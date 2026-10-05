亞運2026．採訪手記｜坐穿梭巴如開盲盒　體驗不一樣的日本風情話

日落下漫步名古屋市，很悠閒，對不對？

從名古屋東山公園網球場前往七人欖球場地瑞穗公園，原本車程只需要15分鐘。若乘搭亞運的大會穿梭巴士，先返回名古屋站再轉乘地下鐵，至少個半鐘，加上需要視乎班次，花費不少時間。

雖然大型運動會常靠大會巴士穿梭不同場地，但今屆亞運的巴士常常脫班，甚至消失，與其冒着巴士脫班的風險，還是雙腿比較可靠，拉着裝滿攝影器材的行李箱，步行一小時安全到着。

這種失預算在名古屋亞運老是常出現，撕掉日本的旅遊濾鏡，體驗不一樣的日本風情話。

趙子晉名古屋現場直擊



名古屋亞運會。（趙子晉攝）

三年前杭州亞運閉幕前，在傳媒中心有名古屋亞運的擺設的櫃位，排着長長的人龍，除了紀念品，還有名古屋亞運的簡介單張，港人熱愛的日本，即使亞運會公務繁忙，也願意再來一遍吧。三年後，當時的默許已應驗。

現場採訪大型運動會，豈止現場拍照、訪問，還有交通、行政等種種事務處理，需要兼顧寫稿、與公司的後勤同事緊密溝通，還要看着時鐘做人，以免走掉穿梭巴士等，幸好有上屆杭州的經驗，大概對亞運有概念，心底裏「定檔」一點，但每屆亞運也有不同的挑戰，今屆在名古屋卻要更花心神在交通上。

穿梭巴士是記者在大型運動會最常用的交通工具，來往傳媒中心及不同場地。根據杭州亞運的經驗，只要留意班次，準時出現在上車點，上車非難事，其餘交給巴士司機把記者安全送往場地。今屆亞運沒有傳媒村，行家們大多住在名古屋站附近，名古屋站也設有上落客點。

名古屋站大概是行家們每天踏足的地方。（趙子晉攝）

今屆場地散佈於愛知縣、名古屋、歧阜等地，地點途程問題不大，但不是每個場地也有直接的穿梭巴士，部分場地需要先乘搭鐵路至相應的車站，再轉駁巴士。以舉行空手道的豐橋體育館為例，先要從名古屋站乘搭近一小時的JR，加上20分鐘的車程，至少一個半鐘才可抵達場館。

旅行與上班的JR是不一樣感覺。（趙子晉攝）

有班次、有時間，只是計算通勤時間有點花心機，問題不算太大，但事情沒有如此順利。傳媒穿梭巴士的班次，全數在網上翻查，開幕前幾天，想查看翌日的班次，一直沒有資訊，在新城舉行的公路單車沒有直達的交通工具，全靠穿梭巴士，無奈直至深夜也沒有班次資訊，直至清晨5時才有更新，但賽事在早上8時開始。

日本交通工具出名守時，但僅適用於鐵路，穿梭巴士就算有班次，原來也是只供參考。港足在豐田足球場對泰國，從豐田返回知立也花近一小時，再乘鐵路往名古屋又是半小時，班次列明一小時一班，工作完畢趕9時的班次，早5分鐘抵達巴士上車點，去到只見空蕩蕩的停車場，站頭有工作人員，在滂沱大雨下未有撐傘。

「9點？」我指一指巴士的站牌，以簡單的英文詢問，他拿出電話，以有限的英文說出9點半，明顯與班次有出入。我已經算是幸運，附近更有洗手間稍為避雨，最後順利上車。有行家試過連巴士也消失了，最後要自己想辦法返回酒店。

避雨，等巴士。（趙子晉攝）

感激名古屋亞運，帶我到一些旅遊不會到的地方，就如豐橋。（趙子晉攝）

從名古屋東山公園網球場見證黃澤林的歷史性金牌後，轉赴瑞穗公園的七欖場地，準備採訪七欖對中國的決賽，即使接近閉幕，穿梭巴士脫班的次數減少，但通勤時間太轉折，加上要冒上脫班的風險，還是靠雙腿步行1小時，在決賽前準時到着。

不少場館需要落車後步行前往，正如壘球場，從新安城站至少走30分鐘。（趙子晉攝）

分新聞中心。（趙子晉攝）

在日本逗留近三星期，「你就好啦」是身邊友人常說的一句話，但大家體驗過沒有旅遊濾鏡的日本嗎？

乘搭穿梭巴士往網球場，原本在場外停下的巴士，在工作人員的指示下駛進停車區，車上的各地行家未有落車，6個場地工作人員不斷溝通，也沒有答案，原來該巴士本來不能駛進場地，遇上突發狀況，工作人員沒有給予車上的行家答案，大家留在車上，原來因為大家未接受安檢，所以巴士需要在狹窄的空間倒車，應該至少要花額外的5分鐘，最後有行家與他們溝通，表示我們走回關係者入口，他們才放行。「最後一天也是這個樣子……」一名操普通話的行家如此說道。

東山公園室內的網球場也是一絕。（趙子晉攝）

港隊武術代表沈曉榆為香港隊摘下今屆第一金，該張金牌照絕對不可少，傳媒中心表明在上午11時半頒獎，行家們按時間進場，眼見前數個身位的行家入場，然後兩名保安關上門，當時時間是11時28分，比起頒獎禮的預定時間早2分鐘，武術場內響起音樂，預備開始頒獎儀式，一眾港澳行家被拒於門外，當時頒獎禮仍未開始，我們嘗試說服他們開門，保安們以日文解釋不讓我們進場的原因，當刻大家都沒與他們周旋，因為大家知道結果也是一樣，所以趕上上層拍下頒獎相，幸好辦法總比困難多，最後還是拍下金牌照。

當日沈曉榆頒獎前，一眾港澳行家在木門前遭拒於門外。（趙子晉攝）

得來不易的金牌相。（趙子晉攝）

兩星期的亞運會落幕，名古屋更是考驗大家的執生能力，幸好還是順利完成。上屆閉幕前的宣傳櫃位，本想看看下屆多哈亞運的宣傳單張，卻沒有出現在名古屋的傳媒中心，想一想也是正常，究竟來屆亞運是4年或是5年，如今也未有定案，實在難以宣傳。

寫於名古屋榮的某連鎖咖啡店

是次旅程Comfort Food：便利店意粉及砂肝（感激行家推介）。（趙子晉攝）