名古屋亞運會2026香港運動員名單+比賽日期賽程時間表總覽

名古屋亞運2026將於9月19日開幕，香港隊將由女子足球揭開戰幔，在9月14日於分組賽對中國。游泳的何詩蓓、網球的黃澤林、劍擊的張家朗和蔡俊彥、空手道的劉慕裳、乒乓球的黃鎮廷和杜凱琹等，都是有力爭奪獎牌的焦點項目與運動員，香港隊誓要打破上屆杭州亞運8金16銀29銅的歷屆最佳紀錄。

本文詳列香港隊參賽運動員完整名單，以及相關項目的賽程、比賽時間。名古屋亞運將由HOT TV免費直播。



名古屋亞運2026韻律泳｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運跳水賽事將於9月26至28日舉行，香港韻律泳隊名單如下。

雙人賽 朱家泳、熊詩晴 團體賽 陳思全、鄭梓翎、林資洋、藍諾恩、李姿賢、黃穎嘉、楊姿華、趙詩韻

名古屋亞運2026跳水｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運跳水賽事將於9月26至30日舉行，香港跳水隊將隨官方公布而更新。

名古屋亞運2026游泳｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運游泳賽事將於9月20至25日舉行，香港游泳隊將派出何詩蓓、何甄陶、李芯瑤等人參賽。

名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊名單 男子組 陳鎡樵、陳慶煌、張智傑、趙浩俊、何仲綸、何甄陶、何沛熹、古逸豪、關鵬、關子博、賴敬和、劉建希、李昇海、盧梓霖、麥世霆、徐奕祺、尹進廉、王一舜、余東豈 女子組 陳梓瑜、張心悅、高嘉蓮、何詩蓓、簡綽桐、林韵晴、林柏彤、李芯瑤、馬紫玲、文薈喬、文雪兒、吳綽恩、吳麗華、王欣桐、楊凱晴

名古屋亞運2026水球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運游泳賽事將於9月20至10月3日舉行，香港水球隊參賽名單將隨官方公布而更新。

名古屋亞運2026射箭｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運射箭賽事將於9月26日至10月3日舉行，香港射箭隊將派出1男3女參賽。

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名古屋亞運2026射箭｜香港射箭隊名單 組別 項目 運動員 男子組 反曲弓 郭賢霽 女子組 複合弓 鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈

名古屋亞運2026射箭｜ 鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈（左至右）。（中國香港射箭總會）

名古屋亞運2026田徑｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運田徑賽事將於9月23日至29日舉行，香港田徑隊將派出陳佩琦、呂麗瑤、羅映潮、葉景維、金智武等好手參賽。

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名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊名單（男子組） 項目 運動員 項目 運動員 100米 葉景維、張灝軒 400米跨欄 陳俊浩、鍾朗晞 200米 葉景維、吳君浩 跳高 祈尊康、何澔維 400米 陳俊浩 跳遠 黃珀恒、林銘夫 800米 金智武 半馬競步 錢文傑 110米跨欄 張宏峰、廖曉朗 馬拉松 林穎璋

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊名單（女子組） 項目 運動員 項目 運動員 100米 陳佩琦、庾沛怡 400米跨欄 馬穎雯 200米 邱蒨庭 跳高 鍾慧欣、張靜嵐 400米 鄒子蕎 跳遠 俞雅欣、賈慧妍 100米跨欄 呂麗瑤、盛楚殷 馬拉松 羅映潮、黃卓寧

名古屋亞運2026田徑｜香港「百米飛人」葉景維。（田總提供）

名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運羽毛球賽事將於9月20至29日舉行，香港隊派出10男10女競逐男單、女單、男雙、女雙、混雙、男團及女團共7個項目。鄧俊文因膝蓋韌帶受傷無法出賽，謝影雪的混雙拍檔換上張世成。

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名古屋亞運2026羽毛球｜香港羽毛球隊名單 項目 運動員 男團 李卓耀、伍家朗、陳延澤、張世成、鄧志輝、洪魁駿、呂俊瑋、吳英倫、林家滔、楊盛才 女團 梁珈穎、盧善恩、吳芷柔、謝影雪、呂樂樂、曾曉昕、楊雅婷、楊霈霖、馬子雪、黃怡 男單 李卓耀、伍家朗 女單 梁珈穎、盧善恩 男雙 張世成/鄧志輝、洪魁駿/呂俊瑋 女雙 呂樂樂/曾曉昕、楊雅婷/楊霈霖 混雙 陳延澤/吳芷柔、張世成/謝影雪

