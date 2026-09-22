亞運會2026︱梁穎儀公路單車奪銅爆喊：近月極辛苦中的少少甜頭

愛知．名古屋亞運會2026公路單車女子個人賽，香港隊代表梁穎儀以2小時50分46秒第三名衝線獲得銅牌。她賽後接受Hoy電視台訪問時哭成淚人，泣訴近月諸事不順，加上早前在公路計時賽連續兩屆只得「梗頸四」，整個人落入愁緒之中，因此今日在公路個人賽用盡全力硬拚，終可踏上頒獎台，她形容：「幾個月來好辛苦，（今次）有少少甜頭」。



亞運會2026︱梁穎儀在公路單車驚喜奪銅，頒獎禮上流下喜悅的眼淚。（路透社）

亞運會2026︱梁穎儀計時賽連續兩屆「梗頸四」 公路個人賽全力出擊

梁穎儀兩日前在公路計時賽得第四名，連續兩屆在同一賽事獲殿軍，與獎牌擦身而過。今日她轉戰公路個人賽，比賽中段她與中國的郭莉及阿富汗的Fariba Hashimi突圍，但在下斜時被兩個對手拉遠距離，兩位領先車手同以2小時50分05秒衝線，郭莉獲金牌，Fariba Hashimi摘銀，梁穎儀落後二人41秒獲得銅牌。

亞運會2026︱梁穎儀出戰女子公路單車賽事情況。（路透社）

賽後哭訴「幾個月來好辛苦」 奮戰入三甲「銅牌好開心」

梁穎儀賽後受訪激動得大哭，訴說近期因接連受傷病困擾狀態不佳，直言「近排好唔開心」，她仍為兩日前公路計時賽得第4名耿耿於懷，「我知自己狀態唔係幾好，但連續兩屆第4，好唔開心，前日畀自己全日唔開心，唔敢睇社交媒體。」

亞運會2026︱梁穎儀在頒獎台上開心與金牌得主郭莉及銀牌的Fariba Hashimi慶祝。（路透社）

沉澱過後，她昨天坐下來與教練回顧計時賽的表現，「發現我的配速同賽前準備均不完善」，「踩法同對手截然不同，對手快好多，我完全追不上。」計時賽的失利，讓梁穎儀感到今日「冇嘢可以輸」，「有幾多力，今日用盡晒出嚟，唔理名次」，只想「對得起自己」。

亞運會2026︱梁穎儀在女子公路單車獲第三名。（路透社）

梁穎儀豁出去全力發揮，成功與兩位車手一起突圍，即使對自己落斜時膽怯收慢，被郭莉及Fariba Hashimi稍為拉開稍感不滿，「我諗住上斜追返，不過之後一到平路我再次追不上」，惟她成功守住第三名，「銅牌都好開心」。

亞運會2026︱梁穎儀在公路單車驚喜奪銅，頒獎禮上流下喜悅的眼淚。（路透社）

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她形容今次這面銅牌是「幾個月來好辛苦，有少少甜頭」，並希望之後在場地賽事與李思穎再下一城，再次踏上亞運頒獎台。