亞運2026羽毛球｜伍家朗8強不敵「世二」球手　昨戰至深夜今憾負

名古屋亞運男單8強賽事，香港羽毛球手伍家朗與世界名第二、泰國的韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn，又譯威提訕／昆拉武特）交鋒，最終以總局數1：2落敗，伍家朗出局後，港羽毛球隊今屆亞運已全數出局無緣獎牌。



伍家朗昨晚與韓國球手崔智勛在男單16強交鋒，戰至第3局初段，崔智勛因傷退賽時，已接近午夜12時，今日再戰8強對體能要求極高。不過，伍家朗今仗先發制人，首局以21：16拔頭籌。

第二局韋迪辛暫穩陣腳開始反擊，領先伍家朗15：9，最終以21：10追回一成扳平1：1。第三局伍家朗開始見疲態，雙方打成6：6後，韋迪辛開始拉開比數，最終以21：13再贏一局反勝晉級。

香港羽毛球對上一次男單亞運獎牌，已是魏楠在2014年仁川亞運取得。

亞運羽毛球｜楊雅婷楊霈霖。（路透社）

楊雅婷楊霈霖憾負日本 與港首面女雙獎牌只差一步

較早前的女雙賽事，楊雅婷/楊霈霖與香港歷來首面亞運女雙獎牌只差一步。她們在今日（27日）早上的女雙8強面對東道主上坂鈴/中西貴映，先失一局下第二局以21：19追平，惜第三局以15：21落敗，最終輸局數1：2，8強止步。

亞運羽毛球「楊楊配」在女雙8強面對東上坂鈴/中西貴映，第一局先輸15：21，第二局險勝21：19。第三局，楊雅婷/楊霈霖一開局就被對手壓住，一度落後1：7，不過她們沒有放棄，進入中局一度追至14：16。上坂鈴/中西貴映在局尾接連取分，最終楊楊再輸15：21，8強止步。