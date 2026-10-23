羽毛球法國賽｜港將全數16強止步　李卓耀被國羽小將胡哲安反勝

BWF超級750巡迴賽法國公開賽，港隊代表在當地時間周四（22日）上演的次圈賽事全數失利。



世界排名19的李卓耀16強迎戰排名32位的20歲中國小將胡哲安，雙方曾在去年亞洲團體賽上交手，當時李卓耀領先下被逆轉，豈料今仗結果亦是同一命運。李卓耀開局後先拉開比數，首局大勝21：12；第2局早段亦取得領先，但暫停後被對手咬緊並反超，末段以22：24飲恨。進入決勝局，李卓耀突然兵敗如山倒，以9：21再敗，16強止步。

羽毛球法國賽，李卓耀16強不敵20歲中國小將胡哲安。（Getty Images）

至於上一圈勇挫2號種子安頓臣的伍家朗，在16強再度遇上老對手印尼Alwi Farhan，力戰下以18：21、17：21吞敗。

伍家朗不敵印尼球手Alwi Farhan，16強止步。（資料圖片／Getty Images）

混雙陳延澤／吳芷柔挑戰丹麥3號種子Mathias Christiansen／Alexandra Boje，「澤柔配」首局一度與對手緊咬，之後被拉開比分輸15：21，雖然次局以21：18扳回一城，不過決勝局追至16：16後連失5分，以16：21飲恨。

港隊女雙代表，「楊楊配」楊霈霖／楊雅婷不敵5號種子印尼組合，16強止步。（資料圖片／Getty Images）

女雙方面，「楊楊配」楊霈霖／楊雅婷苦戰75分鐘，最終以22：24、21：19、18：21不敵5號種子印尼組合，同樣16強止步。