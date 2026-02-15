體壇札記合集｜運動場上的世界史：透視政經人文，讀懂時代脈搏

「體壇札記」，逢周六刊登。

不寫懶人包，亦無標題黨。但這裏會告訴你，《01體育》在看什麼、在想什麼。體育可以關於勝負，亦是一本生意經，更是政治歷史人文——說到底，體育本是生活。

巨著的年代確已過去，一點一滴中見真章。在趕求熱度的今天，「體壇札記」講究溫度和態度，我們嘗試在SEO以外，從體育出發看世界，尋找棱角、情感、生命和靈魂。



【2026.02.14】從直播 漫畫 紀錄片 領悟徒手獨攀之道：我攀，故我在

霍諾德（Alex Honnold）上月徒手攀登台北101摩天大廈，引起熱議，大眾無法理解他為何以搵命搏，但亦有聲音指出，這名40歲攀登高手只不過將「體育精神」發揮到極致；甚至可能提升到哲學層面：我攀，故我在。

只看Netflix那場娛樂性的直播，你是無法理解霍諾德的心理或這項運動的本質，或許透過兩齣紀錄片及一套日本漫畫，能提供更多思考角度。

【2026.02.07】淺談J.League百年構想 Original 10重聚見證日職盛世

日本職業足球聯賽（J.League）新一季本周開鑼，適逢整個日本聯賽體系今年改制，由「春-秋」單年制改為「秋-春」跨年制，與世界主流聯賽接軌，因此在今年2月至6月期間，推出一個冠名為「百年構想聯賽」的特別版縮水聯賽以作過渡。更具意義的，是千葉市原今年升班重回J1角逐，意味在1993年時成立的日職聯Original 10今年全數在J1聚首（實是9隊，但也是10隊，下文再談），令今年日職更具話題。

【2026.01.31】烏茲別克各級青訓先後稱霸亞洲 大國腳終踏上世盃舞台

想像一下，2026世界盃的出場名單中有香港超聯的球員登場，是不是會很有親切感呢；說的是效力理文的烏茲別克中堅杜素諾夫（Dostonbek Tursunov）最近入選國家隊集訓營，或有機會征戰世盃；雖然未知他最後能否獲主帥簡拿華路賞識，但其祖國自1991年獨立以來首次參戰世界盃決賽周，卻是鐵一般的事實。「白狼」從中亞崛起，能否在北美揚威？

【2026.01.24】當百年浴池變成滑板暨足球場 給體育運動的無限想像

體育以哪種形狀呈現，取決於人類的想像空間，以滑板起家的英國潮牌Palace Skateboards（下稱Palace），便將體育變成古蹟crossover社區的企劃，為倫敦帶來一個結合足球、滑板和藝術的社區空間——這是Palace與Nike於去年10月發佈的合作計劃，他們將位於Elephant & Castle的Manor Place空間大改造，給這棟古舊建築物一個輪迴重生的機會。

【2026.01.17】足球名將尋找他鄉的故事 開啟庫拉索通往世界之門

2026世界盃很有機會出現華裔球員，那就是陳達毅。這名字非常陌生吧？但如果說其初期譯名鍾達希（Tahith Chong）便可能有印象，他是曼聯青年軍，現時效力英冠的錫菲聯。那麼，陳達毅代表哪個國家呢？答案是庫拉索。唔准問AI，即刻答，庫拉索又在哪裏呢？這個看似《百萬富翁》的題目，但其實是《尋找他鄉的故事》的情節，不過是「荷蘭版」。

【2026.01.10】佛得角背景得天獨厚 足球苗子遍全歐 人口少卻成大業

在北大西洋一個叫聖地亞哥島上的首都城巿普拉亞（Praia），人們為了觀看一場重要球賽，要在油站、麵包鋪、球場外排隊購票。這個島上有約15萬人居住，全國大約有50萬人口，而比賽場地最多僅能容納1.5萬人，排隊搶飛是絕對有必要。

2025年10月13日，賽事終於上演，經歷了互交白卷的上半場，主場球迷如坐針氈，因為只要贏波，這個國家就能創造奇蹟首次殺入世界盃決賽周，令這個小國能夠登上世界最亮麗、最受關注的舞台。這裏是非洲一個小島國──佛得角（Cabo Verde）。

【2026.01.03】日本王牌投手紀錄片 贏的是獨門訓練 更戰勝平庸之惡

日本推出了三集紀錄片，獨家追訪投手山本由伸離開日職球隊歐力士入札挑戰MLB的掙扎與堅持。紀錄片巨細無遺，拍攝到許多極其珍貴的behind the scene，特別是曾受多方質疑的「BC訓練法」。身高只得1.78米的山本，在別人冷眼甚至反對下，依然精益求精，他彷彿提醒我們：平庸再惡都好，體育競技終歸講求精英品質，哪怕追求的只是多入一球、或是快0.01秒，優勝劣敗，劣幣斷不能驅逐良幣。