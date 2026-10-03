FIFA東盟盃｜港隊挫柬埔寨 國際足協賽事首度捧盃 31714人觀戰
撰文：陳智深
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FIFA東盟盃（FIFA ASEAN Cup 2026）周六（3日）上演決賽，香港隊（港足）於啟德主場館憑上下半場各入一球，擊敗柬埔寨成功捧走第一屆FIFA東盟挑戰盃。今仗賽事吸引了31714人入場觀戰。
港隊今仗派出強陣應戰，龐焯熙把守最後一關，防線由茹子楠、周緣德、杜度及徐宏傑組成，陳俊樂及胡晉銘任防第一道屏障，支持前面孫銘謙、陳肇鈞、艾華頓、安永佳攻堅。
41分鐘，孫銘謙左路傳中，安永徍中間入楔輕鬆熨入，以1：0領先返回更衣室。
換邊後，港隊繼續進攻，至分鐘，陳肇鈞中路突入被侵犯，球證經VAR覆核後判港隊隊得12碼，港隊由艾華頓主射，門將捉錯路，左腳輕熨另一邊入網，港隊以2：0領先並保持勝果完，順利取得第一屆FIFA東盟盃冠軍。
FIFA東盟盃賽程
9月24日
下午5:00
A組：老撾 對 汶萊
旺角大球場
晚上8:00
B組：緬甸 對 東帝汶
9月27日
下午3:00
A組：香港 對 老撾
啟德主場館
晚上6:00
B組：柬埔寨 對 緬甸
9月30日
下午5:00
B組：東帝汶 對 柬埔寨
啟德主場館
晚上8:00
A組：香港 對 汶萊
10月3日
晚上6:00
A組首名 對 B組首名
啟德主場館