名古屋亞運2026羽毛球｜張世成/謝影雪。（湯致遠攝）

名古屋亞運2026羽毛球｜陳延澤/吳芷柔。（湯致遠攝）

名古屋亞運2026棒球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運棒球賽事將於9月21至27日舉行，香港棒球隊派出胡子彤、譚浩賢、曾健南、林澧謙等人參賽。

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名古屋亞運2026｜棒球香港隊名單（男子隊） 位置 球員名單 投手 陳卓希、鄭宇軒、方溍希、洪泓澤、郭靖、李浩誌、梁家豪、莫竣棓、曾健南、黃睿鋒 捕手 陳卓喬、林澧謙、譚浩賢 內野手 陳思宇、鄭鎧霆、馮安生、李朗晴、馬翰文、胡子彤、翁浚暐 外野手 莫竣林、吳有朋、徐澤培、溫子賢

名古屋亞運2026棒球｜胡子彤。（資料圖片；楊宇翹攝）

名古屋亞運2026壘球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運壘球賽將於9月26日至10月3日舉行，香港壘球隊將由總教練兼Youtuber大島田領軍，梁芷茵、黃楚曦及林佩君等都是第三次參賽。

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名古屋亞運2026｜香港壘球隊名單 位置 球員名單 投手 劉雪汶、林天心、黃皓晴、陳思韻 野手 林佩君、龐叡芝、黃楚曦、趙澆慰、梁芷茵、劉曉君、陳穎琛、陳曉欣、黎烙彤、邱莉之、陳依琳、歐陽芷晴、陳秀蕊

名古屋亞運2026壘球｜香港女子壘球隊。（夏家朗攝）

名古屋亞運2026籃球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運籃球賽事將於9月10至26日舉行，香港女子籃球隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。

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名古屋亞運2026三人籃球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運三人籃球賽事將於9月21至25日舉行，香港三人籃球隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。

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名古屋亞運2026霹靂舞｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運霹靂舞賽事將於10月2至3日舉行。

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名古屋亞運2026霹靂舞｜香港霹靂舞隊名單 組別 項目 男子組 施嘉鑫（Bboy CPlus）

名古屋亞運2026獨木舟｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運獨木舟賽事將於9月23至26日（靜水競速）、9月30至10月2日（激流迴漩）舉行，香港獨木舟隊名單將待官方公布而更新。

名古屋亞運2026板球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運板球賽事將於9月17日至10月3日舉行，香港板球隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。

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名古屋亞運2026單車｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運單車賽事將於9月20至10月3日舉行，分為公路單車、山地車、BMX小輪車受場地單車，香港三人籃球隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。

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名古屋亞運2026馬術｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運馬術賽事將於9月21至10月4日舉行，香港馬術隊名單將待官方公布而更新。

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名古屋亞運2026電競｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運電競賽事將於9月23至10月2日舉行，香港電競隊名單將待官方公布而更新。

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊名單及賽程

香港劍擊隊派最強陣容出戰，張家朗、蔡俊彥、佘繕妡等人再次領軍。名古屋亞運劍擊賽事將於9月22日至27日舉行。

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名古屋亞運2026劍擊｜香港劍擊隊名單（男子組） 項目 運動員名單 男子花劍 個人賽 蔡俊彥、張家朗 團體賽 蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨 男子重劍 個人賽 方凱申、吳浩天 團體賽 方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯 男子佩劍 個人賽 何柏霖、陳樂熹 團體賽 何柏霖、陳樂熹、何思朗、梁天晴

名古屋亞運2026劍擊｜香港劍擊隊名單（女子組） 項目 運動員名單 女子花劍 個人賽 陳諾思、鄭曉為 團體賽 陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾 女子重劍 個人賽 佘繕妡、陳渭泠 團體賽 佘繕妡、陳渭泠、吳海諦、朱嘉望 女子佩劍 個人賽 薛雅齊、梁洛文 團體賽 薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺晴

名古屋亞運2026劍擊｜蔡俊彥、梁千雨、何承謙及張家朗再次出擊，力爭亞運男子花劍團體賽金牌。（資料圖片；梁鵬威攝）

名古屋亞運2026足球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運足球賽於9月14日開賽，比9月19日的開幕禮還要早。香港隊男足被編進A組，同組對手包括日本、泰國和吉爾吉斯；女足被編入G組，同組對手包括中國、菲律賓及烏茲別克。

