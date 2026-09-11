名古屋亞運｜紅土記住梁芷茵的青春　從女兒到媽媽的成長誌｜壘球

有孩子的家居大概都是這樣子：客廳必然鋪了卡通人物款式的軟墊，軟墊上必然充滿各式各樣的玩具，會發聲的車車、用布車成的書書、比孩子臉蛋還要大的波波。這個家有點特別，玩具堆裏還有一支兒童球棒、一個壘球，幾支正規壘球棒牢牢放在嬰兒圍欄外一隅。

到達梁芷茵的住所已是下午3時多，她正啃着不知是午餐還是下午茶的漢堡包。當天是9月1日開學日，她早上以香港女子壘球隊運動員的身份出席香港代表團亞運授旗禮，緊接又變身Miss Leung趕回大埔王肇枝中學工作，下午終於可以下班回家，仍有這個訪問等着她。

梁芷茵去年因為懷孕而暫別球場，在她誕下馮栩辰Ashton後的三個月，隊友於8月的亞洲盃殺入前六，連續三屆取得亞運參賽資格。她與港隊教練大島田和戰友們曾經互相許諾，「今屆亞運，有你有我」，於是，梁芷茵從10月開始，再次每周三天爬上熟悉不過的天光道斜路，重回盛載無數汗水的壘球場。

追訪她的念頭始於在IG 限時動態看到她到健身室踩單車機，旁邊「泊」了一輛嬰兒車，栩辰睡得正酣。帶住BB去訓練，Ashton媽咪的壘球生活是怎樣一回事？去年聖誕節開始，我們不定時記錄梁芷茵產後復出備戰亞運的一年。還記得第一次請她帶兒子到壘球場（其實是媽媽要訓練，爸爸負責帶），七個月大的栩辰一見到媽媽便腳仔踢踢，笑起來露出兩隻牙仔，連一向嚴肅的大島教練也被融化；然而一個月後又是另一回事，栩辰在健身室瘋狂「扭計」，媽媽顧得BB又顧不了健身，攝影師為「扭計豬」留下一點黑歷史，媽媽回看照片心痛說，「佢驚媽媽唔要佢，一行開就喊」，但話鋒一轉，「而家想拖佢，都未必畀我拖」。

再次拍攝母子兩人已是授旗禮暨開學日當天，那是我們亞運前最後一次碰面。栩辰一轉眼已經一歲四個月，臉蛋少了一點胖胖的肉，上下兩排牙仔只剩犬齒有待跑出。他從嫲嫲家中睡過午覺回來，狀態滿電，一堆車車書書滿足不了他，唯獨波波玩不厭，媽媽的壘球手套後來也變成躲貓貓的玩具。攝影師在這場歷時120分鐘的體能極限挑戰中勝出，欠耐性的我一早退賽，媽媽鏖戰至中途也倒下，讓栩辰自己玩耍。湊孩子雖累，但那咯咯的笑聲，教人把什麼煩惱都忘掉。

在栩辰於嫲嫲家中午睡的個多小時，梁芷茵舒暢地倚在沙發上，33歲的她，心裏藏着許多話兒。十五年港隊生涯、三屆亞運，她由衷說壘球讓她遇到畢生信任的教練，她自豪說壘球讓她結識肝膽相照的隊友，她羞澀說壘球讓她戀上託付終身的男人，由媽媽的女兒變兒子的媽媽，青春住滿了最珍視的人。

問她有什麼話要對2011年剛入港隊的少女梁芷茵說，澄澈的雙眸凝神片刻。寧靜的空氣裏，幸福的笑臉上，有一行恬淡的淚光。

攝影：黃寶瑩



名古屋亞運壘球｜2025年12月，第一次記錄梁芷茵的復出歷程。辛苦爸爸在聖誕節當日帶七個月大的栩辰上壘球場。（黃寶瑩攝）

名古屋亞運壘球｜2026年1月，我們在健身室拍攝梁芷茵，栩辰用眼淚表示抗議。（黃寶瑩攝）

名古屋亞運壘球｜2026年5月，我們到學校拍攝工作中的梁芷茵。感謝大埔王肇枝中學配合。（黃寶瑩攝）

名古屋亞運壘球｜2026年9月，亞運前最後一次與梁芷茵見面，栩辰已一歲四個月大了。（黃寶瑩攝）

名古屋亞運壘球｜梁芷茵。（黃寶瑩攝）

「你瘦咗」是最討喜的開場白，而開門迎接我們的，的確是比四個月前我們在王肇枝中學見面時結實不少的梁芷茵，雙腿肌肉尤其明顯。「終於回到生之前的體重，65公斤。」產後復出初期，她每天帶住一副超過70公斤的軀體訓練，「肚皮鬆晒，連住大腿啲位，一發力就想抽筋」，她花了不少時間踩單車機提升體能，所以她的IG才會出現推住BB去健身的限時動態。這個港隊老將在懷孕前的夏天仍在加拿大盃轟出全壘打，總得以像樣的姿態回到球場。

