體壇札記｜攝記鏡頭裏的速度與溫度　一個鞠躬感受堅持的力量

香港運動員在名古屋亞運創造了11金19銀24銅的史上最佳戰績，由第一塊獎牌的空手道女子個人形銀牌劉慕裳，到今屆第一金的武術女子長拳沈曉榆，緊接有兩大香港體壇「班霸」游泳及劍擊，再有壁球、單車、網球，最後以男、女子七人欖球的1金1銅埋齋，這班獎牌健兒讓香港人在短短16天裏，感受了14個運動項目的激情與勇氣。

在《01影像》攝影記者夏家朗眼中，十多天的亞運旅程，還有許多香港人未能透過直播鏡頭看見的畫面，例如「亞運限定」的卡巴迪，「玩法有趣，運動員要有敏捷的個人身手，又講求團隊合作」；獨木舟激流迴旋則是他又出發前已極期待的項目，「因為香港冇得影」；至於香港人最關注的劍擊，他最深刻的畫面是男子重劍個人賽銅牌得主方凱申一記深情的鞠躬，「比起激烈的吶喊與失分的落寞，方凱申這一幕深深的鞠躬更具力量，這不單是對支持者最摯誠的致謝，更是對自己堅持多年的最佳肯定」。

今次是夏家朗第一次採訪亞運會，「第一次採訪大型綜合運動會，十多日的高強度工作，對身心皆是考驗。出發前壓力極大，畢竟香港傳媒生態與外國不同，香港的攝影記者無法專注於一項運動上，平時要涉獵其他範疇的採訪，一到亞運，我們便要即時切換狀態」。

那麼連續十多天見證香港運動員的付出，又有何感受？「獎牌當然值得高興，但今次最觸動我的是，很多運動員有傷在身仍拚盡全力。做運動員真的不容易，他們的堅執，值得用鏡頭記錄下來。今次亦幸運地拍攝到不少平時較少見的項目，是一次難得又有趣的體驗。最後希望未來能在更多不同的賽場，見到香港運動員發光發熱。」

以下是夏家朗在名古屋亞運拍攝過最喜歡的圖片，也是我們未必能在直播鏡頭見到的影像。亞運雖然曲終人散，但透過他的鏡頭，記錄了不一樣的2026年初秋回憶。

夏家朗名古屋現場直擊



亞運會2026｜從名古屋市中心走到豐田矢作川，一圓心願拍攝獨木舟激流迴旋。（夏家朗攝）

亞運會2026｜平時在香港無法拍攝獨木舟激流迴旋，這是一次有趣的體驗。（夏家朗攝）

亞運會2026｜比起激烈的吶喊與失分的落寞，方凱申這個鞠躬更具力量，既是對支持者的致謝，更是對自己堅持多年的肯定。（夏家朗攝）

亞運會2026｜「亞運限定」卡巴迪，運動員身手非常敏捷。（夏家朗攝）

亞運會2026｜彈網賽事，也是平時較少在香港拍攝。（夏家朗攝）

亞運會2026｜藝術體操是力量與美態的結合。（夏家朗攝）

亞運會2026｜從名古屋走到靜岡縣濱松市游泳中心，拍攝韻律泳賽事。（夏家朗攝）

亞運會2026｜散打比賽，最直接的埋身肉搏。（夏家朗攝）

亞運會2026｜一個小圓球，千變萬化。（夏家朗攝）

亞運會2026｜運動攀登速度賽前一刻。（夏家朗攝）

亞運會2026｜失手了😛。（夏家朗攝）

亞運會2026｜充滿年輕氣息的滑板賽場。（夏家朗攝）

亞運會2026｜藤球比賽，能人所不能的身手。（夏家朗攝）

亞運會2026｜藤球比賽也是「亞運限定」的。（夏家朗攝）

亞運會2026｜卡巴迪講求個人能力，更要團隊合作。（夏家朗攝）

亞運會2026｜香港未有派員參加Teqball，只能把握機會抽空拍攝。（夏家朗攝）

亞運會2026｜藝術體操講求手眼協調。（夏家朗攝）

亞運會2026｜大型綜合運動會，少不了體操這項運動。（夏家朗攝）

亞運會2026｜大型綜合運動會，少不了體操這項運動。（夏家朗攝）

亞運會2026｜大型綜合運動會，少不了體操這項運動。（夏家朗攝）

亞運會2026｜霹靂舞場地是最Chill的賽場之一。（夏家朗攝）

亞運會2026｜BMX花式單車緊張刺激。（夏家朗攝）

亞運會2026｜柔道比賽，力量迸發的瞬間。（夏家朗攝）

亞運會2026｜速度與耐力的展現。（夏家朗攝）