亞運會2026｜香港棒球隊領先5分反負泰國　把不甘化為成長動力

兩局比賽，香港棒球隊經歷了天堂與地獄。

名古屋亞運男子棒球分組賽今日（21日）展開，香港隊首戰對泰國，七局上一口氣連取得6分，一度領先7：2；然而他們於八局下狂失7分，加上七局下亦失了1分，戰局頓時變成7：10，最終亦以這個比數完成賽事，未能連續三屆亞運擊敗泰國。

夏家朗名古屋現場直擊



亞運棒球｜（夏家朗攝）

亞運棒球｜（夏家朗攝）

亞運棒球｜（夏家朗攝）

「微笑守護神」梁家豪今仗擔任港隊先發投手，一直守到五局下，暴投及觸身球導致滿壘，猶幸他在失掉2分後，以一記三振完結這個半局。

亞運棒球｜（夏家朗攝）

賽前仍從膝蓋韌帶傷勢康復中的林澧謙，五局上藉吳有朋的安打，從二壘跑回本壘，為港隊率先取分。他於七局上亦有兩打點安打，加上港隊把握泰國連番暴投及捕手失誤取分，一口氣領先至7：2，泰國數度更換投手，才艱辛地完結這個半局。

亞運棒球｜（夏家朗攝）

亞運棒球｜（夏家朗攝）

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亞運棒球｜（夏家朗攝）

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亞運棒球｜（夏家朗攝）

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港隊手握優勢卻無法化為勝利，關鍵在於八局下。港隊的守備及投球失誤頻頻，泰國一口氣取得7分，反超前至10：7。面對領先變落後的巨大壓力，港隊進入九局上，儘管打者進佔一、二壘，但最終未能平反敗局，以7：10不敵泰國。

亞運棒球｜（夏家朗攝）

現場有港足球迷「轉項」觀戰，亦有喜歡胡子彤的日本影迷「愛屋及烏」，自製中文應援物支持香港隊。眾將賽後向觀眾鞠躬致意，但難掩一臉失望。總教練區學良及未有上陣的胡子彤皆說，今仗港隊優勝劣敗，問區學良八局下更換投手的決定是否太遲？他說：「從結果推論，可能早一點換效果更好，但你永遠不會知道，只能說當刻做了最合適的決定，現在亦無法『講番轉頭』。」

亞運棒球｜（夏家朗攝）

港隊於過去兩屆亞運皆擊敗泰國，今年未能延續佳績，區sir坦言對手進步不少：「對方的投手接近職業水平，而且十分年輕，好幾名投手都是我們第一次對碰。」至於傷兵問題，區sir表示不想將敗因歸咎於傷患，「運動員少不免有傷在身，隨隊物理治療師幫助我們不少」。

亞運棒球｜（夏家朗攝）

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亞運棒球｜（夏家朗攝）

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胡子彤今仗未有上陣，他賽後已表明在團隊中擔任輔助角色，幫助年輕隊友成長。他感激球迷及影迷親到現場支持：「很高興有更多人關注香港棒球。今場落敗，一定較為傷感，但可能這一仗的不甘心，將是學弟成長的關鍵。港隊現正改朝換代，其實泰國亦經歷重組，明顯改革不少，今仗成王敗寇，其他隊伍做得好的地方，值得我們學習。」