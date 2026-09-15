名古屋亞運2026賽程+HOY免費直播時間表｜香港隊比賽日期及時間

撰文：普利森
出版：更新：

名古屋亞運會2026由HOY媒體網絡免費直播，本文持續更新香港隊每日賽程。
亞運正式開幕日期為9月19日正式開幕，香港隊賽事於9月14日展開，女子足球隊將打頭陣，晚上6時上演香港對中國。

名古屋亞運香港隊賽程｜9月16日

名古屋亞運現代五項賽程

名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月16日

09:00

女子劍擊 - 種子圈

劉熙渝

13:30

男子劍擊 - 種子圈

岑晉熙

名古屋亞運排球賽程

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程

日期

香港時間

賽事

對賽

9月16日

15:00

女子D組分組賽

韓國Vs香港

名古屋亞運足球賽程

名古屋亞運2026足球｜香港男子足球隊分組賽賽程

日期

香港時間

地點

賽事

對賽

9月16日

18:30

豐田體育場

A組分組賽

日本Vs香港

名古屋亞運會2026香港運動員名單+比賽日期賽程時間表總覽

名古屋亞運香港隊賽程｜9月17日

名古屋亞運現代五項賽程

名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊賽程（*視乎分組）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月17日

09:00

女子準決賽A組*

劍擊淘汰賽、障礙賽、游泳、激光跑

劉熙渝

14:00

女子準決賽B組*

劍擊淘汰賽、障礙賽、游泳、激光跑

劉熙渝

名古屋亞運排球賽程

名古屋亞運2026排球｜香港排球隊賽程

日期

香港時間

賽事

對賽

9月17日

15:00

女子D組分組賽

香港Vs越南

名古屋亞運足球賽程

名古屋亞運2026足球｜香港足球隊分組賽賽程（女子組）

日期

香港時間

地點

賽事

對賽

9月17日

18:00

岐阜長良川競技場

G組分組賽

香港Vs菲律賓

名古屋亞運籃球賽程

名古屋亞運2026籃球｜香港女子籃球隊分組賽賽程

日期

香港時間

地點

賽事

對賽

9月17日

18:00

愛知國際競技場

B組分組賽

日本Vs香港

名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月20日

上午9:00

女子個人形

劉慕裳

男子個人組手60公斤以下級

周家謙

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