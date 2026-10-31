英超｜曼聯2球負車路士　利辛度領紅送12碼　創38年最長不勝紀錄

英超周六早場有焦點大戰車路士主場迎戰曼聯，客軍曼聯有隊長般奴費南迪斯重回正選陣容，主隊車路士則有高爾彭馬停賽期滿復出。

最終車路士憑下半場入2球擊敗曼聯，紅魔更創下38年來最長不勝的不光彩紀錄。



般奴費南迪斯復任正選。 （路透社）

雙方開賽互有攻守，但客軍曼聯略佔上風。9分鐘，曼聯中場山度士遠射，皮球稍稍斜出。15分鐘，車路士艾斯迪華奧補射，因越位在先被判無效。4分鐘後，麥比奧莫門前交後，般奴錯失良機。25分鐘，般奴傳中略門而過，麥比奧莫後上未能射門。

摩根羅渣士下半場為車路士先開紀錄。（路透社）

35分鐘根夏將皮球送入網惜被視像助理裁判（VAR）指越位在先，曼聯食詐糊。半場雙方交白卷返回更衣室。雙方控球率接近，車路士為49.1%，曼聯為50.9%。射門方面，車路士7次射門、3次中龍；曼聯9次射門、3次中龍。

利辛度馬天尼斯領第二面黃牌被逐。（路透社）

換邊後5分鐘拉維亞助攻，摩根羅渣士破網先開紀錄，主隊搶回主導權。63分鐘，曼聯後衛利辛度馬天尼斯出手打中科芬拿，球證出示黃牌，利辛度兩黃一紅被逐兼輸十二碼，車路士憑高爾彭馬主射中鵠，主隊領先至2：0。

高爾彭馬主射十二碼中鵠，助車路士領先兩球。（路透社）

71分鐘車路士再食詐糊，艾斯迪華奧右路突破後射破拉文斯十指關，但VAR判其接應時身驅凸出越位在先，車路士仍領先2：0。最終車路士以2球擊敗曼聯全取三分。

車路士正選陣容（3-4-2-1）

39 彭達斯

34 阿捷岩邦、3 韋斯利科芬拿、6 利維高維爾

7 柏度尼圖、25 卡些度、45 拉維亞、2 柏利斯達

41 艾斯迪華奧、10 高爾彭馬

17 摩根羅渣士



曼聯正選陣容（4-2-3-1）

1 拉文斯

15 約羅、5 馬古尼、6 利辛度馬天尼斯、2 達洛治

17 安達利山度士、20 巴利巴

16 阿密特迪亞路、8 般奴費南迪斯、10 根夏

19 麥比奧莫

