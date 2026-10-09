羽毛球｜盧善恩北極圈公開賽16強止步　港將下周出戰丹麥公開賽

港隊各項目運動員經過亞運後繼續四出征戰，羽毛球近日於芬蘭出戰北極圈公開賽（Arctic Open），港隊女單代表盧善恩在周四（8日）的16強賽事硬撼世界排名第11位的丹麥球手基斯杜化臣（Line Christophersen），最終直落兩局落敗。港將下周二起會轉戰鄰近的丹麥出戰更高級別的丹麥公開賽。



北極圈公開賽屬世界羽聯超級500級別賽事，現時世界排名60的盧善恩（Happy），需由外圍賽打起，周二時更要一天之內兩度出戰，先闖過外圍賽，再於正賽首圈32強淘汰丹麥球手Line Højmark Kjærsfeldt關入次圈。

盧善恩於北極圈公開賽16強止步。（資料圖片/Getty Images）

休息一日後Happy面對排名比自己高49位的基斯杜化臣，首局一度領先7：3，對手追平後戰情一度膠着進入技術暫停，不過下半局Happy被基斯杜化臣搶攻下被拉開分數，先以15：21失第一局。第二局時Happy初段已被拉開比分，最後以8：21再敗，力戰36分鐘後於16強止步。

丹麥公開賽抽籤後，港將吳英倫及李卓耀32強分途出擊，若雙雙晉級將在16強碰頭。（資料圖片/Getty Images）

北極圈公開賽結束後，較早前出局的吳英倫，下周將將夥其餘港將轉戰丹麥公開賽。這項屬更高級別的超級750分站賽事於下周二至周日（10月13至18日）舉行，並已經進行抽籤，其中男單首圈32強吳英倫將遇上日本西本拳太，李卓耀則硬撼丹麥安頓臣（Anders Antonsen），若二人雙雙晉級會在16強碰頭。至於剛在名古屋亞運殺入8強的伍家朗則遇上另一日本球手田中湧士。

楊雅婷/楊霈霖出戰亞運後，10月中將出戰丹麥公開賽。（資料圖片/照片由港協暨奧委會提供）

雙打方面，女雙「楊楊配」楊雅婷/楊霈霖及呂樂樂/曾曉昕將分別迎戰蘇格蘭及美國組合；混雙陳延澤/吳芷柔則與中國朱一珺/李茜爭入16強。