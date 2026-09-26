亞運會2026｜胡子彤取得打點　香港棒球隊挫宿敵菲律賓今屆首勝

香港棒球隊因為胡子彤入選而成為焦點，然而他們在今屆亞運接連落敗，與亞洲列強的差距也在Threads引起不少討論。

落入名次賽後，港隊昨日不敵巴勒斯坦，由於分組賽已對泰國（負5：7），如港隊今日無法擊敗菲律賓，便將以全敗完成亞運。面對巨大壓力，港將眾坎成城，藉着胡子彤、陳卓喬、馬翰文、馮安生、陳思宇及林澧謙取得打點，港隊以7：5奏凱，取得今屆首勝，也達到擊敗菲律賓這個多年來的目標。



香港隊在分組賽首戰領先7：2下反負泰國，雖然經過一晚沉澱重整旗鼓，但之後面對實力達世界級的韓國和中華台北，迎來兩場被扣倒的大敗，投手曾健南在對中華台北一戰投出觸身球，更引發兩地網民激辯。

亞運棒球｜香港棒球隊擊敗菲律賓，圖為港棒早前的賽事。（夏家朗攝）

港隊在昨日首場名次賽不敵巴勒斯坦，今日再撼菲律賓，這支東南亞隊伍是香港隊多年來的宿敵，除了十年前在U18賽事曾擊敗對手，在成人賽界別一直都是對方的手下敗將，當年是U18其中一員的林澧謙直言，「好想有一次係佢哋喺球員席，我哋喺球場攞住區旗慶祝」。

亞運棒球｜香港棒球隊。（夏家朗攝）

林澧謙的多年心願，終在名古屋亞運達成。雖然港隊先落後0：2，但打線在第五局開始接連爆發，陳卓喬、馬翰文、馮安生、胡子彤、陳思宇及林澧謙均錄得打點，港隊領先7：2。菲律賓於第七局力追，但追至7：5時，賽事因為天雨暫停大約一小時，給予港隊喘息空間，重整部署。

比賽重開後，雙方在第八及第九局均未得分。擔任港隊「守護神」的方溍希，以一記再見三振結束賽事，港隊最終勝7：5，連同青少年及成人組賽事，十年來首度擊敗菲律賓。根據賽制，分組賽成績將被帶入名次圈，由於港隊已於分組賽對過泰國，故今日一戰成為港隊於今屆亞運的最後一場賽事，港隊終能以以勝利完成亞運之旅。