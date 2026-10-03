FIFA東盟盃｜港隊挫柬埔寨　國際足協賽事首度捧盃　31714人觀戰

FIFA東盟盃（FIFA ASEAN Cup 2026）周六（3日）上演決賽，香港隊（港足）於啟德主場館憑上下半場各入一球，擊敗柬埔寨成功捧走第一屆FIFA東盟挑戰盃。今仗賽事吸引了31714人入場觀戰。



FIFA東盟盃，香港隊在啟德主場館以2：0擊敗柬埔寨。國際足協會長恩芬天奴與足總會長貝鈞奇和主席霍啟山一齊觀戰。（Getty Images）

FIFA東盟盃，香港隊在啟德主場館以2：0擊敗柬埔寨。國際足協會長恩芬天奴與足總會長貝鈞奇賽前一起手持獎盃進場。（Getty Images）

港隊今仗派出強陣應戰，龐焯熙把守最後一關，防線由茹子楠、周緣德、杜度及徐宏傑組成，陳俊樂及胡晉銘任防第一道屏障，支持前面孫銘謙、陳肇鈞、艾華頓、安永佳攻堅。

FIFA東盟盃，香港隊在啟德主場館以2：0擊敗柬埔寨。（Getty Images）

FIFA東盟盃，香港隊在啟德主場館以2：0擊敗柬埔寨。安永佳3場入3球。（Getty Images）

41分鐘，孫銘謙左路傳中，安永徍中間入楔輕鬆熨入，以1：0領先返回更衣室。

FIFA東盟盃，香港隊在啟德主場館以2：0擊敗柬埔寨。熱血港足球迷永遠支持香港。（Getty Images）

換邊後，港隊繼續進攻，至分鐘，陳肇鈞中路突入被侵犯，球證經VAR覆核後判港隊隊得12碼，港隊由艾華頓主射，門將捉錯路，左腳輕熨另一邊入網，港隊以2：0領先並保持勝果完，順利取得第一屆FIFA東盟盃冠軍。

FIFA東盟盃賽程