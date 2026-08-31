名古屋亞運會2026香港運動員名單+比賽日期賽程時間表總覽
名古屋亞運2026將於9月19日開幕，香港隊將由女子足球揭開戰幔，在9月14日於分組賽對中國。游泳的何詩蓓、網球的黃澤林、劍擊的張家朗和蔡俊彥、空手道的劉慕裳、乒乓球的黃鎮廷和杜凱琹等，都是有力爭奪獎牌的焦點項目與運動員，香港隊誓要打破上屆杭州亞運8金16銀29銅的歷屆最佳紀錄。
本文詳列香港隊參賽運動員完整名單，以及相關項目的賽程、比賽時間。名古屋亞運將由HOT TV免費直播。
名古屋亞運2026韻律泳｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運跳水賽事將於9月26至28日舉行，香港韻律泳隊名單如下。
雙人賽
朱家泳、熊詩晴
團體賽
陳思全、鄭梓翎、林資洋、藍諾恩、李姿賢、黃穎嘉、楊姿華、趙詩韻
名古屋亞運2026跳水｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運跳水賽事將於9月26至30日舉行，香港跳水隊將隨官方公布而更新。
名古屋亞運2026游泳｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運游泳賽事將於9月20至25日舉行，香港游泳隊將派出何詩蓓、何甄陶、李芯瑤等人參賽。
男子組
陳鎡樵、陳慶煌、張智傑、趙浩俊、何仲綸、何甄陶、何沛熹、古逸豪、關鵬、關子博、賴敬和、劉建希、李昇海、盧梓霖、麥世霆、徐奕祺、尹進廉、王一舜、余東豈
女子組
陳梓瑜、張心悅、高嘉蓮、何詩蓓、簡綽桐、林韵晴、林柏彤、李芯瑤、馬紫玲、文薈喬、文雪兒、吳綽恩、吳麗華、王欣桐、楊凱晴
名古屋亞運2026水球｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運游泳賽事將於9月20至10月3日舉行，香港水球隊參賽名單將隨官方公布而更新。
名古屋亞運2026射箭｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運射箭賽事將於9月26日至10月3日舉行，香港射箭隊將派出1男3女參賽。
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組別
項目
運動員
男子組
反曲弓
郭賢霽
女子組
複合弓
鄭鴻婷、黃玉嫦、王卓盈
名古屋亞運2026田徑｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運田徑賽事將於9月23日至29日舉行，香港田徑隊將派出陳佩琦、呂麗瑤、羅映潮、葉景維、金智武等好手參賽。
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項目
運動員
項目
運動員
100米
葉景維、張灝軒
400米跨欄
陳俊浩、鍾朗晞
200米
葉景維、吳君浩
跳高
祈尊康、何澔維
400米
陳俊浩
跳遠
黃珀恒、林銘夫
800米
金智武
半馬競步
錢文傑
110米跨欄
張宏峰、廖曉朗
馬拉松
林穎璋
項目
運動員
項目
運動員
100米
陳佩琦、庾沛怡
400米跨欄
馬穎雯
200米
邱蒨庭
跳高
鍾慧欣、張靜嵐
400米
鄒子蕎
跳遠
俞雅欣、賈慧妍
100米跨欄
呂麗瑤、盛楚殷
馬拉松
羅映潮、黃卓寧
名古屋亞運2026羽毛球｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運羽毛球賽事將於9月20至29日舉行，香港隊派出10男10女競逐男單、女單、男雙、女雙、混雙、男團及女團共7個項目。鄧俊文因膝蓋韌帶受傷無法出賽，謝影雪的混雙拍檔換上張世成。
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項目
運動員
男團
李卓耀、伍家朗、陳延澤、張世成、鄧志輝、洪魁駿、呂俊瑋、吳英倫、林家滔、楊盛才
女團
梁珈穎、盧善恩、吳芷柔、謝影雪、呂樂樂、曾曉昕、楊雅婷、楊霈霖、馬子雪、黃怡
男單
李卓耀、伍家朗
女單
梁珈穎、盧善恩
男雙
張世成/鄧志輝、洪魁駿/呂俊瑋
女雙
呂樂樂/曾曉昕、楊雅婷/楊霈霖
混雙
陳延澤/吳芷柔、張世成/謝影雪
名古屋亞運2026棒球｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運棒球賽事將於9月21至27日舉行，香港棒球隊派出胡子彤、譚浩賢、曾健南、林澧謙等人參賽。
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位置
球員名單
投手
陳卓希、鄭宇軒、方溍希、洪泓澤、郭靖、李浩誌、梁家豪、莫竣棓、曾健南、黃睿鋒
捕手
陳卓喬、林澧謙、譚浩賢
內野手
陳思宇、鄭鎧霆、馮安生、李朗晴、馬翰文、胡子彤、翁浚暐
外野手
莫竣林、吳有朋、徐澤培、溫子賢
名古屋亞運2026壘球｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運壘球賽將於9月26日至10月3日舉行，香港壘球隊將由總教練兼Youtuber大島田領軍，梁芷茵、黃楚曦及林佩君等都是第三次參賽。
