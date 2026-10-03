亞運會2026｜黃澤林網球男單歷史性奪金　兼得洛杉磯奧運資格

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman Wong）周五在亞運準決賽反勝烏茲別克球手蘇坦路夫（Khumoyun Sultanov）殺入金牌戰，將與中國球手吳易昺上演今屆亞運網球項目「夢幻對決」。最終黃澤林以直落兩盤6：2、6：4勝出，歷史性為香港取得一面運網球男子單打金牌。

值得一提是，今場賽事的勝方，只要在2028年6月12日之前能保住世界排名在前500名之內，將直接取得2028洛杉磯奧運入場券。

夏家朗 趙子晉 名古屋現場直擊



⬆️⬆️⬆️由HOY媒體網絡免費直播⬆️⬆️⬆️

亞運網球男單4強，港隊黃澤林反勝烏茲別克蘇坦路夫，歷史性殺入網球金牌戰。（夏家朗攝）

第一盤雙方都力求先保住發球局，黃澤林首個發球局更先開出兩記Ace直接得分，其後第五局Coleman率先打破吳易昺發球局後再成功保發，領先至4：2。之後Coleman再成功破發，拉開至5：2。最終黃澤林率先以6：2取下第一盤。

亞運網球男單4強，港隊黃澤林反勝烏茲別克蘇坦路夫，歷史性殺入網球金牌戰。（夏家朗攝）

今日風勢較昨日減弱，黃澤林入局明顯較快，加上汲取昨日教訓，第一發球命中率高達七成以上，連第二發球一直至第二盤中段仍能保持100%命中。Coleman第二盤發球繼續保持水準，雙方一直保住發球局至2：2。在吳易昺保發後，Coleman在第6局終於出現今場首次發球雙錯誤，不過最終在「刁時」後仍力保發球局。然後Coleman經過一輪拉鋸後，成功打破吳易昺發球局，領先至5：4。最後成功以6：4勝出。

亞運網球男單4強，港隊黃澤林反勝烏茲別克蘇坦路夫，歷史性殺入網球金牌戰。（夏家朗攝）

亞運網球男單4強，港隊黃澤林反勝烏茲別克蘇坦路夫，歷史性殺入網球金牌戰。（夏家朗攝）