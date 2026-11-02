手球中超總決賽｜香港挫安徽摘季　感激球迷連日支持：最佳第八人

香港男子手球隊在粵港澳全運會與頒獎台只差一步，港隊首戰中國超級聯賽總決賽，季軍戰一球力挫安徽隊摘下季軍，繼全運後再取突破。

由全運到中超，場館由啟德體藝館變成馬鞍山體育館，雖然場地大小不同，氣氛依然熱烈，賽後升任港隊訓練總監的許文邦，感激主場球迷連日來的支持。

攝影：方承恩



經過7場單循環賽事後，港隊取得前四席位，與安徽爭奪中國超級聯賽總決賽季軍，兩軍之前交手，港隊負21：30。雙方在煞科日再碰頭，港隊半場領先14：13，換邊後末段拉開3分差距，最後力保勝局，以29：28力克安徽摘下季軍，相隔9年再挫安徽。

以一場勝仗送別隊長謝永輝，無疑是這名球隊大腦的最佳禮物，他與主教練許文邦不禁落下男兒淚，而「邦Sir」亦將轉任港隊訓練總監，繼續為香港手球作貢獻，男子隊由瑞典籍教練魏德甘（Kim Ekdahl）帶領。

手球中超總決賽｜羅淑佩到場支持。（方承恩攝）

手球中超總決賽｜港隊主教練許文邦也忍不住男兒淚。（方承恩攝）

上年全運會與頒獎台擦身而過，已經是香港手球的一大突破，今年在中超總決賽拿下季軍，是香港手球進步的實質憑證。「今次賽事以前四為目標，打入季軍戰已是達標，但我們希望挑戰最好成績，這是運動的本質，今次再走前一步，對團隊每個人也是突破。」許文邦說。

手球中超總決賽｜從全運前四到中超季軍，印證香港男子手球的進步。（方承恩攝）

縱然今次中超的迴響不及全運會，卻再度向港人證明香港手球不會就此停步，「即使手球熱潮在全運後放緩，我們在中超以比賽告訴港人，我們不會就此停步，這份精神影響下一代運動員。」

手球中超總決賽｜「香港手球不會就此停步。」（方承恩攝）

10日8戰，對以業餘球手組成的香港隊，體能上是一大挑戰，幸好有一眾主場球迷，當中由港足球迷組織「波台黐線佬」每日入場，帶動現場氣氛，邦Sir感激他們的熱血支持，「不少球員已有疲態，當他們聽到現場的歡呼聲時，他們就知道，要堅持至最後一秒鐘，搏盡至最後一口氣。有時也替球迷們辛苦，每場聲嘶力竭地為我們打氣，當中三場亦是一分險勝，這種對心臟的負擔不容易承受。每次球迷完場與球員合照，同樣是寶貴的回憶，感謝大家支持及喜歡香港手球，你們是最佳第八人。」

手球中超總決賽｜主場球迷連日支持，是港隊球員的動力之一。（方承恩攝）

手球中超總決賽｜主場球迷是港隊第八人。（方承恩攝）