方力申11月香港游到澳門籌款　橫跨三個水域公海　加量訓練備戰

方力申近年經常以渡海泳方式籌款，今年他將再次挑戰體能極限，於11月19日從香港大嶼山雞翼角游至澳門黑沙海灘，全程35公里，為基層及有特殊教育需要（SEN）的兒童及青少年籌款。



方力申再次挑戰體能極限，於11月19日從香港大嶼山雞翼角游至澳門黑沙海灘，全程35公里。（公關提供）

方力申曾於2019年挑戰45公里環島游，兩年後與聖若瑟校友以接力形式完成渡海泳籌款。今年他再次以渡海泳籌款，參加由凝動主辦的「方力申港澳慈善游2026」，由香港大嶼山雞翼角游至澳門黑沙海灘，期望透過這趟35公里的慈善挑戰，為基層及有特殊教育需要（SEN）的兒童及青少年提供籌款，向他們提供更多參與體育的機會。

相比於七年前的環島游，現在的方力申已經為人丈夫和父親，他說：「現在的我無論在哪個範疇，都以家庭為中心，時刻為女兒着想。我再次接受挑戰為慈善籌款，我希望為下一代做些事情，也希望女兒長大後看到爸爸曾經完成這個慈善挑戰，以身作則回饋社會。」

方力申曾於2019年完成環島游。（公關提供）

要從香港游泳到澳門，方力申要游出公海，連續橫跨三個地理及水流性質截然不同的水域，他坦言：「今次港澳慈善游，都擔心未必一定能夠完成，當中有太多未知的挑戰。但只要相信自己，堅持努力面對，就能一步步克服困難。」目前他已積極準備，多練習長距離游泳以鍛鍊肌肉耐力，練習時間由平時的半小時至一小時，逐步增加到兩、三小時；之後還會安排長距離模擬訓練，目標單次游十至二十公里。

方力申期望年輕人也能以這份信念面對人生：「我希望用自己的雙手雙腳證明：只要抱持信念、敢於堅持，我們都能游過生命中的大浪。」

方力申曾於2019年完成環島游。（公關提供）

方力申曾於2019年完成環島游。（公關提供）