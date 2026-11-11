01球評︱曼聯今日災禍誰之過？　拉傑夫英明老闆變衰落加速師

曼聯老闆拉傑夫（Jim Ratcliffe）周三召集球會一眾高層到法國摩納哥開會，原先的例行會議添上一項關於主帥卡域克前途的議程，引發全球關注，盛傳這位名宿教頭將被辭退。這將會是紅魔鬼過去3年來，第三度解僱正式主帥。

2024年初，拉傑夫挾歷年從商以至轉戰體育事業持續成功的威勢，以救世主姿態來到曼聯，他以3年為限，許下豪言：「假如失敗，我便會下台」。期限只剩下3個月便屆滿，曼聯不單沒有在拉傑夫當日口中的平庸變回優秀，而且更每況愈下，英超聯賽10輪過後身處降班區，全世界都知道易帥解決不到問題，形勢所迫又不得不為之。拉傑夫當日承諾全數未能兌現，實際上曼聯正因為他的剛愎自用而加速衰敗。



曼聯老闆拉傑夫（Jim Ratcliffe）。（Getty Images）

曼聯對上一次贏得聯賽冠軍已是2012／13球季，傳奇領隊費格遜領軍的最後一年。之後從莫耶斯、雲高爾、摩連奴、蘇斯克查、坦赫格、阿莫林、到卡域克，12年間共歷7位正式主帥，未再染指英超錦標。身為曼聯球迷的拉傑夫，眼看愛隊變得平庸，不惜親自上陣，以旗下的英力士（Ineos）斥資12.5億英鎊收購曼聯 27.7%股份，並從格拉沙家族手上取得球會足球事務控制權。

曼聯球迷對班主的不滿，由格拉沙家族延續到拉傑夫身上。（路透社）

拉傑夫：「假如我失敗，便會下台」

拉傑夫是個成功商人，憑創立的英力士化工集團，多年位居英國首富。他熱愛體育，歷年入主F1平治車隊、英國職業單車隊Team Sky（之後易名為Team INEOS）、帆船隊INEOS Britannia等均一帆風順，因此當他終於找上曼聯，外界和球迷均視他為「救世主」。

當時他請球迷給予他時間，並以3年為限，讓他帶領曼聯重拾輝煌，拉傑夫許下豪言：「老實說，如果我失敗，便會下台。但我不認為我會失敗，當我們一旦開始踢出好的足球並開始獲得勝利，便能夠有所改變。」（To be honest with you, if I fail, I'll step down. But I don’t think I'll fail. As soon as we start playing good football and start winning, it will change）。

今季英超10輪比賽後，曼聯跌入降班區。（路透社）

曾歸咎格拉沙家族令曼聯變平庸

當時，他將曼聯從費格遜年代的輝煌步向平庸，完全歸咎於班主格拉沙家族及球會管理層的種種失誤。拉傑夫早在正式入股前，已曾屢次批評紅魔近年轉會策略，2023年3月他到訪曼聯卡靈頓訓練基地時，便曾當着時任行政總裁阿諾特和足球總監梅圖面前說，球會過去數季的轉會收購很多時都不甚精明，並以6000萬英鎊簽入卡斯米路為例，稱這位巴西球星已屆30歲，卻獲提供一紙35萬英鎊的4年長約。

有曼聯球迷要求拉傑夫下台。（路透社）

格拉沙家族當年通過巨額貸款以「蛇吞象式」收購曼聯，導致紅魔鬼自此長年債台高築，固然是阻礙曼聯追上競爭對手的一大原因，但拉傑夫和英力士入主近3年來，曼聯的發展不但沒有止跌回升、重回正軌的跡象，如今甚至可能真正陷入降班危機。如果格拉沙令曼聯變得平庸，拉傑夫便是一手將紅魔鬼推落萬劫不復深淵的衰落「加速師」。

球迷拉橫額表達對拉傑夫的不滿。（路透社）

拉傑夫如何變身曼聯衰落「加速師」？

1. 從曼城撬高層 次貨當是寶

一間大球會最重要的兩個職位，行政總裁貝拉達（Omar Berrada）、足球總監韋確斯（Jason Wilcox）均是拉傑夫從「宿敵」曼城撬來。貝拉達在曼城工作長達13年，一路從全球商業發展主管、合作夥伴銷售總監、集團商業副總裁、首席營運總監，升職至2024年離任前的足球首席營運總監，他的職位雖看似僅次CEO蘇利安奴（Ferran Soriano）一人之下，但實際上左右球會成功的關鍵人物，還有時任足球總監碧格列斯坦（Txiki Begiristain），以及時任主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）。大家都清楚知道，曼城的成功全賴蘇利安奴、碧格列斯坦和哥迪奧拿這個擁有巴塞隆拿背景的「鐵三角」，貝拉達這個在美國長大的摩洛哥人，搭上曼城最光輝一頁的順風車，拉傑夫卻把他當成寶，立即給他一個從未做過的行政總裁大位。那個時候無人敢質疑拉傑夫的用人眼光，3年過去貝拉達的碌碌無為，已是路人皆見，他上任以來不見得有類似曼城的重磅或潛力股精明收購。

拉傑夫寵信貝拉達和韋確斯，卻所托非人。（Getty Images）

2. 球會高層互相制衡反變滑稽權力鬥爭

紅褲子出身的韋確斯，2012年在曼城從青年軍教頭做起，一路升任至青訓學院總監，他與貝拉達在曼城做過多年同事。直到2023年他才首次出任球會管理層職務，出任修咸頓的足球總監，並在2024年拉傑夫入主後，隨貝拉達加盟曼聯，當時的職位為技術總監。拉傑夫或許不想關係密切的貝拉達、韋確斯二人在曼聯獨大，不惜向紐卡素付出巨額解約金，也要重金禮聘搶得體育總監丹安斯禾夫（Dan Ashworth），讓3位球會高層在權力上互相制衡。

