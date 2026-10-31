青奧2026｜港隊15小將征塞內加爾　何承謙葉心悠力爭史上第一金

青年奧運會相隔8年舉辦，今屆更首度踏足非洲，由塞內加爾的達喀爾（Dakar，又譯達卡）主辦。香港隊派出15名小將角逐12項，包括男子花劍的何承謙﹑羽毛球的葉心悠等力爭香港在青奧的首面金牌。



青年奧運會相隔8年再上演，從周六（31日）揭幕至11月13日，首度由非洲的塞內加爾主辦。自2010年首次舉辦青奧以來，港隊累積2銀6銅，雖然劍擊隊的蔡俊彥、錢其樞與佘繕妡，以及羽毛球的吳芷柔都曾夥拍其他國家的選手摘金，但因是跨國組合，並未計算入大會正式獎牌榜。

港隊今屆派出15名小將，力爭在青奧取得金牌零的突破，當中男子花劍的何承謙無疑是金牌希望之一，這名17歲的劍擊新星近年極速冒起，先在世少賽封王，挑戰成年組同樣佳績頻頻，夥拍師兄們在世界錦標賽及名古屋亞運摘下銀牌，在亞運會更接下守尾門的重任，可見此子的實力。

何承謙返回少年組，征戰青奧力爭生涯另一殊榮。（中國香港劍擊總會）

唯一出戰羽毛球項目的女單葉心悠，剛剛在世青賽摘下銅牌，創下港羽歷史，葉心悠在今次賽事被列為頭號種子，也是獎牌希望之一。

葉心悠。（BWF官網）

青奧2026港隊賽程



10月31日

乒乓球混雙32強、16強 黎騏豪、蘇籽童

賽艇男、女子單人計時賽1 蔡震、陳慧希

賽艇混合雙人雙槳計時賽1 蔡震、陳慧希



11月1日

乒乓球男、女單小組賽 黎騏豪、蘇籽童

乒乓球混雙8強 黎騏豪、蘇籽童（如晉級）

羽毛球女單小組賽 葉心悠

游泳男子800米自由泳 劉礎迪

游泳女子400米自由泳 文薈喬

賽艇男、女子單人計時賽2 蔡震、陳慧希

賽艇混合雙人雙槳計時賽2、16強 蔡震、陳慧希

武術男子太極拳全能初賽 潘浩然



11月2日

乒乓球男、女單小組賽 黎騏豪、蘇籽童

乒乓球混雙4強 黎騏豪、蘇籽童（如晉級）

羽毛球女單小組賽 葉心悠

賽艇男、女子單人16強 蔡震、陳慧希（如晉級）

賽艇混合雙人雙槳8強至獎牌戰 蔡震、陳慧希（如晉級）

武術男子太極拳全能初賽 潘浩然



11月3日

乒乓球男、女單16強 黎騏豪、蘇籽童（如晉級）

乒乓球混雙決賽、銅牌戰 黎騏豪、蘇籽童（如晉級）

羽毛球女單小組賽 葉心悠

游泳男子400米自由泳 劉礎迪

游泳女子100米蛙泳 文薈喬

賽艇男、女子單人8強至獎牌戰 蔡震、陳慧希（如晉級）

武術男子太極拳全能決賽 潘浩然



11月4日

乒乓球男、女單8強 黎騏豪、蘇籽童（如晉級）

羽毛球女單8強、4強 葉心悠（如晉級）



11月5日

乒乓球男、女單4強、決賽 黎騏豪、蘇籽童（如晉級）

羽毛球女單決賽 葉心悠（如晉級）

游泳女子50米蛙泳 文薈喬



11月6日

游泳男子200米自由泳 劉礎迪

游泳女子200米自由泳 文薈喬

三項鐵人女子個人賽 吳悅曦



11月8日

拳擊男子50公斤級16強 陳亦懃

單車男子公路賽 李昀俊

滑浪風帆男子組 吳海迪



11月9日

劍擊男子花劍 何承謙

田徑男子1500米 區皓駿

滑浪風帆男子組 吳海迪



11月10日

拳擊男子50公斤級8強 陳亦懃（如晉級）

單車男子公路計時賽 李昀俊

滑浪風帆男子組 吳海迪



11月11日

拳擊男子50公斤級4強 陳亦懃（如晉級）

滑浪風帆男子組 吳海迪



11月12日

拳擊男子50公斤級決賽 陳亦懃（如晉級）

滑浪風帆男子組獎牌戰 吳海迪

霹靂舞男子組預賽、分組賽 林昕辰



11月13日

霹靂舞男子組8強至決賽 林昕辰（如晉級）

