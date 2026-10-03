亞運會2026｜翁浚暐翁浚皓兄弟　從勝利御守說起的棒球與單車故事

在香港單車隊以2銀4銅完成名古屋亞運後，或許香港人已迅即忘掉翁浚皓與隊友莫沚駿及杜棹熙合力取得男子團體競速賽銅牌，為香港男子場地短途寫下歷史一頁，但在香港棒球員翁浚暐心裏，這是無可取代的一刻。

翁浚暐、翁浚皓；一個打棒球、一個踩單車；一個兼職港隊，一個全職健兒。細佬說沒有阿哥帶他踩單車，就沒有今日的自己；阿哥說羨慕細佬年輕沒包袱，希望對方能將今日的成功化為未來的動力。

趙子晉伊豆現場直擊



翁浚暐翁浚皓兄弟。（受訪者提供）

總教練達海飛說單車隊的總獎牌數雖然達標，但沒有金牌令人失望。其實2銀4銅共6面獎牌中不無驚喜，翁浚暐、莫沚駿及杜棹熙奪得團體競速賽銅牌，是香港男子短途中歷來首次踏上亞運頒獎台，完成比賽一刻，身上香港的翁浚暐收到弟弟的短訊：「哥，搞掂咗，第三！」

此時的翁浚暐，感動得說不出話來。

場地單單車｜翁浚皓（左）。（港協暨奧委會）

亞運場地單車｜翁浚皓。

亞運棒球｜翁浚暐。（夏家朗攝）

翁浚暐是啟發翁浚皓踩單車的人，「我之前跟阿哥一樣，都是打棒球，但後來沒打，更頹廢了一年，是阿哥知道有單車隊叫我去參加，他把我從頹廢的生活拉出來，給我第二人生」，翁浚皓的第一台單車，都是哥哥送給他，「我們只是一般的普通家庭，並不富裕，但阿哥一直盡自己所能支持我踩單車」。

難怪翁浚皓在今屆亞運，直到比賽出場前一刻，一直把哥哥之前去日本旅行時買給他的御守握在手中。翁浚暐說：「上個月去日本旅行，細佬提起岡山有個必勝御守好靈驗，碰巧我在那邊，反正自己也要準備比賽，於是一人買一個。」

翁浚皓手上的必勝御守，是哥哥在岡山買給他的。

在翁浚皓展開比賽前，代表棒球隊出戰的翁浚暐，已經完成比賽，無奈必須隨隊返港，無法由名古屋前往伊豆現場支持弟弟。其實翁浚暐今屆同樣表現亮眼，翁浚皓一直密切關注：「我有看阿哥比賽。第一日已經覺得他狀態好好，第一場輸給泰國好可惜，但他自己亦有安打和上壘，又取得打點，之後更有一枝全壘打，能夠成為有全壘打能力的亞洲球員，不是易事呢！」翁浚皓憶述哥哥的戰況琅琅上口，翁浚暐今屆在對巴勒斯坦轟出一枝全壘打，整個比賽有5安打3打點，作為五戰亞運的34歲老將，手感火熱得像年輕打者，他說：「我從來沒有放棄棒球，即使休季時多了兼顧其他事情，但一到賽季，我就全情投入。我不會以年齡為藉口，也不輕易『讓路』，我希望學弟用真實力把我淘汰，而不是我交棒出來。」

亞運棒球｜翁浚暐（59號）未因老將身份而退位，「希望是學弟用真實力把我淘汰」。（夏家朗攝）

翁浚暐雖然不是亞運獎牌運動員，但在翁浚皓眼中，哥哥的成就依然偉大，特別是翁浚暐早年獨自到德國打職業聯賽，「他去德國學習別人的技術和心態，將經驗帶回香港，我從他身上學習到如何運用自己所學。有時我覺得我20歲才開始踩單車，已經太遲，但看到阿哥一直推動自己，我也體會到原來我仍有進步空間。」

至於翁浚暐則佩服弟弟能夠忍受單車隊長年離鄉別井之苦，而且單車訓練特別苛刻，「球類運動都叫有個波追吓，但單車訓練只有不停地喘氣再喘氣，我覺得細佬好勁，堅持到現在，我希望他能夠記住今屆亞運的成功，作為推動自己繼續進步的動力」。