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位置
球員名單
投手
劉雪汶、林天心、黃皓晴、陳思韻
野手
林佩君、龐叡芝、黃楚曦、趙澆慰、梁芷茵、劉曉君、陳穎琛、陳曉欣、黎烙彤、邱莉之、陳依琳、歐陽芷晴、陳秀蕊
名古屋亞運2026籃球｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運籃球賽事將於9月10至26日舉行，香港女子籃球隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。
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名古屋亞運2026三人籃球｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運三人籃球賽事將於9月21至25日舉行，香港三人籃球隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。
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名古屋亞運2026霹靂舞｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運霹靂舞賽事將於10月2至3日舉行。
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組別
項目
男子組
施嘉鑫（Bboy CPlus）
名古屋亞運2026獨木舟｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運獨木舟賽事將於9月23至26日（靜水競速）、9月30至10月2日（激流迴漩）舉行，香港獨木舟隊名單將待官方公布而更新。
名古屋亞運2026板球｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運板球賽事將於9月17日至10月3日舉行，香港板球隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。
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名古屋亞運2026單車｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運單車賽事將於9月20至10月3日舉行，分為公路單車、山地車、BMX小輪車受場地單車，香港三人籃球隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。
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名古屋亞運2026馬術｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運馬術賽事將於9月21至10月4日舉行，香港馬術隊名單將待官方公布而更新。
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名古屋亞運2026電競｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運電競賽事將於9月23至10月2日舉行，香港電競隊名單將待官方公布而更新。
名古屋亞運2026劍擊｜香港隊名單及賽程
香港劍擊隊派最強陣容出戰，張家朗、蔡俊彥、佘繕妡等人再次領軍。名古屋亞運劍擊賽事將於9月22日至27日舉行。
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項目
運動員名單
男子花劍
個人賽
蔡俊彥、張家朗
團體賽
蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨
男子重劍
個人賽
方凱申、吳浩天
團體賽
方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯
男子佩劍
個人賽
何柏霖、陳樂熹
團體賽
何柏霖、陳樂熹、何思朗、梁天晴
項目
運動員名單
女子花劍
個人賽
陳諾思、鄭曉為
團體賽
陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾
女子重劍
個人賽
佘繕妡、陳渭泠
團體賽
佘繕妡、陳渭泠、吳海諦、朱嘉望
女子佩劍
個人賽
薛雅齊、梁洛文
團體賽
薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺晴
名古屋亞運2026足球｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運足球賽於9月14日開賽，比9月19日的開幕禮還要早。香港隊男足被編進A組，同組對手包括日本、泰國和吉爾吉斯；女足被編入G組，同組對手包括中國、菲律賓及烏茲別克。
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位置
球員名單
門將
陳冠燊、張桂華、潘尚希
