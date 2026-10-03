亞運會2026｜黃澤林父親放學後快閃名古屋觀戰　「食飛驒牛慶祝」

黃澤林（Coleman）為香港奪得歷史性亞運網球男單金牌，名古屋東山公園網球場的觀眾席上，少不了黃澤林的爸爸、媽媽和姊姊。身為聖公會基福小學校長的爸爸黃悅明笑言，昨日放學後才「漏夜」飛到名古屋，不過因為Coleman明天還要飛到上海比賽，所以暫時未能返香港慶祝，「一陣去食餐飛驒牛，佢最鍾意食肉」。

夏家朗、趙子晉名古屋現場直擊



亞運網球｜黃澤林勇奪男單金牌，家人「快閃」現場觀戰。（夏家朗攝）

黃澤林從杭州公開賽匆匆趕來名古屋，奪得寶貴的亞運男單金牌，明天又要趕去上海，出戰10月5日展開的上海大師賽，所以未有太多時間慶祝，特地飛到名古屋觀戰的黃爸爸笑言：「都係一陣去食餐飯，去食餐飛驒牛，佢最鍾意食肉。」

亞運網球｜黃澤林勇奪男單金牌一刻。（夏家朗攝）

亞運網球｜黃澤林勇奪男單金牌一刻。（夏家朗攝）

亞運網球｜黃澤林勇奪男單金牌一刻。（夏家朗攝）

黃澤林的家人早已預訂周五晚的機票飛到日本，「不是因為決賽才來，就算他輸了，我們也會飛到日本陪陪他」，「黃校長」亦未因為亞運而請假，只能與家人快閃，「星期一要返工，都係要工作」。

亞運網球｜黃澤林家人「快閃」現場觀戰。（夏家朗攝）

能夠現場見證兒子奪金，黃爸爸對兒子面對困難仍不放棄感到欣喜，「大家可能只見到他贏的時候，但其實他更多時間是落敗和低潮」。他認為這面金牌不是兒子的個人榮譽，「希望這面金牌可以推動香港網球發展，啟發更多孩子參與網球運動，這才是最重要的事」。