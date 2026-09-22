亞運2026｜梁穎儀經歷沒有姊姊在旁的亞運會　梁寶儀依然心繫港隊

當梁穎儀今早在女子個人公路賽完成90.4公里，以第三名衝過終點，連續三屆亞運有獎牌落袋，在香港教育大學一隅的辦公室，卻有這樣一幕：梁穎儀胞姊梁寶儀一直尋找網上直播，卻找不着，只能對住電腦螢幕瘋狂「F5」，看着即時成績不斷更新，她心裏盤算，「好像有人突圍了」、「阿妹好像保住前三衝線了」。

梁寶儀今年3月底從香港單車隊退役，名古屋亞運是這對姊妹首次沒有一起出戰的亞運。看着電腦螢幕打出的成績，梁寶儀忍不住哭了。

「阿妹以前每次比完賽，好又好、唔好又好，都一定要搵我擁抱，今次我唔喺現場，我諗佢最唔慣係呢樣。」

這是一封姊姊給妹妹的信。梁寶儀、梁穎儀，一對在香港單車隊奮鬥多年的姊妹，如今分隔兩地，彼此依然連繫。

【本文經記者整理採訪資料後，以第一身形式撰文】



妹：

今年初的亞洲錦標賽，我、你、李思穎和關旨君在團體追逐賽奪得銅牌，打破大會紀錄。比賽之後，大家都很Hyper，當時人人都叫我多留隊半年，完成名古屋亞運才退役。坦白講，我也有一絲動搖，留在港隊，我們可能會再多一面獎牌，我也能在公路賽幫助你。但你記得第二天睡醒之後你跟我說什麼嗎？

「昨晚大家心情高漲，你當然會動搖。但你本身都決定了人生去向，也對新生活十分期待，你心裏面本身也有答案呀。」

我當刻覺得，阿妹你真的大個了。

亞運單車｜梁穎儀勇奪女子個人公路賽銅牌，賽後哭成淚人。（新華社）

事實上，雖然我倆在隊裏，你一直都被人「阿妹」、「阿妹」這樣稱呼，而你又好像一直跟住家姐長大。但其實你在歲月累積裏，一點一滴成長，尤其當我需要建議的時候，你比我更加成熟理性；至於運動成績，我想，三屆亞運三面獎牌，今天你更奪得女子個人公路賽季軍，已經證明一切了。

亞運單車｜（新華社）

其實今屆亞運我也有點擔心，特別是你亞運前的集訓，因為被車夾導致炒車，撞向路邊的井，下巴要縫針。雖然我們身經百戰，但炒過車或多或少都有心理陰影，我都知道的。加上前幾天你在個人計時賽失利，我給你發訊息你沒有回覆，我猜你一定不開心，但我能做的就只有給你空間，我相信你沉澱療傷之後，一定能以最佳狀態滿血回歸。

亞運單車｜（新華社）

退役之後，我由運動員成為一個擁有更多自己生活的人，不過也跟普通上班的香港人無異，返新工要「儲假」，現在才儲到三天，所以不能到名古屋為你打氣。但我今天跟八年前在雅加達亞運選手村一樣，當日你出戰個人公路計時賽，我沒參加這項比賽，只能在選手村不停「F5」官網，「F5」到最後一刻，（隊友）刁小娟問我為什麼對住手機哭，因為你奪得銅牌；今日我對住電腦螢幕，看着一部份車手突然領先，我猜是有車手突圍了，形成領先小組，但看着小組的車手一個比一個少，你仍然身處其中，我就不停「腦補」戰況，你說是多緊張！

亞運單車｜（新華社）

今屆亞運的公路賽賽道要爬坡，而且路窄多彎，個個都說難度好高，但正好適合你，你的技術水平在亞洲佔一席位。到你衝線確定奪得銅牌一刻，我又忍不住哭了。沒有我在身邊的你，在香港單車隊裏已經獨當一面，不再是阿妹，而是大師姐、領軍人物。

我想，你唯一不習慣的，就是比賽之後沒能跟我來一個擁抱。每次比完賽，好又好、唔好又好，你都一定找着我擁抱，雖然我今次不在現場，但我每天都超級心掛掛地支持你。期待亞運後跟你來一個大大力的擁抱！

先說到這裏。之後的場地賽，我會繼續坐在電腦螢幕前，追蹤你的消息，希望電視有直播。

好驚變肥要勤力做運動的姊

梁寶儀（左）、梁穎儀（右）。（資料圖片；歐嘉樂攝）