派出20人大軍出戰，當中包去屆為香港隊奪得第一金的林新棟，世界盃金牌得主趙顯臻、奧運代表洪詠甄等。

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名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊名單 組別 運動員 男子組 趙顯臻、陳至鋒、陳廸麟、陳柏匡、夏赫、何永輝、林新棟、廖崇禮、麥可靖、黃鉦 女子組 洪詠甄、陳慧希、張佩芳、張菀珊、崔雅文、許詠淇、梁智晴、梁瓊允、梁穎桉、黃湘儀

名古屋亞運2026七人欖球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運七人欖球賽事將於9月30日至10月3日舉行，香港七人欖球隊出戰名古屋亞運的名單如下。

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名古屋亞運2026七人欖球｜香港七人欖球隊名單 組別 運動員 男子組 Matteo AVITABILE、于力仁、蔡紀駿、丹馬克、房傑鋒、靴貝特、李卡度、麥浚勇、虎拿當尼、拜恩菲立斯、Harry John James SAYERS、Rory Murdoch STEWART COX、王銘馳 女子組 歐景桃、歐陽倩怡、畢凱桓、陳楚琪、陳芷晴、莊嘉欣、霍山文、何維銨、苗頌雅、藍嘉敏、高香慧、河春花

名古屋亞運2026滑板｜香港隊名單及賽程

香港滑板隊將派出2男3女參加名古屋亞運，其中年僅11歲的黃爾萱是香港代表團最年輕選手，她強調今月19日即亞運開幕當日將踏入12歲，與另一代表黃若澄同齡。

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名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊名單 組別 項目 運動員 男子組 公園賽（碗池賽） 顧嘉洹、李柏霖 女子組 公園賽（碗池賽） 黃若澄、黃爾萱 街式賽 溫曉妍

名古屋亞運2026帆船｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運帆船賽事將於9月26日至10月3日舉行，香港帆船隊參賽名單如下。

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名古屋亞運2026帆船｜香港帆船隊名單 組別 項目 運動員 男子組 雙人49er級 阿輝（Akira Sakai）、祥傑（Russell Aylsworth） U18雙人29er級 普令行（Louis Oliver Polson）、喬澔鏗 ILCA 7級 貝俊龍（Nicholas Bezy Halliday） U18 ILCA 4級 鄭祺翱（Tiago Cheng de Villemor Salgado） 女子組 U18雙人29er級 江芷棋、黃曦慧 雙人49er級 普珺麗（Emily Polson）、麥曉彤 ILCA 6級 洛雅怡（Stephanie Louise Norton） U18 ILCA 4級 黃子曦

名古屋亞運2026射擊｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運射擊賽事將於9月20日至10月1日舉行，香港射擊隊參賽名單如下。點擊瀏覽名古屋亞運射擊賽程

名古屋亞運2026射擊｜香港射擊隊名單 組別 運動員 男子組 陳浩輝 女子組 成灝澂

名古屋亞運2026運動攀登｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運運動攀登賽事將於9月29日至10月3日舉行，香港運動攀登隊將派出4男4女參賽。

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名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊名單 組別 項目 運動員 男子組 難度賽 陳致滔、陳翔志 速度賽 黃卓楠 攀石賽 歐智鋒 女子組 攀石賽 黃浠蕎、王卓琪 難度賽 梁思麗、王卓琪 速度賽 林楚穎

名古屋亞運2026壁球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運壁球賽事將於9月23日至10月2日舉行，香港壁球隊派出4男4女參賽。

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名古屋亞運2026壁球｜香港壁球隊名單 項目 運動員 男子組 劉子均、梁子軒、黎卓楠、黃祉謙 女子組 陳善鈺、李嘉兒、何子樂、謝依霖

名古屋亞運2026乒乓球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運乒乓球賽事將於9月20日至28日舉行，香港乒乓球隊的參賽名單如下。

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名古屋亞運2026乒乓球｜香港乒乓球隊名單 項目 運動員 男子組 黃鎮廷、陳顥樺、林兆恒、關文皓、姚鈞濤 女子組 杜凱琹、吳詠琳、李凱敏、林依諾、蘇籽童

