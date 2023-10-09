杭州亞運．採訪手記｜大型運動會之初體驗　原來體記都是極限運動

「你過去對面幫我拎枝鏡同埋電腦呀！」

在張家朗的男子花劍決賽時，同事如此請求，她所指的「對面」，明明只是場館另一端的看台，但偏偏要館內繞至場外，腳程來回至少3、4分鐘。

戰畢第一節，我隨即飛奔往看台，當時的我拖着僅睡1小時、晚上8點多也只吃了一餐的身體，然後帶着一支200-400mm的鏡頭及一部電腦衝回攝影點。

現場採訪大型運動會，原來是這樣的一回事。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



杭州亞運。（趙子晉攝）

當收到被徵召至「杭州（採訪）小隊」時，又驚又喜。

喜，是難得有機會參與大型運動會；驚，是首次現場採訪運動會的擔憂，究竟體能上、工作上能否應付每天密集採訪的兩星期？當接受了「要去亞運」的事實後，心中已做了「爆廠」的覺悟。

出發亞運的日子愈來愈近，工作又排山倒海而來，對亞運終於有實感的一刻，是出發前的一晚，我發現旅行喼不夠大，幸好履行了兒子的好處，家父家母相助購入新喼，而我就前往紅館做羽毛球，行程就是如此趕急。

畢竟首次採訪運動會，又是第一次去杭州，處處都有新鮮感，默默地將腦海中預想的運動會模樣補完，最大感受的是，原來要花如此多人力，基本上由落機一刻至今（亞運最後一日），除了在房間休息、上洗手間等私人時間，其餘時間大都有工作人員或義工照料，每一天禮貌地跟你說：「早上好！晚上好！」中秋節當日又有燈籠，就算只是20多天的時間，也希望營造一個「五星級的家」。

中秋節當日更特意送上燈籠。（趙子晉攝）

出發亞運前，曾泛起「都係採訪寫稿啫」的念頭，都是日常做的事，只是在兩星期內不斷重複又重複，應該應付到，應該吧，但才發現「原來唔係咁容易㗎葉師傅」。除了工作、日常生活外，還是對體能、肚皮的一大挑戰。

我們「杭州小隊」足足早了一星期來到杭州，探探路、熟習地形、熟習巴士班次，每一天也在學習，加上開幕前幾天已有賽事，即使賽程未算緊密，也已開始習慣早出晚歸的新日常，似乎每天也在準備迎接亞運的「地獄賽程」——劍擊、游泳、武術等獎牌大項同時上演，當時真正體驗到亞運是什麼一回事。

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每天早上5、6點起身，食個早餐就要趕往場館，午餐不是必然，看看運氣，通常「運氣差」就代表港隊運動員有好表現，完成比賽、再頒獎，完成一切已是晚上8、9點，當時才是體記們的真正比賽，默默地與電腦搏鬥，嘗試以最快速度完成稿件，身體終於回復「知覺」，通常都是晚上11、12點，坐在媒體中心餐廳的一刻，然後回到傳媒村梳洗後，已經是大概凌晨1、2點，然後隔天又回復這個循環，維持了兩星期。

位處杭州電子科技大學的劍擊館，是我今趟亞運之旅中，逗留時間最長的一個場館，由未正式開始已感受到無比的壓力，尤其是第一日，因為是全城矚目的張家朗及江旻憓登場，張家朗不負眾望，拿下港隊劍擊史上首面亞運金牌。

張家朗在杭州亞運男子花劍奪金，創下港隊歷史。（林靄怡攝）

當張家朗站在決賽的Podium上與陳海威交手，同事叫我：「你過去對面幫我拎枝鏡同埋電腦呀！」劍擊館的走線十分有趣，記者們要上看台，先要繞出場外內返回場館，同事所指的對面，正是腳程來回至少3至4分鐘的看台。看張家朗的賽事，有時他順起上來，大可以一節內解決對手，所以確實要爭分奪秒。速速飛奔去對面看台，拿着鏡頭與電腦回到攝影位，張家朗的比賽仍未打完，好彩。

這個劍擊館繞圈賽不只一次，另一次是同事漏了帶後備電池，再要行一次相同的路線，同樣是十萬火急。拖着僅睡1小時、晚上8點多也只吃了一餐的身體狂奔，當然是疲累，但卻有種好熱血的感覺，好似好耐無試過如此投入做一件事。

對面正是3樓的看台。（趙子晉攝）

與體記行家不時開玩笑說：「其實體記應該當作極限運動。」瞓得少、工時長、捱肚餓、趕時間，總之就是好攰、好辛苦、好大壓力，但見證運動員們登頂一刻、或者分享他們艱辛下的淚水，記錄這一切，將畫面化成文字，老實說好有滿足感，好好玩。

在訪問運動員時，「今屆會唔會係最後一屆」是其中一條熱門問題，答案大多都是「唔知但當係最後一屆」。換轉是我，我的答案都是一樣，要去到一次運動會，有太多外在事情控制不了，但我希望有機會再去（尤其是看完名古運亞運的簡介後lol）。

亞運亦有記者的襟章，彷彿「記者」也是競技項目之一。（趙子晉攝）