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名古屋亞運2026足球｜香港足球隊名單（男子隊） 位置 球員名單 門將 陳冠燊、張桂華、潘尚希 後衛 艾里奧*、宏愷志、郭縉諾、龍梓軒、宋紘毅、曾樂圖、曾以行、嚴啟倬 中場 秦宇灝、李樂謙、馬希偉、顏卓彬*、趙聡悟、胡晉銘* 前鋒 杜俊暉、陳傲軒、李俊霆、馬斐、米高、吳宇曦 *超齡球員

名古屋亞運2026足球｜香港足球隊名單（女子隊） 位置 球員名單 門將 李懿茵、李思瑩、吳卓蔚 後衛 陳芷珊、朱素君、朱倩君、馮雪雯、馬澤純、曾麗薇、魏嵐、胡彩瑤 中場 陳穎霖、陳綺馨、高栢齡、傅昭文、陸愷晴、曾柏同 前鋒 陳頌文、張煒琪、關詠瑜、梁匡蕎、李巧怡、韋婉婷

名古屋亞運2026足球｜香港隊於杭州亞運殺入男子足球4強，踢出驚喜。（資料圖片；袁志浩攝）

名古屋亞運2026高爾夫球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運高爾夫球賽事將於9月30日至10月3日舉行，去屆杭州亞運為港隊奪得金牌的許龍一，今屆再次出戰。

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名古屋亞運2026高爾夫球｜香港高爾夫球隊名單 項目 運動員 男子組 許龍一、黑純一、張雄熙 女子組 丁慧中、劉弦、韓紫琳

名古屋亞運2026體操｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運體操賽事將於9月21日至25日（競技體操）、9月27日（彈床）及10月1至3日（藝術體操）舉行，香港體操隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。

名古屋亞運2026手球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運手球賽事將於9月20日至29日舉行，香港手球隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。

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名古屋亞運2026柔道｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運柔道賽事將於9月30日至10月3日舉行，香港柔道隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。

名古屋亞運2026空手道｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運柔道賽事將於9月20日至23日舉行，世界冠軍劉慕裳及亞洲冠軍曾綺婷是香港柔道隊的重心人物，力爭名古屋亞運金牌。

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名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊名單（男子組） 項目 運動員 個人形 洪晧崴 團體形 洪晧崴、李智剛、鄧宇軒 個人組手60公斤以下級 周家謙 個人組手67公斤以下級 鄭栩彬

名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊名單（女子組） 項目 運動員 個人形 劉慕裳 個人組手50公斤以下級 曾綺婷 個人組手68公斤以下級 黃卓莉

名古屋亞運2026現代五項｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運2026的現代五項項目將於9月16日至20日舉行，香港現代五項隊首度派隊出戰亞運，揭開香港體壇新一頁。

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名古屋亞運2026現代五項｜香港現代五項隊名單 組別 運動員 男子組 岑晉熙 女子組 劉熙渝、鄭皓山

名古屋亞運2026板網球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運2026的板網球項目將於10月1日至10月3日舉行，香港板網球隊將派出4男4女參賽。

名古屋亞運2026板網球｜香港板網球隊名單 項目 運動員 男子組 毅志恒﹑盧鐵風﹑鄒君林﹑羅樂培 女子組 陳曉嵐﹑羅易殷﹑陳詠悠﹑劉曉蔚

名古屋亞運2026賽艇｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運2026的賽艇項目將於9月20日至24日舉行，香港賽艇隊派出20人大軍出戰，當中包去屆為香港隊奪得第一金的林新棟，世界盃金牌得主趙顯臻、奧運代表洪詠甄等。

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名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊名單 組別 運動員 男子組 趙顯臻、陳至鋒、陳廸麟、陳柏匡、夏赫、何永輝、林新棟、廖崇禮、麥可靖、黃鉦 女子組 洪詠甄、陳慧希、張佩芳、張菀珊、崔雅文、許詠淇、梁智晴、梁瓊允、梁穎桉、黃湘儀

名古屋亞運2026七人欖球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運柔道賽事將於9月30日至10月3日舉行，香港柔道隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。

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名古屋亞運2026帆船｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運帆船賽事將於9月26日至10月3日舉行，香港帆船隊參賽名單如下。

名古屋亞運2026帆船｜香港帆船隊名單 項目 運動員 男子雙人49er級 阿輝（Akira Sakai）、祥傑（Russell Aylsworth） 女子雙人49er級 普珺麗（Emily Polson）、麥曉彤 男子U18雙人29er級 包頌然（Louis Oliver Polson）、喬樂嵐 女子U18雙人29er級 江芷棋、黃曦慧 男子ILCA 7組別 貝俊龍（Nicholas Bezy Halliday） 女子ILCA 6 組別 洛雅怡（Stephanie Louise Norton） 男子U18 ILCA 4組別 鄭祺翱（Tiago Cheng de Villemor Salgado） 女子U18 ILCA 4組別 黃子曦

