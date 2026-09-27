亞運會2026劍擊｜港隊男重艱苦摘銅　歷逆境不放棄是多年累積

「我心臟停咗兩次......」「我要相信我哋隊友.....」「我就係知你哋靠得住！」

港隊男子重劍四子你一言，我一語，談及今日團體賽的點滴，狀甚輕鬆，但過程緊險萬分，尤其對中華台北一仗，中段最多曾落後5分，幸好韌勁足夠，港隊逆轉擊敗對手，原班人馬連續兩屆摘下亞運銅牌。

經歷起伏萬分的一仗，男重四子艱苦撐過去，同樣是多年累積的成果。

趙子晉名古屋現場直擊



（趙子晉攝）

方凱申與吳浩天在個人賽分別獲得銅牌及8強，港隊種子排名第三，首圈輪空再挫阿聯酋，關乎獎牌的8強戰，港隊男重鬥中華台北，港隊曾在世界盃吞敗，加上各種因素，壓力不少，吳浩天以「來回地獄又折返」形容今仗。

港隊初段領先，第三局劉昊峯遭對手打出2：7，方凱申緊接上陣救場，為港隊追成16：16平手，入替「峯仔」的何瑋桁同樣缺堤，單局失掉5分，是今仗港隊最大的落後差距。

港隊男重上屆杭州亞運首嘗獎牌滋味，今屆原班人馬征名古屋，力爭為獎牌改變顏色。壓力累積已久，方凱申寢食難安，旅程最後一日出賽的劉昊峯也不敢放鬆，壓力在四子來回，大家深明這獎牌的意義，「我唔想返香港得我一個開心....」個人賽摘銅的凱申說道。看似與獎牌愈走愈遠，心裏兩度泛起：「今次輸啦.....」

（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

劉昊峯第三局面對自己不習慣的劍手，起初輸分已失信心；為了好好準備團體賽，特意暫時關掉社交帳戶的何瑋桁，16強後備上陣「守尾門」，即使最終同樣晉級，但失分不少，使本身緊張的他信心再減，看到峯仔「冧檔」，瑋桁也只好「頂硬上」，卻再把分數斷送，兩人賽後也認衰。

（趙子晉攝）

分差被拉開5分，就算心中泛起不同想法，男重四子劍道上還是不放棄。困難時刻總會有，只要肯捱一切都會過，吳浩天第6局先追2分，然後何瑋桁第7局再登場，面對平時有把握擊敗的對手，信心低落也難言穩勝，「也只好放開懷抱死追....」然而效果不錯，瑋桁硬住頭皮，打出一局12：8，靠自己收復失地，港隊驚濤駭浪地取回優勢，加上方凱申與吳浩天穩住勝局，港隊驚險擊敗中華台北，晉身4強。

（趙子晉攝）

「換轉以前，或者我們早就崩潰了.....」劉昊峯坦言，在逆境下負隅頑抗，也是多年的累積。三年前後，港隊男重除了年齡增長，四出征戰經驗更多，四子默契更好，各自也是獨當一面，而且法籍教練Gauthier Grumier慣常變陣出戰，四子習慣在不同位置出戰，面對逆境的抗壓力增強不少。

雖然兩屆同獲銅牌，名古屋亞運的銅牌份量不同，「我們這三年不斷合作，大家經歷過很多，互相知道大家崩潰是什麼一回事，無論任何情況也遇過，知道怎去面對，（4強）面對哈薩克，他們是應屆的世界冠軍，之前我們在世界盃擊敗過他們，證明我們也具備一定的能力，也是屬於我們的銅牌。」

（趙子晉攝）

（趙子晉攝）