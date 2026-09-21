亞運2026｜因為胡子彤　她學廣東話　自製應援物入場支持香港棒球

名古屋亞運｜「認識」丸美小姐是因為Threads上一則關於為香港棒球隊（暨胡子彤）的帖文，《九龍城寨》令她成為胡子彤的影迷，更因此喜歡香港棒球隊。她自製了所有香港棒球隊選手的中文名字應援物品，打算帶到亞運現場，為香港棒球隊打氣。

香港隊今日於首場賽事對泰國，居於京都的丸美，一行五人來到岡崎中央総合公園棒球場，在觀眾席的一壘側位置，為所有香港球員打氣。

可惜香港隊在領先7：3的優勢下，八局下失掉7分，最終反輸7：10，未能以勝利展開亞運之旅。

夏家朗名古屋現場直擊



亞運棒球｜（夏家朗攝）

亞運棒球｜胡子彤。（夏家朗攝）

名古屋亞運棒球賽事今日展開，香港對泰國的戲碼，在日本球迷眼中本應無關痛癢，不過一套《九龍城寨之圍城》，卻令香港隊走進這個棒球的國度。丸美之所以喜歡胡子彤，正正因為「城寨」。

「胡子彤在不同領域皆以認真的態度做人處事，令我非常感動。每次看到他，我都會覺得『我也要努力』，真的動力滿滿。」對丸美來說，胡子彤不只是「城寨四少」中的十二少，也是香港棒球隊的胡子彤選手，她甚至比不少香港人都更支持香港棒球隊，特地購票觀看港隊亞運賽事，今日一戰，她期待已久。

「我準備了寫上所有球員名字的應援紙，這是參考日本職業棒球比賽中常見的應援毛巾，毛巾都印有球員名字。而我親手寫上球員的名字，也可以幫助我記住每一位球員。」丸美笑說，不少喜歡香港隊的日本球迷，都希望擁有香港隊的複製球衣。

亞運棒球｜（夏家朗攝）

亞運棒球｜（夏家朗攝）

亞運棒球｜（夏家朗攝）

棒球在香港是冷門項目，反觀日本的職業聯賽非常熾熱，國家隊水平極高，像丸美喜歡的歐力士，便是MLB道奇王牌投手山本由伸的母會。不過香港棒球水平與列強的差距，沒有影響丸美的支持，U13少棒早前於亞洲盃創出佳績，丸美亦有留意，她說：「香港的棒球人口相對比較少，但從各種報道中，我感受到香港人能夠成為棒球選手，都抱着非常堅定的信念，而且我也感受到大家希望把棒球傳承給下一代的決心。」

亞運棒球｜（夏家朗攝）

亞運棒球｜（夏家朗攝）

亞運棒球｜（夏家朗攝）

可惜的是，香港隊今天未能為現場觀戰的丸美帶來勝仗。由梁家豪擔任先發投手的香港隊，戰至第七局領先7：3，吳有朋、林澧謙及翁浚暐皆有打點。然而進入八局下，港隊守備流血不止，一局失7分。備受落後7：10的壓力，港隊第九局也能進佔一、二壘，可惜最終未能平反敗局。

亞運棒球｜（夏家朗攝）

丸美認為，《九龍城寨》關於「歸屬」以及「共同體」的故事主題，令她特別觸動，「尤其是現在的日本逐漸失去共同體，進入一個更加個人主義的時代，所以看這部電影時，有一種重新想起一些失去的東西的感覺」。她曾六次來香港旅遊，「實地體驗」香港獨有的人情味，「香港人很親切，還有到處都是好吃的東西，從西營盤斜路大廈之間看到海，也是美麗的景致」。她正在努力學習廣東話，雖然廣東話的聲調和助語詞都很難學，「甚至讓我想像，廣東話母語人士的耳朵是不是特別靈敏呢（笑）」，「但我覺得，如果不學習作為大家身份認同一部分的廣東話，很難真正了解香港原汁原味的一面」。

儘管丸美未能以廣東話對答，但至少熟習了最重要一句——「加油」——足以讓她與友人今天在岡崎中央総合公園棒球場為香港隊打氣，接下來也能支持香港棒球隊繼續走下去。