亞運會2026場地單車｜梁穎儀四獲獎牌首摘銀　從悔恨之淚破涕為笑

高低跌宕，或許是梁穎儀在名古屋亞運之旅的最佳形容。

從個人計時賽飲恨，與獎牌擦肩跌落谷底，在公路賽輕裝上陣，兩名隊友協助下踩出驚喜，摘下銅牌；梁穎儀由公路轉戰場地，夥拍李思穎（Ceci）出戰女子麥迪遜賽，與中國隊激戰至最後一刻壓線，銀牌、銅牌賽後一度未明。

手痛、甩手失誤等，梁穎儀跌入反省模式，當她思考如何未來再求進時，突如其來收到確認成績摘銀，生涯第四面亞運獎牌終轉顏色，她破涕為笑。

梁穎儀四面獎牌，來自四個不同項目，但對她意義相同。

趙子晉伊豆現場直擊



名古屋亞運場地單車｜梁穎儀李思穎在女子麥迪遜賽摘銀。（趙子晉攝）

在採訪區的梁穎儀，可能是「喊包」的代表，無論是上年的全運會，早前的名古屋亞運公路賽摘銅後，穎儀也是淚流滿面，戰畢女子麥迪遜賽後也不例外。

梁穎儀夥拍李思穎出戰，兩人組成的香港隊大部分時間留守第三，僅次於日本及中國，這對從2024年合作至今的組合，第8及第9個衝刺圈一度反超前中國隊兩分。完成11個衝刺圈後，港隊僅落後1分，計算雙倍積分的最後一個衝刺圈，只要衝贏中國即獲銀牌，李思穎與中國隊接近同時衝線，大會未有即時公布結果。銀牌誰屬仍未明，唯一可以確定的是，穎儀今屆再添一面獎牌。

名古屋亞運場地單車｜梁穎儀李思穎。（趙子晉攝）

李思穎周五仍要出戰女子全能賽未有受訪，穎儀步入採訪區不久，淚滴已從眼中流出。穎儀的手部未有貼上肌肉貼，生怕不合規格，與李思穎經過120圈，不斷的手換手，手部難免疼痛，但她的眼淚與皮肉之痛無關。

「我覺得自己很多不足，即使有獎牌，彷彿自己有100樣、200樣事情可以做得更好.....」穎儀在完成5分鐘左右，已經進入自省模式，腦海中不斷反覆思考，120圈內的好壞，例如穎儀檢討個人衝刺能力不足，衝刺重任落在李思穎身上，組合的彈性不及中、日；穎儀其中一圈因速度不足，與Ceci在換手時失誤甩手，令隊友要更花力，顯然是穎儀對自身不足的檢討。

名古屋亞運場地單車｜經過120圈，不斷的手換手，梁穎儀難免手痛。（趙子晉攝）

下屆多哈亞運會大有可能在5年後舉行，運動員生涯堅持多5年，對29歲的穎儀或許太遙遠，她早已視今屆為最後一屆。當沒有下次，一切變得彌足珍貴，所有失誤、犯錯只會放得更大。為了可能是最後一屆亞運，穎儀在身體及心理上承受沉重壓力，更希望在今屆亞運會做到完美。

「名古屋亞運很大機會是最後一屆，每一場都想做好，但近兩個月狀態一般，公路賽時感覺一般，來到場地賽時狀態好了一點，但腦海不停在想，什麼位置可以做得更好，但一切都沒辦法改變.....」

梁穎儀一邊訴說着自己的不足，一邊流着悔恨之淚，「我覺得自己有進步，卻跟不上世界的快，很多方面還是要再加強....」穎儀已在思考如何再進步，與教練再討論如何走得快一點、遠一點。

無論成績如何，一切已成過去，經歷艱難的備戰期後，穎儀的亞運之旅告一段落，對她是如釋重負，準備即將進行的世界錦標賽。

名古屋亞運場地單車｜梁穎儀三戰亞運，今屆獲得兩面獎牌。（趙子晉攝）

梁穎儀今屆獨攬兩面獎牌，生涯累積四面亞運獎牌，無獨有偶也是來自不同項目，可見穎儀的全能，對上三面皆是銅牌，這面女子麥迪遜賽的獎牌顏色是銀是銅，穎儀一直都未知道，直至工作人員確認，李思穎壓線稍勝中國隊，加上對手衝線時犯規，港隊獲得銀牌，亦是穎儀的第一面亞運銀牌。

篤定銀牌後，淚流滿面的穎儀終破涕為笑，「三屆終於有塊唔係第三，好開心....」穎儀的心情變得輕鬆，在頒獎台上的她甚為活躍，表情多多。

亞運單車｜梁穎儀勇奪女子個人公路賽銅牌，賽後哭成淚人。（新華社）

四面亞運獎牌，這面銀牌顏色不同，對穎儀而言，每塊獎牌的意義相同。「第一塊是（雅加達亞運）個人計時賽的獎牌，99.9%是驚喜；第二面是（杭州亞運）團體追逐賽，大家本身期望不大，只是落場拚一下，想不到大家也捱回來；今屆戰畢個人計時賽後，對公路賽期望不高，只想盡自己所有能力，嘗試自己可以去到什麼位置.....」穎儀訴說着每塊亞運獎牌，有驚喜、有拚搏、有失落，每塊獎牌彷彿代表不同時期的自己。

梁穎儀今屆在公路及場地皆有收穫，她在公路賽與師妹關旨君及張履檾，深知路線不容易，兩名師妹為了穎儀，早已有犧牲自己、成就隊友的心理準備；場地賽與李思穎，穎儀感到安心，無論夥拍任何隊友，唯一相同的是感恩的心。

從個人計時賽的飲恨，到女子麥迪遜的銀牌，梁穎儀的亞運之旅充滿跌宕，她不希望今屆是最後一屆的大型運動會，「我更希望參加2028的洛杉磯奧運為目標。」