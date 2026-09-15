名古屋亞運2026賽程+HOY免費直播時間表｜香港隊比賽日期及時間
撰文：普利森
出版：更新：
名古屋亞運會2026由HOY媒體網絡免費直播，本文持續更新香港隊每日賽程。
亞運正式開幕日期為9月19日正式開幕，香港隊賽事於9月14日展開，女子足球隊將打頭陣，晚上6時上演香港對中國。
名古屋亞運香港隊賽程｜9月16日
名古屋亞運現代五項賽程
日期
香港時間
賽事
運動員
9月16日
09:00
女子劍擊 - 種子圈
劉熙渝
13:30
男子劍擊 - 種子圈
岑晉熙
名古屋亞運排球賽程
日期
香港時間
賽事
對賽
9月16日
15:00
女子D組分組賽
韓國Vs香港
名古屋亞運足球賽程
日期
香港時間
地點
賽事
對賽
9月16日
18:30
豐田體育場
A組分組賽
日本Vs香港
名古屋亞運香港隊賽程｜9月17日
名古屋亞運現代五項賽程
日期
香港時間
賽事
運動員
9月17日
09:00
女子準決賽A組*
劍擊淘汰賽、障礙賽、游泳、激光跑
劉熙渝
14:00
女子準決賽B組*
劍擊淘汰賽、障礙賽、游泳、激光跑
劉熙渝
名古屋亞運排球賽程
日期
香港時間
賽事
對賽
9月17日
15:00
女子D組分組賽
香港Vs越南
名古屋亞運足球賽程
日期
香港時間
地點
賽事
對賽
9月17日
18:00
岐阜長良川競技場
G組分組賽
香港Vs菲律賓
名古屋亞運籃球賽程
日期
香港時間
地點
賽事
對賽
9月17日
18:00
愛知國際競技場
B組分組賽
日本Vs香港
日期
香港時間
賽事
運動員
9月20日
上午9:00
女子個人形
劉慕裳
男子個人組手60公斤以下級
周家謙