丹安斯禾夫（右）曼聯在位僅5個月便離任，韋確斯（左）坐上他的位置。（Getty Images）

這個做法很快已證明完全是失敗之舉。就算不計各人交情，三人在足球理念上南轅北轍，貝拉達和韋確斯屬於「海外派」，熱衷引入外援和海外教練，丹安斯禾夫屬「本土派」，更崇尚用英格蘭本土球員和教練。2024年10月底曼聯決定辭退坦赫格，貝拉達、韋確斯大力推銷阿莫林，丹安斯禾夫獨力反對無效，拉傑夫站在支持阿莫林一方，令丹安斯禾夫意興闌珊。就是這樣，曼聯足足等待近半年才上任的丹安斯禾夫，僅在位5個月便離任，並由韋確斯升任他的位置。

阿莫林在位僅14個月。（Getty Images）

3. 選帥眼光奇差 從阿莫林到卡域克重複犯錯

坦赫格是曼聯前朝高層所選，而阿莫林則是拉傑夫大力支持的人選，曾高調力撐並聲稱會給予他時間。從一開始，所有人都很清楚阿莫林以3-4-3陣式成名，可是韋確斯最終卻嫌阿莫林不夠務實，頑固堅持只用這套陣式。貝拉達亦支持韋確斯的說法，認為葡萄牙少帥不懂變通，阿莫林在位僅14個月便被辭退，兩位高層簡直明知故犯得莫名其妙。

卡域克盛傳即將被炒。（路透社）

卡域克在主帥方面有多少「斤兩」，眾人亦是深知肚明。領軍歷練較他豐富的蘇斯克查，曾在暫掌帥位期間表現出色已獲得「坐正」的機會，還是以失敗收場。卡域克的出現，猶如「蘇斯克查翻版」甚或是「弱化版」，曼聯管理層依然無視這點，而在今夏正式聘用卡域克，重複再次犯錯，選帥眼光之差，拉傑夫作為最後把關者亦責無旁貸。

艾迪賀維。（Getty Images）

4. 回頭再找艾迪賀維成笑話

更好笑的是，阿莫林任內的2024／25球季寫下曼聯在英超歷來最差的聯賽第15位，而在卡域克快要被辭退的當下，曼聯新帥其中一位熱門人選，卻是丹安斯禾夫當日大力推薦的艾迪賀維（Eddie Howe）。當然接任名單上亦有每次必傳的普捷天奴和干地，以及德國少帥拿高士文，但當看到艾迪賀維的名字，還是不禁失笑。曼聯兜了一個大圈，再找上艾迪賀維，是否足以證明丹安斯禾夫當日是對的？如此一來，拉傑夫是否炒錯人，令曼聯復興兜遠路？大力推薦阿莫林的是貝拉達和韋確斯，認為阿莫林不濟的也是這兩個人，俗語說：「神係佢，鬼又係佢」，回到2024年12月，如果走的是貝拉達和韋確斯，曼聯的一切會否變得不一樣？

卡斯米路。（Getty Images）

5. 嫌棄卡斯米路證明Sir Jim根本不懂足球

拉傑夫入主曼聯初期看似英明神武，如今回看只是非常成功的形象工程。他為曼聯引入多項節流措施，留下孤寒財主印象事小，記不記得前文提及他對球會收購卡斯米路而不滿的激動？他以巴西中場為例證明曼聯轉會操作如何失敗，無視這位世界頂級防守中場在隊中帶來的作用。實際上，就算年紀漸大跑動能力減弱，上季曼聯有卡斯米路在陣，加上專注聯賽之下，卡域克接手後領軍獲得英超季軍，並重獲歐聯資格。

巴利巴。（路透社）

正因拉傑夫輕視卡斯米路的作用，嫌他年紀大、人工貴，今夏放走他之後，無論是7000萬英鎊從白禮頓買入的巴利巴（Carlos Baleba），或是5000萬英鎊從車路士買入的山度士（Andrey Santos），兩位同為22歲的防守中場，踢法更接近8號位的box-to-box中場，未能提供卡斯米路帶來的防守硬度，當然在傳送功架以至後上入球能力更是無法比擬。Sir Jim嫌卡斯米路「又老又貴」，曼聯也用上3500萬英鎊從維拉買入29歲的泰利文斯，結果此子與隊長般奴費南迪斯「撞位」，卡域克一度將般奴改放邊路，並且效果奇差。現代足球得中場者得天下，每支頂級球隊，均至少有一個頂級防守中場，曼聯輕鬆平常放走卡斯米路，找回來的三個中場，加起來的作用還及不上他一個老將。單從卡斯米路的例子，已可說明拉傑夫根本不懂足球。

泰利文斯。（路透社）

他入主曼聯前曾收購兩支足球隊：2017年11月收購瑞士的洛桑體育會（FC Lausanne-Sport）當季球隊即降班，之後只是瑞士超聯的「升降機」；2019年夏天收購法甲球隊尼斯，自此球隊表現反覆亦不斷易帥，引發球迷不滿。如今曼聯弄至如斯田地，拉傑夫的剛愎自用「應記一功」。他的一意孤行結果一錯再錯，辭退卡域克只是換湯不換藥，大膽斷言，他寵信的貝拉達和韋確斯一日在位，曼聯一日都不會有好日子過。現在說降班言之尚早，可是目前球員信心低落的當下，如不盡快撥亂反正，一切也有可能。