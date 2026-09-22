亞運會2026｜中華台北12歲滑板神童骨折傷癒復出　夥13歲女將爭牌

2026年第20屆愛知・名古屋亞運會即將於9月正式展開。中華台北滑板代表隊將派出兩名備受關注的年輕選手林逸凡及辜泳諺出戰，2人平均年齡僅為13歲。代表隊期望憑藉2位選手近期的技術突破與國際賽經驗，力爭隊史上首面亞運滑板項目獎牌。



中華台北滑板代表隊將派出兩名備受關注的年輕選手林逸凡及辜泳諺出戰，2人平均年齡僅為13歲，圖為辜泳諺。（threads@maxgosk8）

中華台北滑板代表隊將派出兩名備受關注的年輕選手林逸凡及辜泳諺出戰，2人平均年齡僅為13歲，圖為林逸凡。（網上圖片）

賽事罕有移師室內 考驗選手適應力

本屆亞運滑板賽事定於9月23日至26日舉行，涵蓋公園滑板賽及街頭滑板賽，中華台北隊將主攻公園賽。有別於傳統的室外場地，本屆賽事罕有地移師至室內的愛知天空展覽館（Aichi Sky Expo）進行。對於習慣室外環境的選手而言，室內場館的空調氣流、採光條件以及地面的抓地力，均成為備戰期間必須克服的重要環節。賽事採用國際滾軸溜冰聯會（World Skate）的標準，裁判將根據動作難度、路線原創性、騰空高度及落地穩定度進行百分制評分，並取單輪最高分決定名次。

本屆賽事罕有地移師至室內展覽館「愛知天空展覽館（Aichi Sky Expo）」進行。（aichi-nagoya2026）

克服骨折重投賽場 國際賽屢創佳績

本屆代表團最年輕、年僅12歲的辜泳諺雖於今年2月遭遇手臂骨折，被迫缺席亞洲錦標賽，但他在3個月後火速重返賽場，其後於羅馬世界盃預賽以81.28分晉級複賽，近期更在廣州集訓期間練成2項高難度動作。

年僅12歲的辜泳諺雖於今年2月遭遇手臂骨折，被迫缺席亞洲錦標賽，但他在3個月後火速重返賽場。（網上圖片）

另一方面，現年13歲的女將林逸凡於上屆杭州亞運奪得女子公園賽第8名，經過2年日籍教練指導，技術全面提升，更將高難度動作「BS 540 McTwist」發展為個人招牌動作；她在今年5月的羅馬滑板世界盃中，於74名參賽者中以81.80分名列第10，刷新個人一級賽事最佳成績。2位小將皆在國際舞台展現了驚人的抗壓性與技術突破。

現年13歲的女將林逸凡於上屆杭州亞運奪得女子公園賽第8名。（Instagram@yvonne_sk8）

集中穩定性訓練 誓奪獎牌

針對即將到來的亞運賽事，教練及後勤團隊的策略已由「完成動作」轉向「穩定發揮」，致力將高難度技術轉化為選手的肌肉記憶。林逸凡與辜泳諺目前正處於備戰的最後衝刺階段，期望於名古屋亞運會的賽場上展現訓練成果，爭取踏上頒獎台，為滑板運動寫下歷史新一頁。