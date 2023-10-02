杭州亞運・直擊｜翁浚皓由公路轉項短距離　做不擅長的事更叫努力

亞運男子競輪賽賽道上，香港單車隊有一張新臉孔。

「沈教練叫我轉項時，我直接同佢講我唔想轉。」他說。

兩年前，他被教練要求由公路轉到場地單車短距離組，前者肌耐力，後者是爆發力，屬兩個考驗不一的單車項目。可是Say No沒有用，他抱住「試吓囉」的心態，踩着踩着踩到來首屆亞運會。

短距離的樂趣嗎？他似乎還未完全找到，但「時間上緊去」成為了他踩車唯一動力。講不出喜歡也沒關係，堅持從來不只一個模樣，認真做不擅長的事更稱得上努力吧。

這張新臉孔，他叫翁浚皓。

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



要形容翁浚皓的話，該是實話實說的人。

問他深刻的事，他說「不如講最反感的事」；說說目標，他會老實說「我話要獎牌講真就假㗎喇」。22歲，沒有與哥哥翁浚暐一起打棒球，反而13歲時因前者買了單車而萌生興趣。他在中學考畢文憑試後加入青年隊，入隊3年，約兩年前才由主項公路單車轉到短距離組，獲機會參加首屆亞運。他不敢想太遠，只想每天超越自己多一點，「0.01秒都好，我想進步」。

在傾斜的鑊場上奔馳衝線，爭奪排名，競輪賽不單純只是比速度，選手之間的牽制較勁更是左右勝負的關鍵之一。鬥智鬥力，運用好的戰術，才可第一個衝線。於亞運男子競輪賽遺材賽失利後，翁浚皓坦言對手該會覺得他是「細路仔」，潛台詞即「唔識鬥」。也難怪，不到兩年前才接觸場地單車短距離項目，缺乏大賽經驗，他仍然未能熟練運用戰術。

回顧不足兩年的改變，翁浚皓感受猶深。

翁浚皓，香港單車代表。（葉詩敏攝）

轉項砍掉重練 由反感開始

他說起那天聽到沈教練的要求，坦言「嚇親」，「他覺得我有能力在短組發展，但當時我仍想在公路努力拎成續，對場地沒什麼想法。我直接同佢講我唔想轉」。他知，我知，沈教練都知，「短距離要好大爆發力，公路是講求心肺、耐力為主，所以這個轉變對我來說是好複雜、好花時間的問題」。簡單來說，就是砍掉重練。

轉到短組的第一個星期，他經過4日訓練後，有天醒來一落床，腳痠到即躺在地上，「跟住慢慢爬起身才可以梳洗換衫去食早餐，但那天仍要訓練繼續踩，頂住先」。不只是練爆發力的體能訓練，也有精神的鍛煉，「短距離專項未接觸過，很多東西都不懂，比賽的戰術更甚，畀教練鬧到好慘」。

他回想剛轉到短組時，被教練鬧是日常，亦是他在轉項後既深刻又反感的事。「教練鬧我成日發夢，好幾次差點便炒車，當時好記得鬧到全場都聽到，甚至踢櫈都試過」。

「唔知自己要做咩」，對翁浚皓來說，鬥短距離最大的困擾和挑戰，是對未知的恐懼。（葉詩敏攝）

他所謂的「發夢」，是因為「好緊張好驚、唔知自己要做咩」，在短距離比速度、比戰術，與公路賽是完全不一樣鬥法，對他來說，最大的困擾和挑戰，是未知。他對一次到昆明訓練尤其深刻，他只是上單車都「發夢」，「我們所謂叫『零P』，即沒速度下由單車跌下來，我犯了很多這類錯誤，因為不知自己要做什麼，發緊夢情況下出現。」

他正式適應訓練，已是轉項差不多個半月後的事，「去到比賽只是適應比賽時的緊張，都用了好耐時間，甚至現在都仍然會有少少驚」。體能可以訓練，戰勝恐懼才是真正課題，既然已經選擇了短距離，便要全力做好，當刻不為贏人，只是不想輸自己。

「很多人同我講，短距離項目，只要有驚呢一下，就已經輸了。我聽完一直反思，警惕自己不可以驚，就算能力輸了，膽色都不可以輸，一驚就會輸」。

「短距離項目，只要有驚呢一下，就已經輸」。（葉詩敏攝）

由反感到挑戰自我，是他體內運動員的因子作崇，「做人沒有挑戰會好悶」。

「現在找到短距離的樂趣了嗎？」我問。

「暫時的想法是，時間上緊去就是我唯一一個動力，每次比賽都要比上次快」。

一公里計時賽是他的目標之一，「初入短組踩1分3秒幾，到今年6月在馬來西亞比賽，做到自己覺得驚人的1分1秒5，短短一年多進步那麼大，是不錯的。但不會自滿，希望慢慢踩快，0.01秒也好，都想一直進步下去」。他又指今屆在亞運的團體競速賽，與杜棹熙和莫沚駿合力踩出44.796秒，創下短組男子最高紀錄，「雖然未能取得獎牌，但對我們來說已是踏前了一大步」。

「時間上緊去就是我唯一一個動力，每次比賽都要比上次快」，翁浚皓說。（葉詩敏攝）

進步上癮 贏人先要贏自己

內心一隅，他仍掛念公路，想念一班人練耐力訓練的時光；辛苦得話都無力講，只聽到彼此的飲水聲和喘氣聲，但一起捱過來的每個200公里卻快樂得很。不要緊，他還有團體競速賽的兩名戰友，「都是一齊去捱，每一棒都有不同的目標和要求，最終目的都是一樣，就是最好的時間」。當裁判一鳴槍，車手的目標只有一個，就是鬥快。

進步是會上癮的，那種滿足感是沒有其他東西能帶給你，日復日的刻苦鍛煉，即使0.001秒也能讓他雙腿繼續轉動。「目標⋯⋯我話要獎牌講真就假㗎喇。我覺得要贏人先要贏自己，我不太在乎別人踩什麼時間，我最在意自己時間，要快過上次時間。慢慢進步，進步到夠快，就可以快過人，同人對比沒意思」。他知道世界好大，自己也不算什麼角色，初戰亞運只視為學習，「今場（競輪）並不滿意表現，我經驗真的不夠，要靠更多比賽甚至亞運去汲取經驗，準備下個比賽」。

做自己喜歡的事，樂此不疲；可是即使做不喜歡的事，也沒有馬虎敷衍，反而苦苦堅持，這大概是一種境界。