梁芷茵產後復出，訓練特別辛苦。（黃寶瑩攝）

梁芷茵產後復出，訓練特別辛苦。（黃寶瑩攝）

運動員起點都大同小異，當年的小女孩梁芷茵是田徑選手，她天天冀盼：「有一天我能代表香港出去比賽就好了。」但她自知跳高天份不高，碰巧接觸到壘球運動，「打壘球有feel，我感到只要肯努力，就會成功」。2011年，她如願入選香港隊，遇到接掌香港女子壘球隊不久的港日混血總教練大島田。大島監督在日本高中棒球出身，帶來一大堆着重精神意志的日式魔鬼訓練，跑球場五十個圈、跳躍弓箭步五十下，多少隊員不肯遵從選擇離隊，18歲的梁芷茵願意留下，「我是少數完全相信Den San的人」——「雖然他真的有點怪」，33歲的老戰友如今放肆一下，大概不會換來再一課靠背壟道160級樓梯來回八次的加操。

跑樓梯從來都是香港女子壘隊球最駭人的訓練，限時之內在樂民新邨的後山「兩級兩級檻」來來回回，梁芷茵一知道要跑樓梯，就先在天光道壘球場下衝斜路加操準備。她矢志在團隊中和隊友並肩，因為亞運是她與教練和隊友之間的承諾。「如果你願意再打亞運，我們一定在亞洲盃取得參賽資格」，「如果你們在亞洲盃取得參賽資格，我一定復出打亞運」。

亞運是梁芷茵（右）與教練和隊友之間的承諾，包括並肩作戰多年的林佩君。（黃寶瑩攝）

亞運是梁芷茵（右）與教練和隊友之間的承諾。（黃寶瑩攝）

亞運是梁芷茵（右）與教練和隊友之間的承諾。（黃寶瑩攝）

回想2018年的雅加達亞運，那是港隊經歷無數次挫敗後，終於第一次取得參賽資格。25歲的梁芷茵在對韓國的揭幕戰，轟出一壘安打並連盜兩壘再藉隊友犧牲打跑回本壘，跑出港隊亞運史上第一分，她賽後走到觀眾席與飛赴當地觀戰的媽媽落淚相擁。媽媽眼中的女兒，永遠是最厲害的人。

「是他帶我媽媽去亞運的。」當日的「他」還未成為梁芷茵的丈夫和栩辰的爸爸，把未來岳母帶到雅加達，卻成為梁芷茵人生裏最重要的定格。「係有閃光嘅moment……媽咪嚟撐我……」梁芷茵哽咽。她形容媽媽是她最好的朋友：「好細個開始，我做任何事她都支持我，我提出想怎樣怎樣，她都放心。」十來歲是想練波就練波的熱血時光，青春是如此赤誠又率性。然而一句「夜返記得帶鎖匙」，某天變成空洞的寂靜，「雅加達亞運時她已患癌，後來甚至無法說話，她『畢業』某程度上是一種釋放，現在我睡前偶爾在心裏跟她聊聊心事，遲點我們天上見」。

媽媽生前親到雅加達見證女兒的第一個亞運，是梁芷茵「有閃光的moment」。（黃寶瑩攝）

梁媽媽見證女兒在非一般的疫情婚禮下由梁小姐變成馮太太，到了2023年的杭州亞運，她已化為一股無形的力量，住進梁芷茵心裏。「媽媽屬狗，我帶了一隻小狗公仔去杭州亞運，感覺她與我同在。我想她再次見證，女兒一直以來都努力地向目標進發。」努力沒有辜負梁芷茵，在她於黃楚曦轟出安打跑回本壘板，舉手歡呼一刻注定港隊以3：1擊敗泰國，取得歷來亞運首勝。「30歲的我，是對自己最苛刻的時候，我要轟多少支安打、我要做到零失誤。我不再是2018年的亞運新丁，準備得非常充足。我們的目標不只一勝，最少要再贏新加坡，可惜未能如願，但也是一種動力。」

