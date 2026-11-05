青奧2026｜葉心悠八強負中國無緣再創歷史　放眼未來不失志

葉心悠早前為香港羽毛球寫下歷史，成為史上首名踏上世青賽頒獎台的女單球手，這名16歲小將隨即轉赴塞內加爾，力爭在青奧再創歷史。被列為女單頭號種子的葉心悠，八強卻遇上中國球手章藝馨，兩人在世青賽四強碰頭，心悠力戰三局告負，在青奧舞台同樣未能復仇，直落兩局吞敗，無緣頒獎台。

與青奧獎牌擦肩，葉心悠難掩失望，對16歲的她來說，未來還有很長的路，心悠放眼未來，深信香港羽毛球有力與世界前列一戰。



青奧2026｜葉心悠。（港協暨奧委會提供）

上月中在埃及開羅舉行的世界青年羽毛球錦標賽，葉心悠踏上女單頒獎台摘下銅牌，成為香港羽毛球史上第一人。相隔兩星期，16歲的葉心悠赴塞內加爾，挑戰另一歷史。吳芷柔在2014年南京青奧混雙奪金，當時夥拍馬來西亞的詹俊為出戰，皆因是跨國組合而不計算在內。

葉心悠以頭號種子身份出戰青奧，小組賽未受太大壓力，三戰全勝，八強卻遇上中國球手章藝馨，兩人上次碰頭正是世青賽四強，力戰三局下吞敗。雙方在青奧舞台再交手，單局變回21分制，葉心悠首局先以10：21失利，第二局來回板數更多，葉心悠嘗試移動對手，中段一度收窄至落後兩分，惜未能平反敗局，再負14：21，八強止步。

青奧2026｜葉心悠在女單八強再遇中國球手章藝馨。（港協暨奧委會提供）

青奧2026｜葉心悠兩局不敵中國球手，無緣四強。（港協暨奧委會提供）

無緣繼世青賽後再寫歷史，賽後接受奧運官網的訪問，葉心悠難掩失落，「今次的抽籤有點不利，八強就遇上中國（章藝馨），我也知道今場是硬仗，我傾盡全力，或許下次勝利女神便眷顧我。」

16歲的葉心悠仍然年輕，未來還有不少機會，「我當然想走多一步，但未來有很多比賽，就如奧運會及其他大賽....」葉心悠希望未來在大舞台一展身手，證明香港羽毛球的實力，「相信所有香港球手也有相同想法，希望在世界舞台展示實力，我們與世界的距離並不遙遠，我們有力在頂級的賽事與前列球手一戰，期望香港球手數年後在不同賽事也可展示統治力。」

青奧2026｜16歲的葉心悠放眼未來，希望在世界舞台為香港爭一口氣。（港協暨奧委會提供）