名古屋亞運2026射擊｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運射擊賽事將於9月20日至10月1日舉行，香港射擊隊參賽名單將待官方公布而更新。

名古屋亞運2026運動攀登｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運運動攀登賽事將於9月29日至10月3日舉行，香港運動攀登隊將派出3男4女參賽。

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名古屋亞運2026運動攀登｜香港運動攀登隊名單 組別 項目 運動員 男子組 難度賽 陳致滔、陳翔志 速度賽 黃卓楠 女子組 攀石賽 黃浠蕎、王卓琪 難度賽 梁思麗、王卓琪 速度賽 林楚穎

名古屋亞運2026壁球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運壁球賽事將於9月23日至10月2日舉行，香港壁球隊派出4男4女參賽。

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名古屋亞運2026壁球｜香港壁球隊名單 項目 運動員 男子組 劉子均、梁子軒、黎卓楠、黃祉謙 女子組 陳善鈺、李嘉兒、何子樂、謝依霖

名古屋亞運2026乒乓球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運乒乓球賽事將於9月20日至28日舉行，香港乒乓球隊的參賽名單將隨官方公布而更新。

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名古屋亞運2026乒乓球｜陳顥樺、黃鎮廷。（WTT圖片）

名古屋亞運2026乒乓球｜吳詠琳、杜凱琹。（WTT圖片）

名古屋亞運2026跆拳道｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運跆拳道賽2將於10月1日至10月3日舉行，香港跆拳道隊參賽名單如下。

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名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊名單（男子組） 項目 運動員 品勢 呂靖楠 搏擊68公斤以下級 盧蔚豐

名古屋亞運2026跆拳道｜香港跆拳道隊名單（女子組） 項目 運動員 品勢 李子晴 搏擊49公斤以下級 林小慧 搏擊67公斤以下級 何嘉雯 搏擊67公斤以上級 張可欣 虛擬跆拳道 林小慧

名古屋亞運2026網球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運網球賽事將於9月20日至26日舉行，香港網球隊已提名6男6女出戰。

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名古屋亞運2026網球｜香港網球隊名單 項目 運動員 男子組 黃澤林、王子夫、程銘燦、鄭肇致 、朱鍇泓 、譚善恆 女子組 張瑋桓、李芬、黎清嵐、劉芷淇 、石卓盈 、王康怡

名古屋亞運2026網球｜黃澤林。（Getty Image）

名古屋亞運2026網球｜張瑋桓。（張瑋桓Instagram圖片）

名古屋亞運2026三項鐵人｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運2026的三項鐵人項目將於9月20至21日舉行，香港三項鐵人隊將派出奧斯卡（Oscar Coggins）、羅競賓 （Robin Elg）、黃子圖、彭詩雅（Bailee Brown）、⁠韋祺（Cade Cameron Wright）及⁠韋禔（Lula Cameron Wright）出戰。

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名古屋亞運2026三項鐵人｜香港三項鐵人隊名單 項目 運動員 男子組 奧斯卡（Oscar Coggins）、羅競賓 （Robin Elg）、黃子圖 女子組 彭詩雅（Bailee Brown）、⁠韋祺（Cade Cameron Wright）、韋禔（Lula Cameron Wright）

名古屋亞運2026排球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運2026的排球項目將於9月16日至10月3日舉行，香港排球隊參賽名單將隨官方公布而更新。

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名古屋亞運2026沙灘排球｜香港隊名單及賽程

名古屋亞沙灘排球賽將於9月20日至10月3日在愛知縣碧南市碧南綠地海灘球場（Hekinan Ryokuchi Beach Court）舉行，香港隊派出男、女子合共四個組合出戰。

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名古屋亞運2026沙灘排球｜香港沙灘排球隊名單 男子一隊 李卓曦、李烈峰 男子二隊 王沛林、莊紀來 女子一隊 杜詠彤、杜詠雯 女子二隊 黃雯靖、曾岳羚

名古屋亞運2026沙灘排球｜「杜氏姊妹」杜詠雯（右）、杜詠彤（左）。（資料圖片；高詩琦攝）

名古屋亞運2026摔跤｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運摔跤賽事將於9月30日至10月3日舉行，香港摔跤隊參賽名單將隨官方公布而更新。

名古屋亞運2026武術｜香港隊名單及賽程

名古屋亞運武術賽事將於9月20日至9月24日舉行，香港武術隊參賽名單將隨官方公布而更新。

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