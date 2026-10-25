方力申以運動員執念從香港游到澳門：歲月無法逆轉，就向深藍游去

當方力申宣布要由香港游水去澳門為凝動香港體育基金籌款時，網絡上甚有迴響，除了「使唔使帶身分證」、「有鯊魚點算」等好笑得來也很實際的疑問，網民們按讚的原因，其實也很一致：46歲的方力申，不搭車、不乘船，靠着一下一下的划手和踢水，由香港游去澳門。

（湯致遠攝）

以今時今日的方力申，實在沒有必要為了宣傳而在水流與地形皆不同的中港澳三地水域中飄浮。訪問裏，他亦很坦白，弟弟方圓明成為凝動基金主席，做哥哥的自是身體力行支持，但一趟35公里的港澳之旅，對他來說仍有吸引之處：「因為我未試過，這將是繼七年前環港島游後，能夠再創壯舉的另一次機會。」雖說「突破自己」帶點官腔又老套，但跳進水世界裏的方力申，骨子裏仍有着運動員的爭勝心，「我不會對所有事情都好勝，但只要一跳落水，我依然不想輸，這一點由細到大都沒變」。

（公關提供）

當然，不想輸是一回事，年齡帶來的限制又是另一回事。他回想七年前準備環港島游，當時已經超過十年沒有練水，「一跳落泳池，水感、體能都OK，跟以前十幾歲沒有太大分別」，直至游了40米，「體能簡直斷崖式暴跌，擔心自己會猝死」。環港島游之後，他重新愛上游泳，七年來無間斷練習，去年更在世界先進游泳錦標賽連奪三面金牌，但他笑說現在游泳彷彿跟13歲的自己在競爭，「14歲時，已經游得比現在的我更快」。不過他補充，既然年齡根本無法逆轉，那麼也不用將之無限放大，最重要的是坐言行起，如果連行動的決心都沒有，就算口說理想有多遠大，到頭來也是一場空想。

「人老，不是因為你做不到，而是你一直沒有做，所以老。」方力申一槌定音。

（湯致遠攝）

「凝動全城 破浪傳承：方力申港澳慈善游2026」活動詳情

日期：2026年11月19日（星期四）

起點及終點：香港大嶼山雞翼角至澳門黑沙海灘

距離：35公里

預估時間：約9小時

籌款目標：1000萬港元

受惠對象：善款全數撥捐「凝動香港體育基金」及「澳門特殊奧運會」，支持基層及特殊教育需要（SEN）兒童參與體育培訓及發展項目



籌款連結：https://alexswimforihksports.org/zh-hant/donation/

關於方力申的最後準備

十月來到尾聲，意味着方力申已經完成訓練計劃裏的高峰周期，進入最後的賽前恢復階段。表面看來，35公里的港澳距離比七年前的45公里環島泳短了10公里，但今次橫跨中港澳三地水域的航道，多變潮汐難以捉摸。方力申預計以九小時完成全程，並已制定九小時的補給和休息計劃，「我未試過游這麼長距離，現在能做的就是做足準備，到時隨機應變，這就是克服挑戰的樂趣」。最後，他的輔助團隊值得記下一筆：

關於阿SHU

「阿SHU幫我處理行政工作，處理各樣批文，例如在三地水域游泳，以及公開水域的挑戰資格，確保我的裝備符合資格，全程也有團隊拍攝，證明我沒有觸碰任何船隻輔助游泳。」

關於水流專家團隊

「有一位水流專家從德國飛來。始終海上波動不一，水流種類繁多，專家屆時會在護航船上視察水流，再通知獨木舟團隊，獨木舟團隊會通知我。」

關於CP和十仔

「七年前的環港島游，他們為我護航，今次也由他們負責，引領我正確方向，並協助補給。」

關於香港消防獨木舟隊

「七年前的環港島游亦有香港消防獨木舟隊的功勞，他們體力好、懂急救，能確保我的安全。」



（公關提供）