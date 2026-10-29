香港羽毛球公開賽11月中啟德首上演　謝影雪再拍17歲新星戰混雙

「香港羽毛球公開賽2026」下月17至22日上演，賽事首度移師啟德體藝館，今日（29日）進行記者會，港隊「大師姐」謝影雪再度參賽，今次夥拍17歲小將禹智睿，阿雪增添與新星們合作的機會，她希望將經驗傳授於新一代。



香港羽毛球公開賽今年首度落戶啟德，從紅磡體育館移師啟德體藝館，門票由港元$70至$980元不等，今年增設「頂級座位全程通」，港元$5000看足6日9節賽事，門票早前已經公開發售。以往在紅館舉行時，首日賽事免費入場，如今需要售票進場。

港隊精銳盡出，李卓耀、伍家朗、謝影雪等悉數出戰，應屆世界冠軍蘭尼亞（Alex Lanier）、世界第一波波夫（Cristo Popov）、陳雨菲等名將亦將參賽。

（趙子晉攝）

港隊「大師姐」謝影雪再度參賽，今次出戰香港公開賽身邊不再是鄧俊文，對方因傷休養，繼名古屋亞運後再換拍檔，今次與17歲的禹智睿合作。禹智睿早前在世青賽夥拍楊順安，在男子雙打摘下銅牌，港隊相隔14年再奪男雙獎牌。禹智睿是名將之後，母親是中國羽毛球名將龔睿那，她在2001年曾贏得世界錦標賽女單冠軍，胞姊禹師睿是香港排球代表。

禹智睿的母親是國羽名將龔睿那，她在2001年贏得女單世界冠軍。（Getty Images）

因為鄧俊文受傷，謝影雪在名古屋亞運原本與另一小將張世成搭檔，最後夥拍呂俊瑋，今次再換上另一小將、名將之後禹智睿。阿雪笑言之前長年與鄧俊文合作，如今終有機會換拍檔，更有機會與不同的小將合作。

「以前經常拍俊文，合作多年都有點悶，可以與『小鮮肉』合作當然開心，俊文太老了…」阿雪不忘開好拍檔玩笑，其後回復正經，帶領新人也是她一直想做的事。「我與俊文若決定淡出，也希望各自與新人合作，如今俊文不幸受傷，當然無人想發生，但事已至此，我希望在場上把經驗傳授給新一代。」

（趙子晉攝）

在報名香港公開賽前，禹智睿從教練口中得知將與大師姐合作。戰畢世青回港不久，兩人未有太多機會磨合，禹智睿即將前往內地比賽，兩人一同練習次數不多，難怪阿雪笑指與師弟不太熟，今次也是以「天才波」備戰香港公開賽。

從同輩到前輩，禹智睿初次與師姐合作，壓力難免，這名17歲小將卻視為動力，「緊張是有一點，但雪姐很好不斷鼓勵我」。早前在世青摘銅，對禹智睿必定增添信心，他也認清香港賽的級數，他以做好自己為目標。

「他（禹智睿）還在打青年賽，既有天份又努力，他是隊中的未來之星，今次只好打『天才波』，但他也是天才，大家都不用擔心。」謝影雪對新拍檔評價甚高，兩人需要從外圍賽打起，阿雪坦言多年未打過外圍賽，一日兩賽對她的體能是考驗。

（趙子晉攝）

香港公開賽舉辦35年，今年第二次「搬家」，由紅館移師啟德，中國香港羽毛球總會會長湯偉倫指今年座位比去年紅館多兩成，而票價因場租等成本而有所調整，門票在月初開售，湯偉倫表示仍有少量門票可售。

香港公開賽明年升格至750級別，賽程亦提早至5月，湯偉倫指首度在啟德辦比賽，仍有不少變數，希望以今年賽事為測驗，準備明年的750級別賽事。

（趙子晉攝）

香港羽毛球公開賽2026



日期：2026年11月17至22日

地點：啟德體藝館

票價：單日票港元$70至$980；頂級座位全程通門票港元$5000

售票詳情：門票即日起快達票及大麥網公開發售