壘球令梁芷茵遇上恩師大島田。（黃寶瑩攝）

一個運動會周期意味一次身心整頓，梁芷茵這次回到熟悉的球場，少了一點執着，多了一點從容。「以前練完波，回家還可以做體能；現在有小朋友，就算規劃好，但阿B突然需要我，幾仔細的部署都沒用。有時真的不能強求，反而當下練習做到幾多就盡做。」栩辰算是易湊的寶寶，兩個月大已戒夜奶，晚上「扭計」不肯睡的日子也不多，有時一覺睡到朝早八點多，梁芷茵就會暗爽，「BB你聽日都要咁乖呀」；不過即使寶寶再吃好睡好，媽媽晚上練習回家，總得洗衫洗奶樽，不用練習的休息日，也想多陪栩辰玩玩。大島監督定下每人每日要練習揮棒三百下，梁芷茵難以做足，目前累積欠數三千，「亞運前我們再去西安最後備戰十天，不用天天洗奶樽，我一定補回」。

「以前練完波，回家還可做體能。」梁芷茵說。（黃寶瑩攝）

「現在有小朋友，阿B突然需要我，再仔細的部署都沒用。」梁芷茵說。（黃寶瑩攝）

雖然不再是昔日那個想練波就練波的女兒，但這個現役港隊裏唯一的媽媽，過去一年出外集訓和比賽的次數，竟然比以往任何一屆亞運都要多，聖誕假去四川、新年假去南投、復活節假去杭州、暑假至亞運前合共去西安三次。「當然會掛住BB呀！最初他還小，Face Time沒太多反應，過多幾個月開始認到爸爸媽媽，他見到我會笑，見不到我會哭，我怕回到香港他已忘記我，有時恨不得立即搭飛機回家。」梁芷茵不時在IG見到朋友分享孩子的成長片段，陽光下的青草地，鬧哄哄的遊樂場，她也很怕錯過栩辰分分秒秒，但誰都無法把自己撕成兩半，既然早已定下期限，這一年，她想無悔地做自己。

「如今的香港隊是我經歷過最完整的。PK（林佩君）、小肥（黃楚曦）並肩作戰十多年，火柴（劉曉君）也是一起教校隊的戰友，Sherman（劉雪汶）放低香港一切自費去台灣打波，還有其他年輕球員，她們遠比以前的我們有想法、有決心，我很想跟她們一起努力，即使我的機會只得一次。」

「我很想跟她們一起努力，即使我的機會只得一次。」梁芷茵說。（黃寶瑩攝）

名古屋亞運快將來臨，梁芷茵口中「做自己」的期限差不多屆滿，她感恩丈夫和老爺奶奶支持這個帶點任性的決定，當她不在家時照顧栩辰，栩辰亦陪她走了不一樣的亞運路，「累到不想揮棒時，看到他咯咯笑，我又會充滿力量，將來我會告訴他：這個亞運你也有份」。歲月裏最美麗的風景，永遠是「人」，一個猶如貴人又有點怪的魔鬼教練、一班同呼同吸同笑同哭的隊友、一個令她害羞說「咁好嘅男人」的終身伴侶，媽媽的女兒、兒子的媽媽，紅土記住了梁芷茵的青春。問她有什麼想對十五年前剛入隊那個18歲的梁芷茵說，她緩緩道：「當時我寫給自己：心裏的舞台有多大，我的舞台就有多大。我不是世一，也不是大明星，但現在回想，可以去三次亞運，好似都幾勁呀？這十五年，不枉此行。」

老爺奶奶、丈夫和兒子，陪梁芷茵走了不一樣的亞運路。（黃寶瑩攝）

「累到不想揮棒時，看到他咯咯笑，我又會充滿力量。」（黃寶瑩攝）

「將來我會告訴他：這個亞運你也有份。」（黃寶瑩攝）

栩辰哭聲震Gym Room。（黃寶瑩攝）

「我要媽媽！嗚……」（黃寶瑩攝）

媽媽在。（黃寶瑩攝）

一轉眼，栩辰已一歲四個月大，意味着梁芷茵的亞運進入最後直路。（黃寶瑩攝）

媽媽加油！（黃寶瑩攝）

2026最新玩具：媽媽的壘球手套。（黃寶瑩攝）