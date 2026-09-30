亞運會2026｜杜詠彤杜詠雯難忘姊妹檔雙面刃　齟齬之後仍心繫彼此

完場哨響，名古屋亞運女子沙排16強完結，杜詠彤/杜詠雯以局數0：2不敵哈薩克。妹妹杜詠雯跪地不起，滿臉懊悔；姊姊杜詠彤上前，雙手扶起妹妹，拍了拍背，彷彿給對方力量。

阿彤和阿雯於去屆杭州亞運沙灘和室內排球兩項分途出戰後，組成「姐妹檔」，用三年全力備戰今屆名古屋亞運，姊妹之間起了從未有過的化學作用。

張倩儀名古屋現場直擊



從球場走到混合採訪區，阿雯一直未敢除下太陽眼鏡，但哭過的紅臉騙不了人；相反，姐姐阿彤訴說「抽到好籤但把握不好」等一些檢討時，情緒貌似平靜，直至談到「姐妹檔」這件事。

因為是姊妹，她們溝通時少了很多客套，直來直往，但這種「直接」有時也是雙面刃。「有時真的太直接了。」阿雯笑得有些無奈。

亞運沙排｜杜詠雯、杜詠彤。（張倩儀攝）

在沙灘排球打滾近十年的阿彤，與擅長室內排球攔網的阿雯組隊後，主動退居防守位。兩人身高相近，本該優勢互補，但阿彤的焦急卻無形中成了妹妹的負擔，「阿雯做個位我打過好耐，以前走咗好遠水路，用十年時間先結合到嘅嘢，我想佢行捷徑，所以一味將我嘅經驗壓縮晒擠落去。」一心想妹妹打得輕鬆一點，進步得快一點，卻沒有想過會變成壓力。

亞運沙排｜杜詠彤、杜詠雯。（官網圖片）

她們憶述一次在啟德的訓練，讓二人明白是時候要停下來，好好聊一聊。「我記得嗰次，都嘥咗個場，冇真係練咗好耐。」沉默良久的阿雯說道，「我覺得自己表達能力都唔係咁好，有時佢同我講完要點做，我知道自己要啲時間，可能呢球唔得，下一球有機會會好啲。」感覺到壓力阿雯平日未有直接回應，直到那次訓練，兩姐妹都不耐煩，才將積累已久的問題向對方訴說。阿彤憶說當時才自己想給的，未必是妹妹需要的，那一次是讓兩姊妹兼隊友默契提升的關鍵：「如果佢長期咁聽我話，就不會有進步。有少少火花，碰撞下，反而開咗條路。」

亞運沙排｜杜詠彤、杜詠雯。（官網圖片）

自那天起，阿彤感覺他們這對組合一直在進步中，而阿雯真的在短短三年內，吸收並運用到阿彤八年的功力。直至今日，擁有最完美的隊友，最充足的準備，意想不到地「提前」出局，阿彤眼泛淚光哽咽道：「打咗咁多年，我覺得係令到大家有少少失望……今年係我準備得最好嘅一次，我已經唔係諗幫香港製造咩歷史八強，我係諗我自己，我真係好努力，唔知道仲有冇下一次。」

亞運沙排｜杜詠彤、杜詠雯。（官網圖片）

阿雯伸手摸阿彤的肩膀，輕輕說道，「我對呢個團隊好有信心，總有一日，我哋出到去唔係再諗住壓力，而係可以真正享受比賽。」三年換來16強，但一切都不是白費，名古屋亞運只是她們其中一站：「我哋想攞到牌，唔理係亞運定亞洲賽。」她們說五年後的亞運太遙遠？便一起放眼下個賽事。