名古屋亞運2026乒乓球｜陳顥樺、黃鎮廷。（WTT圖片）

名古屋亞運2026乒乓球｜吳詠琳、杜凱琹。（WTT圖片）

名古屋亞運2026跆拳道｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運跆拳道賽2將於10月1日至10月3日舉行，香港跆拳道隊參賽名單如下。

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名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊名單（男子組） 組別 項目 運動員 男子組 品勢 呂靖楠 搏擊68公斤以下級 盧蔚豐 女子組 品勢 李子晴 搏擊49公斤以下級 林小慧 搏擊67公斤以下級 何嘉雯 搏擊67公斤以上級 張可欣 虛擬跆拳道 林小慧

名古屋亞運2026網球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運網球賽事將於9月20日至26日舉行，香港網球隊將派出6男6女出戰。

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名古屋亞運2026網球｜香港網球隊名單 項目 運動員 男子組 黃澤林、王子夫、程銘燦、鄭肇致 、朱鍇泓 、譚善恆 女子組 張瑋桓、李芬、黎清嵐、劉芷淇 、石卓盈 、王康怡

名古屋亞運2026網球｜黃澤林。（Getty Image）

名古屋亞運2026網球｜張瑋桓。（張瑋桓Instagram圖片）

名古屋亞運2026三項鐵人｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運2026的三項鐵人項目將於9月20至21日舉行，香港三項鐵人隊將派出奧斯卡（Oscar Coggins）、羅競賓 （Robin Elg）、黃子圖、彭詩雅（Bailee Brown）、⁠韋祺（Cade Cameron Wright）及⁠韋禔（Lula Cameron Wright）出戰。

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名古屋亞運2026三項鐵人｜香港三項鐵人隊名單 項目 運動員 男子組 奧斯卡（Oscar Coggins）、羅競賓 （Robin Elg）、黃子圖 女子組 彭詩雅（Bailee Brown）、⁠韋祺（Cade Cameron Wright）、韋禔（Lula Cameron Wright）

名古屋亞運2026排球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運2026的排球項目將於9月16日至10月3日舉行，香港排球隊參賽名單如下。

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名古屋亞運2026排球｜香港排球隊名單 項目 運動員 男子組 陳敬凱、鄭旨睿、張藝耀、趙彥嵐、古靖堅、江卓軒、林思樂、劉健勤、譚竣顥、溫迦南、黃卓楠、袁思偉 女子組 張曉諾、詹穎琳、方家宜、李潔心、梁雅貽、沈嵐、孫綺彤、鄧心弦、彭琛怡、黃韻媛、嚴泳妮、余映姿

名古屋亞運2026沙灘排球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞沙灘排球賽將於9月20日至10月3日在愛知縣碧南市碧南綠地海灘球場（Hekinan Ryokuchi Beach Court）舉行，香港隊派出男、女子合共四個組合出戰。

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名古屋亞運2026沙灘排球｜香港沙灘排球隊名單 男子一隊 李卓曦、李烈峰 男子二隊 王沛林、莊紀來 女子一隊 杜詠彤、杜詠雯 女子二隊 黃雯靖、曾岳羚

名古屋亞運2026沙灘排球｜「杜氏姊妹」杜詠雯（右）、杜詠彤（左）。（資料圖片；高詩琦攝）

名古屋亞運2026舉重｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運舉重賽事將於9月23日至29日舉行，香港舉重隊參賽名單如下。

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名古屋亞運2026舉重｜香港舉重隊名單 項目 運動員 男子組 董家元 女子組 鄭淨淘

名古屋亞運2026摔跤｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運摔跤賽事將於9月30日至10月3日舉行，香港摔跤隊參賽名單如下。點擊瀏覽名古屋亞運摔跤賽程

名古屋亞運2026摔跤｜香港摔跤隊名單 項目 運動員 男子組 李匯鋒、黃證誠

名古屋亞運2026武術｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運武術賽事將於9月20日至9月24日舉行，香港武術隊參賽名單如下。

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