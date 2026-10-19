名古屋亞殘運︱余翠怡女子花劍A級個人賽奪銅　港隊今屆首面獎牌

名古屋亞殘運，港隊「大師姐」余翠怡在女子花劍A級個人賽一路過關斬將，縱在4強力戰落敗，仍為港隊奪得今屆亞殘運首面獎牌，並寫下個人生涯新一項里程碑。連同游泳館的1銀1銅，港隊在今日（19日）共收穫1銀2銅。



名古屋亞殘運︱余翠怡女子花劍A級個人賽奪銅，港隊獲得今屆首面獎牌。（中國香港殘疾人奧委會）

余翠怡先在16強以15：3大勝伊拉克選手，8強以15：11勇挫泰國選手，4強與巴黎殘奧花劍A級個人賽金牌得主鄒緒鳳高手過招，力戰下雖以9：15落敗，但在不設銅牌戰下，為港隊贏得今屆第一面獎牌。

名古屋亞殘運︱余翠怡4強與巴黎殘奧花劍A級個人賽金牌得主鄒緒鳳高手過招。（中國香港殘疾人奧委會）

42歲的香港輪椅劍后余翠怡，運動員生涯贏盡殘奧及亞殘運等大賽獎牌，她從2010年第一屆亞殘運開始，連續5屆賽事代表港隊出戰。今屆再次踏上頒獎台，已是余翠怡在亞殘運累積的個人第16面獎牌，她每屆均有「斬獲」，至今已收穫5金、6銀、5銅，成功連續在5屆亞殘運獲獎，而今屆亞殘運只是剛剛開始，翠怡仍有望再添獎牌數字。

名古屋亞殘運︱李尚豪出戰男子花劍A級個人賽。（中國香港殘疾人奧委會）

其他港隊劍手方面，鄺遠興、黎志恒、李尚豪出戰男子花劍A級個人賽，湯雅婷、鍾婉萍亮相女子花劍B級個人賽。鄺遠興從小組賽突圍後32強輪空，可惜隨後16強以10：15不敵中國劍手李豪止步。首次參賽的黎志恒同樣順利晉身淘汰賽，32強以13：15告負。李尚豪則未能從小組賽出線。

名古屋亞殘運︱黎志恒首戰亞殘運已順利晉身淘汰賽，賽後喜稱「超額完成」。（中國香港殘疾人奧委會）

黎志恒直言首次參賽「超額完成」：「好開心小組賽贏到一場，雖然32強落敗，但我覺得自己還有很大進步空間。今次太太、爸爸和哥哥都有到場打氣，很開心現場有香港人支持我們，希望大家能多關注輪椅體育運動。」

名古屋亞殘運︱女子花劍B級個人賽，湯雅婷8強力戰以一劍僅負。（中國香港殘疾人奧委會）

女子花劍B級個人賽，湯雅婷在16強以15：0大勝伊拉克選手，8強面對強敵以14：15僅負，無緣四強。賽後湯雅婷坦言以一劍之差落敗十分可惜：「中間來回做得不夠好，心急偷步送了分。」

名古屋亞殘運︱港將鍾婉萍出戰女子花劍B級個人賽。（中國香港殘疾人奧委會）

今屆賽事新增混合團體賽，意味湯雅婷需兼顧多達9個項目，她笑言「諗起都有啲攰」：「以前最多打6項，不過體能師事前特別幫我們鍛煉耐力和提升心肺功能，相信自己能夠應付。」另一港將鍾婉萍突破小組賽後，16強不敵中國選手耿天麗止步。

名古屋亞殘運︱港將劉肖儀在女子S14級200米自由泳摘銀。（中國香港殘疾人奧委會）

游泳館首日賽事港隊收穫1銀1銅 劉肖儀女子S14級200米自由泳摘銀

港隊今日在游泳館首日賽事亦有收穫，女子S14級200米自由泳項目，港隊有3位泳將游入決賽。18歲的劉肖儀以2分12.04秒獲銀牌，僅次游出2分09.80秒的金牌得主、日本主場泳手木下愛萊。陳睿琳、張可盈分別以2分19.78秒及2分20.66秒，獲第5及第6名。

名古屋亞殘運︱港將劉肖儀在女子S14級200米自由泳摘銀。（中國香港殘疾人奧委會）

男子S14級200米自由泳方面，港隊亦有兩位代表游入決賽，泰國兩位泳手包辦金、銀牌，當中金牌得主Nithikorn Jeampiriyakul更游出1分55.91秒，一次過改寫港將鄧韋樂的兩項紀錄，包括他在2016年寫下的1分56.32秒亞洲紀錄，以及2023年在杭州游出的1分56.76秒亞殘運紀錄。今屆鄧韋樂並未參賽，港將黃漢彥以1分59.15秒摘下銅牌，亦是他連續兩屆亞殘運在這個項目踏上頒獎台。他的隊友張浚諾則以1分59.22秒獲第4名。