港超聯｜話題之戰沙田1：1流浪　大衛施華12碼建功

港超聯話題之戰，獲得前西班牙國腳大衛施華（David Silva）「一場限定」來投的至尊沙田，在啟德青年運動場對標準流浪，大衛施華正選披甲，全場4593人入場，每次觸球也獲全場掌聲。

攝影：梁鵬威



（梁鵬威攝）

大衛施華無疑是港超聯近年最大牌的球星，今仗限定上陣，這名40歲的前西班牙球星披上21號球衣正選登場，林嘉緯則先列後備，今仗一共4593人入場。

流浪開賽稍為佔優，大衛施華當然是今仗焦點，甫開賽初次觸球，即使是簡單傳球，也贏得全場掌聲。即使退役三年多，今仗負責中場串連依然輕鬆應付，不時指示隊友走位。大衛施華左路落底，地波傳中予林學曦，惜對手一控甩腳，施華稍後時間再在禁區左路交給占士史葛，惟隊友同樣控甩。

為了一睹大衛施華的風采，啟德青年運動場座無虛席。（趙子晉攝）

上半場中段，大衛施華右路擺脫對手再交波，林學曦傳中未能製造威脅。大衛施華是沙田的進攻泉源，占士史葛與施華一次撞牆，然後假動作突破傳中，林學曦頭槌彈地攻門博得角球。沙田右路一次角球，由大衛施華處理，他亦十分識做，向在場的球迷揮手示意。

上半場補時階段，大衛施華開出罰球，被流浪擋出底線，施華示意隊友要走位，然後再在走到右路開角球，未能製造威脅，半場打成0：0平手。

（梁鵬威攝）

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大衛施華下半場繼續上陣，流浪後備入替的李泳豪禁區內犯手球，球證翻查VAR後直指12碼點，由全場引頸以待的大衛施華操刀，全場球迷站立見證夢幻一刻，施華地波中鵠，沙田隊友上前一同慶祝，56分鐘領先1：0，惟沙田的領先不足10分鐘，趙正宇錯失拉開紀錄的機會，流浪的伊巴謙65分鐘追成1：1。

沙田另一中場核心林嘉緯下半場中段入替趙正宇，與大衛施華同場是不少球迷期待的畫面。大衛施華被對手嚴防，流浪的保利奧挑釁施華，他即還手打中肩膊，兩人齊齊領黃牌，大衛施華83分鐘被調離場，獲得全場掌聲。

（梁鵬威攝）

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