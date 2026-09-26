亞運會2026｜香港棒球首挫菲律賓　林澧謙完成十年的未竟之志

香港棒球隊今天在亞運會最後一場名次賽以7：5擊敗菲律賓，這場勝仗的意義，不只是香港隊以勝利為名古屋之旅畫上句號般簡單。

亞洲棒球層次分明，日、韓、台屬世界級，球員力足躋身美國職棒大聯盟；二線隊伍難以跨越與三支勁旅之間的洪溝，但彼此之間互相競爭，香港隊歷年來與菲律賓周旋，然而由亞洲盃到亞運，我們都無法在成年組賽事戰勝這個對手。

在今日勝仗擔任捕手的林澧謙於亞運前憶述，香港十年前曾在亞洲青棒錦標賽贏過菲律賓，他與另一港將郭靖當時都在陣中，郭靖更投足十局燃燒過百球，「U18都贏過，證明我們不是做不到」。由十年前U18亞錦賽到今天的亞運，香港成年棒球隊（成棒）終於完成未竟之志。



香港棒球隊。（夏家朗攝）

先說今日戰況，港隊打來絕不輕鬆，三局過後落後0：2。打線在第四局開始把握菲律賓失誤在壘上推進，加上打者連番取得打點，完成七局上之後領先7：2，胡子彤、陳思宇、馬翰文、陳卓喬及馮安生各有1打點，林澧謙則有2打點。菲律賓於七局下緊追至5：7，讓人想起不敵泰國的首場分組賽，港隊於該仗領先7：2被對手反超前。不過此時一場天雨令賽事暫停，港隊得到喘息空間重新部署。停雨之後，在台灣就讀高中的年輕投手方溍希登板。八局下，兩打者出局，方溍希以一記牽制球解決一壘打者，九局下更投出再見三振，香港隊帥氣地完結比賽，林澧謙從本壘衝出投手丘與方溍希相擁，全隊上下興奮慶祝勝利。

胡子彤取得打點。（HOY截圖）

亞運棒球｜林澧謙。（夏家朗攝）

命運之奇妙令林澧謙和郭靖重溫十年前在U18的美好回憶，只是兩人都不再是十來歲的小伙子，27歲的林澧謙今次以捕手身份帶領球隊，他先談到今仗的配球：「今仗配球較為簡單，首先要避免觸身球及四壞保送，所以第一球大多以直球為主，先搶到好球數，之後才設計如何引誘打者出棒揮空。」林澧謙在大半年前才開始捕手訓練，但兩個月前因為膝蓋韌帶受傷，暫停了一段時間。

亞運棒球｜香港棒球隊。（夏家朗攝）

亞運棒球｜香港棒球隊。（夏家朗攝）

亞運棒球｜香港棒球隊。（夏家朗攝）

亞運棒球｜香港棒球隊。（夏家朗攝）

亞運棒球｜譯浩賢。（夏家朗攝）

今日比賽之前，香港隊面臨巨大壓力。第一場分組賽他們在領先下不敵被視為同組實力最接近的泰國，之後對韓國及中華台北，大敗是意料中事，但對中華台北一仗多次投出觸身球，其中曾健南擊中李亦崴頭部，更引發網民連番激辯。昨日他們於名次圈首戰又輸給巴勒斯坦，由於分組賽成績帶入名次圈，故輸給泰國一戰意味他們在名次圈已錄得兩連敗，「第一場輸給泰國，當刻大家都想不到之後如何在連場硬仗中走下去。來到名次賽最後一場，對手偏偏是近十年都沒贏過的菲律賓」，港隊在過去兩屆亞運贏過泰國、印尼和老撾，沒人希望以全敗結束名古屋的旅程。

港隊抱着必勝的決心上場，盡力發揮賽前部署，落後都不放棄，終於在最後關頭取得勝仗。「在亞運最後一場比賽擊敗菲律賓，感覺吐氣揚眉，隊中大部分球員都在成棒隊經歷了十年甚至二十年，這一場勝仗圓了現役或退役成棒隊友的心願。」林澧謙說。

亞運棒球｜林澧謙。（夏家朗攝）

棒球在香港是冷門運動，難以走進香港人的視線，但球員們依然在不同的角落默默奮鬥，有老將每天從正職下班後仍趕到球場訓練，有新星負笈台灣在高中或大學隊汲取實戰經驗。林澧謙在亞運前的訪問說過：「每次都是我們在球員席看着菲律賓揚起國旗慶祝，可以有一次是我們對住觀眾席的港隊球迷慶祝嗎？」十年不是短時間，U18學弟都變成快到而立之年的學長，但只要肯努力，終有一天會完成未竟之志，「現在只是第一步，希望在12月的亞洲盃能夠再次擊敗菲律賓，贏得冠軍」，即使每一步都很微小，但一眾港將依然不懈前行。

亞運棒球｜香港棒球隊。（夏家朗攝）