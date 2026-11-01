網球｜黃澤林首爾挑戰賽決賽力戰3盤僅負　無緣ATP生涯第二冠

黃澤林（Coleman Wong）在ATP首爾挑戰賽勇闖決賽，面對法國球手阿特曼（Terence Atmane）力戰3盤，以6：7、6：3、6：7，盤數1：2落敗，未能贏得生涯第二座ATP挑戰賽冠軍。



世界排名升上87位創生涯新高的黃澤林，在ATP首爾挑戰賽獲列3號種子，Coleman過關斬將，8強首度挫日本宿敵島袋將，4強擊敗澳洲球手奧馬查斯卡（Omar Jasika），今次賽事連續4場均直落兩盤過關。決賽遇上4號種子、世界排名90位的法國球手阿特曼。

黃澤林首爾挑戰賽躋身決賽。（資料圖片／Getty Images）

黃澤林之前從未在巡迴賽遇上阿特曼，雙方實力接近，首盤戰情緊湊，兩位球手均能保住自己的發球局下，需以決勝局分高下。阿特曼tie break連贏頭兩分，黃澤林追近一分，法國球手再拿兩分，拉開至4：1。Coleman未放棄連取兩分，追至3：4，可惜阿特曼再拿三分，以7：3贏出決勝局，並以局數7：6先贏第一盤。

黃澤林首爾挑戰賽決賽對手阿特曼。（資料圖片／Getty Images）

身高1.93米的阿特曼，官方身高較黃澤林還要高2cm。發球威力和Ace球是Coleman一大得分利器，可是阿特曼第一盤在發球較黃澤林更勝一籌，開出9個Ace球，黃澤林只有5個。而發球雙錯誤阿特曼亦有兩次，較黃澤林多一次。落後一盤下，黃澤林調整後重新出發，首局順利「保發」，隨即在阿特曼的發球局出擊，並成功「破發」，之後再「保發」後領先至3：0。雙方之後均未「破發」，黃澤林以局數6：3勝出第二盤，大分扳平1：1。

黃澤林在首爾挑戰賽決賽力戰3局。（資料圖片／Getty Images）

雙方要打決勝第三盤分高下，這盤猶如第一盤的「翻版」，雙方全數「保發」戰至6：6，又一次要打決勝局。阿特曼在tie break一度領前4：2，Coleman連得兩分追平4：4，阿特曼再得兩分拉開至6：4，黃澤林再追兩分扳成6：6。雙方得分如梅花間竹，打成7：7、8：8、9：9平手，去到這個階段，相當考驗球手的鬥志、勇氣和韌力。結果由阿特曼連贏兩分，決勝局以11：9取勝，並以7：6、3：6、7：6勝出賽事。阿特曼全場開出18個Ace球，較Coleman還要多3個。黃澤林今次雖未能繼今年6月江西上演的九江挑戰賽後，再嚐ATP挑戰賽冠軍滋味，但亞軍仍會為他帶來64分巡迴賽積分。