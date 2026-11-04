羽毛球．韓國賽︱李卓耀吳英倫伍家朗齊過關　男單16強港將佔3席

香港羽毛球代表隊多位成員本周出戰BWF超級500級別的韓國羽毛球公開賽，男單3子李卓耀、吳英倫、伍家朗周三（4日）分途出擊，全數成功擊敗對手闖入16強。今日較早前盧善恩在女單首圈即硬撼日本名將山口茜，與對方打足3局才落敗。



羽毛球．韓國賽︱李卓耀順利晉級16強。（資料圖片／Getty Images）

李卓耀韓國公開賽首圈35分鐘KO印尼對手 再次施展強大得分能力

李卓耀在男單首圈面對印尼21歲球手普拉迪斯卡（Prahdiska Bagas Shujiwo），戰情相當輕鬆。首局初段已建立領先優勢，普拉迪斯卡追至8：13後，李卓耀連贏8分，以21：8以下一城。第二局李卓耀再次早段領放，印尼球手落後4：7之際，一口氣連取8分，以12：7反超前。不過李卓耀隨即連贏5分追平，就算普拉迪斯卡曾以16：13再次領前，李卓耀局尾再次施展強大得分能力，再次連取8分，以21：16再贏一局，結束比賽。李卓耀只花35分鐘，便直落兩局勝出。下一輪會跟中國20歲球手胡哲安爭入8強。

羽毛球．韓國賽︱吳英倫同樣成功過關。（資料圖片／Getty Images）

吳英倫苦戰3局擊敗韓國金秉在 下輪與李佳豪爭入8強

今個球季愈戰愈勇的吳英倫，首輪對手為韓國的金秉在。兩位年輕球手碰頭，世界排名高對手128位的吳英倫入局較快，首局初段拋離8：1，一路領先到底以21：13先取首局。然而陷入劣勢的金秉在在第二局全力還擊，技術暫停領前11：9，去到局尾更拉開至19：14有5分優勢，終以21：15扳平局數。決勝第三局，雙方早段得分梅花間竹，吳英倫中段開始建立優勢拉開至15：11，金秉在末段無力追上，吳英倫以21：16再贏一局晉級。他的16強對手，是首圈勇挫3號種子奈良岡功大的中華台北球手李佳豪。

羽毛球．韓國賽︱伍家朗首圈勇挫渡邊航貴晉級。（資料圖片／Getty Images）

伍家朗與渡邊航貴激戰3局險勝過關 下場惡鬥真廷

3位港將均未獲列為種子，首圈賽事以「大師兄」伍家朗的對手較難應付，要硬撼賽事6號種子渡邊航貴。首局戰況已可見雙方實力如何接近，技術暫停渡邊航貴以11：9領先兩分，中段曾拉開至16：11，伍家朗局尾力追至18：18平手。日本球手隨即連取兩分取得局點，伍家朗再追兩分至20：20平手，刁時後渡邊航貴以23：21先贏首局。落後一局的伍家朗，第二局早段拉開7：1，中段再將比數拋離至16：6，並以一局21：9追成1：1平手。

決勝第三局，渡邊航貴早段曾領先9：3，伍家朗力追至8：9一分之差。技術暫停後，渡邊航貴再次連續得分將比數拉開至14：9，日本球手尾段仍曾領先17：13。當他仍佔18：16優勢時，伍家朗發力連贏4分，以20：18反超前，渡邊航貴追至20：20平手，不過伍家朗把握機會連得兩分，以22：20再勝一局，成功後上2：1反勝。伍家朗下場同樣是場硬仗，要跟前世界排名第二的真廷（Anthony Ginting）對戰。這位印尼名將過去兩年飽受傷患困擾出賽次數大減，世界排名暴跌至67位。假如伍家朗、吳英倫16強均能再贏，兩位香港球手便會在8強再次上演「香港打吡」。

羽毛球．韓國賽︱盧善恩首圈撼山口茜，面對日本名將遭對手反勝。（資料圖片／Getty Images）

盧善恩首圈撼山口茜 面對日本名將遭對手反勝

女子單打方面，盧善恩在韓國公開賽32強面對2號種子山口茜，首局有驚喜表現。早段雙方得分緊咬，盧善恩中段連續得分領先至12：7，並一路維持優勢，以21：12先贏一局。第二局早段同樣緊湊，但今次中段發力的是山口茜，技術暫停領先11：7，並以一局21：13扳平局數。決勝第三局日本名將早段以5：0、10：3大比數領放，盧善恩嘗試追近但未能收窄差距，以15：21再負一局，山口茜以2：1反勝晉級。

較早前港隊男雙組合洪魁駿、呂俊瑋首圈面對中華台北組合陳子睿／林煜傑，同樣在領先一局的優勢下，遭對手連贏兩局反勝。