後衛
艾里奧*、宏愷志、郭縉諾、龍梓軒、宋紘毅、曾樂圖、曾以行、嚴啟倬
中場
秦宇灝、李樂謙、馬希偉、顏卓彬*、趙聡悟、胡晉銘*
前鋒
杜俊暉、陳傲軒、李俊霆、馬斐、米高、吳宇曦
*超齡球員
位置
球員名單
門將
李懿茵、李思瑩、吳卓蔚
後衛
陳芷珊、朱素君、朱倩君、馮雪雯、馬澤純、曾麗薇、魏嵐、胡彩瑤
中場
陳穎霖、陳綺馨、高栢齡、傅昭文、陸愷晴、曾柏同
前鋒
陳頌文、張煒琪、關詠瑜、梁匡蕎、李巧怡、韋婉婷
名古屋亞運2026高爾夫球｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運高爾夫球賽事將於9月30日至10月3日舉行，去屆杭州亞運為港隊奪得金牌的許龍一，今屆再次出戰。
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項目
運動員
男子組
許龍一、黑純一、張雄熙
女子組
丁慧中、劉弦、韓紫琳
名古屋亞運2026體操｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運體操賽事將於9月21日至25日（競技體操）、9月27日（彈床）及10月1至3日（藝術體操）舉行，香港體操隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。
名古屋亞運2026手球｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運手球賽事將於9月20日至29日舉行，香港手球隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。
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名古屋亞運2026柔道｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運柔道賽事將於9月30日至10月3日舉行，香港柔道隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。
名古屋亞運2026空手道｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運柔道賽事將於9月20日至23日舉行，世界冠軍劉慕裳及亞洲冠軍曾綺婷是香港柔道隊的重心人物，力爭名古屋亞運金牌。
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項目
運動員
個人形
洪晧崴
團體形
洪晧崴、李智剛、鄧宇軒
個人組手60公斤以下級
周家謙
個人組手67公斤以下級
鄭栩彬
項目
運動員
個人形
劉慕裳
個人組手50公斤以下級
曾綺婷
個人組手68公斤以下級
黃卓莉
名古屋亞運2026現代五項｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運2026的現代五項項目將於9月16日至20日舉行，香港現代五項隊首度派隊出戰亞運，揭開香港體壇新一頁。
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組別
運動員
男子組
岑晉熙
女子組
劉熙渝、鄭皓山
名古屋亞運2026板網球｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運2026的板網球項目將於10月1日至10月3日舉行，香港板網球隊將派出4男4女參賽。
項目
運動員
男子組
毅志恒﹑盧鐵風﹑鄒君林﹑羅樂培
女子組
陳曉嵐﹑羅易殷﹑陳詠悠﹑劉曉蔚
名古屋亞運2026賽艇｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運2026的賽艇項目將於9月20日至24日舉行，香港賽艇隊派出20人大軍出戰，當中包去屆為香港隊奪得第一金的林新棟，世界盃金牌得主趙顯臻、奧運代表洪詠甄等。
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組別
運動員
男子組
趙顯臻、陳至鋒、陳廸麟、陳柏匡、夏赫、何永輝、林新棟、廖崇禮、麥可靖、黃鉦
女子組
洪詠甄、陳慧希、張佩芳、張菀珊、崔雅文、許詠淇、梁智晴、梁瓊允、梁穎桉、黃湘儀
名古屋亞運2026七人欖球｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運柔道賽事將於9月30日至10月3日舉行，香港柔道隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。
名古屋亞運2026帆船｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運帆船賽事將於9月26日至10月3日舉行，香港帆船隊參賽名單如下。
項目
運動員
男子雙人49er級
阿輝（Akira Sakai）、祥傑（Russell Aylsworth）
女子雙人49er級
普珺麗（Emily Polson）、麥曉彤
男子U18雙人29er級
包頌然（Louis Oliver Polson）、喬樂嵐
女子U18雙人29er級
江芷棋、黃曦慧
男子ILCA 7組別
