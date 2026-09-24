亞運會2026｜12歲黃若澄黃爾萱出戰滑板　「妹豬們」教曉我們的事

位於名古屋中部機場旁邊的愛知縣國際展示場是一個綜合比賽場地，有劍擊、滑板和電競。劍擊館裏劍拔弩張，滑板場卻是個大型「妹豬」場地，參與今天（24日）滑板碗池賽初賽的選手，由11歲到20歲不等，當中港隊代表黃若澄及黃爾萱年僅12歲，今天未能在初賽晉級，意味她們的亞運之旅畫上句號，接下來便要趕起學校透過遙距學習發來的功課。

賽後訪問裏，澄澄和萱萱說到備戰過程、比賽目標、賽後總結，全都對答如流，兩個12歲女孩，還提醒作為大人的我和你，一件很重要的事。

夏家朗、趙子晉名古屋現場直擊



亞運滑板｜（夏家朗攝）

亞運滑板｜（夏家朗攝）

早從東京和巴黎奧運看過滑板比賽直播，知道比賽氣氛輕鬆又好玩，今屆亞運現場更為特別，因為我們有兩名選手參賽，參加碗池賽的澄澄和萱萱，同樣只得12歲，雖然不是14名參賽選手中年紀最小（印尼選手CAYA Mikhayla Shanum只得11歲），但身形比較細小，看起來更加可愛。

（趙子晉攝）

看比賽結果，萱萱取得27.9分、澄澄取得27.75分，分別位列初賽兩個小組的最後一名，對比晉級決賽的選手，分數由62分至89分不等，兩人的實力明顯仍有一段距離，澄澄Daddy賽後也說，囡囡若要繼續在滑板路上發展，仍有漫漫長路，不過能夠透過亞運適應更多碗池場地、與不同國家的對手交流，絕對是寶貴的機會。

亞運滑板｜黃若澄。（夏家朗攝）

事實上，澄澄和萱萱對於今日的比賽甚是緊張，萱萱說：「跟我比賽的對手都好勁，去過好多大賽，我驚在她們面前跌倒，好尷尬。」澄澄在頭一兩個回合也曾經失手，但兩人在完成比賽之後，發現原來「跌係冇事㗎」，「如果一開始好渣，都唔使驚人哋笑你，因為人人一開始都係渣」，萱萱補充：「原來跌是沒事的，其他對手都鼓勵我。跌是比賽一部份，跌完就會繼續進步。」

亞運滑板｜（夏家朗攝）

亞運滑板｜（夏家朗攝）

人大了會着重結果，講求成本效益，最好一擊即中，讓失敗減至零。我們因此不想嘗試，繼而忽略過程，忘掉過程帶來喜悅、忘掉過程促使進步。耍殘忍地批評今天的女子碗池賽賽果，澄澄和萱萱都未能晉級，但她們都把自己練習的技術發揮了，對於比賽，只感到快樂。

萱萱說：「認識到新朋友，適應了新場地，整個比賽又開心、又興奮、又緊張，最重要是做到最好的自己。」

澄澄說：「比完賽可以去吃東西了。比賽時我會找（在現場觀戰的）爸爸，看到他對住我這樣（示範跳起YEAH的動作），是一個最好鼓勵。」

亞運滑板｜（夏家朗攝）

亞運滑板｜（夏家朗攝）

亞運滑板｜黃若澄爸爸。（夏家朗攝）

雖是正式比賽項目，但在滑板場裏，「妹豬」們展示的不是金銀銅牌的光芒，而是你我他都忘掉了的精神：由零開始、不斷嘗試、無懼失敗、彼此鼓勵、一起進步。「support each other就是最好的sportsmanship。」12歲的小女孩，可愛地給我們提醒。

亞運滑板｜（夏家朗攝）