貝俊龍（Nicholas Bezy Halliday）
女子ILCA 6 組別
洛雅怡（Stephanie Louise Norton）
男子U18 ILCA 4組別
鄭祺翱（Tiago Cheng de Villemor Salgado）
女子U18 ILCA 4組別
黃子曦
名古屋亞運2026射擊｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運射擊賽事將於9月20日至10月1日舉行，香港射擊隊參賽名單將待官方公布而更新。
名古屋亞運2026運動攀登｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運運動攀登賽事將於9月29日至10月3日舉行，香港運動攀登隊將派出3男4女參賽。
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組別
項目
運動員
男子組
難度賽
陳致滔、陳翔志
速度賽
黃卓楠
女子組
攀石賽
黃浠蕎、王卓琪
難度賽
梁思麗、王卓琪
速度賽
林楚穎
名古屋亞運2026壁球｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運壁球賽事將於9月23日至10月2日舉行，香港壁球隊派出4男4女參賽。
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項目
運動員
男子組
劉子均、梁子軒、黎卓楠、黃祉謙
女子組
陳善鈺、李嘉兒、何子樂、謝依霖
名古屋亞運2026乒乓球｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運乒乓球賽事將於9月20日至28日舉行，香港乒乓球隊的參賽名單將隨官方公布而更新。
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名古屋亞運2026跆拳道｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運跆拳道賽2將於10月1日至10月3日舉行，香港跆拳道隊參賽名單如下。
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項目
運動員
品勢
呂靖楠
搏擊68公斤以下級
盧蔚豐
項目
運動員
品勢
李子晴
搏擊49公斤以下級
林小慧
搏擊67公斤以下級
何嘉雯
搏擊67公斤以上級
張可欣
虛擬跆拳道
林小慧
名古屋亞運2026網球｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運網球賽事將於9月20日至26日舉行，香港網球隊已提名6男6女出戰。
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項目
運動員
男子組
黃澤林、王子夫、程銘燦、鄭肇致 、朱鍇泓 、譚善恆
女子組
張瑋桓、李芬、黎清嵐、劉芷淇 、石卓盈 、王康怡
名古屋亞運2026三項鐵人｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運2026的三項鐵人項目將於9月20至21日舉行，香港三項鐵人隊將派出奧斯卡（Oscar Coggins）、羅競賓 （Robin Elg）、黃子圖、彭詩雅（Bailee Brown）、韋祺（Cade Cameron Wright）及韋禔（Lula Cameron Wright）出戰。
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項目
運動員
男子組
奧斯卡（Oscar Coggins）、羅競賓 （Robin Elg）、黃子圖
女子組
彭詩雅（Bailee Brown）、韋祺（Cade Cameron Wright）、韋禔（Lula Cameron Wright）
名古屋亞運2026排球｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運2026的排球項目將於9月16日至10月3日舉行，香港排球隊參賽名單將隨官方公布而更新。
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名古屋亞運2026沙灘排球｜香港隊名單及賽程
名古屋亞沙灘排球賽將於9月20日至10月3日在愛知縣碧南市碧南綠地海灘球場（Hekinan Ryokuchi Beach Court）舉行，香港隊派出男、女子合共四個組合出戰。
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男子一隊
李卓曦、李烈峰
男子二隊
王沛林、莊紀來
女子一隊
杜詠彤、杜詠雯
女子二隊
黃雯靖、曾岳羚
名古屋亞運2026摔跤｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運摔跤賽事將於9月30日至10月3日舉行，香港摔跤隊參賽名單將隨官方公布而更新。
名古屋亞運2026武術｜香港隊名單及賽程
名古屋亞運武術賽事將於9月20日至9月24日舉行，香港武術隊參賽名單將隨官方公布而更新。
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