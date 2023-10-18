拉傑夫曾以卡斯米路為例　指曼聯轉會策略有問題　入股仍存變數

正當全英國關注富豪拉傑夫（Jim Ratcliffe）入股收購曼聯25%股份，會為紅魔鬼未來帶來什麼變化，格拉沙家族總是不會令大家失望——原定周四召開董事會表決拉傑夫入股議案，惟因有尚待解決的議題，要押後再議。

拉傑夫4年前跟《泰晤士報》訪問中曾提及曼聯轉會策略有問題，《衛報》更指對方今年3月到訪奧脫福時，當着行政總裁阿諾特（Richard Arnold）及足球總監梅圖（John Murtough）面前，直斥曼聯轉會策略不精明，更以卡斯米路的交易作為例證，這一幕或令拉傑夫今次能否成功入股，添上變數。



拉傑夫入股曼聯一事，或尚存變數。（Getty Images）

CEO為保飯碗的最後掙扎？

卡塔爾富商Jassim bin Hamad al Thani為首的財團放棄收購曼聯後，只剩下拉傑夫以13億英鎊收購曼聯25%股份的方案。議案原定在曼聯本周四董事會上表決，《每日電訊報》指，「當中仍有重要因素須解決」，因此拉傑夫入股議案不會在本周四表決。

到底還有什麼重要事項未解決？《每日快報》指，方案在幕後持續討論，因此須押後再議。財務上，拉傑夫提出的方案已提供足夠溢價，難免令人想到，方案中提出的一大要求——掌控曼聯足球部門。拉傑夫希望引入他旗下英力士集團（Ineos）的人馬到曼聯，屆時行政總裁阿諾特及足球總監梅圖很大機會被踢走，阿諾特身為曼聯董事局12名成員之一，對拉傑夫入股一事有一定話事權。

拉傑夫曾以卡斯米路為例，指出曼聯轉會策略有問題。（Getty Images）

當面直斥買入卡斯米路「不精明」

然而押後表決或已是阿諾特的最後掙扎，畢竟董事局12名成員之中，半數為格拉沙家族成員，他一個人對拉傑夫方案的態度，相信難以改變董事局的決定。

身為曼聯球迷的拉傑夫，曾屢次批評紅魔近年轉會策略，《衛報》指出今年3月到訪曼聯卡靈頓訓練基地時，他曾當着行政總裁阿諾特和足球總監梅圖面前說，球會過去數季的轉會收購很多時都不甚精明，並以6000萬歐元簽入卡斯米路為例，稱這位巴西球星已屆30歲，卻獲提供一紙35萬英鎊的4年長約。

當時拉傑夫以潛在買家身份到訪，可以想像阿諾特和梅圖面對這位「未來老細」有多尷尬，亦不難理解阿諾特不想拉傑夫入股曼聯。

曼聯CEO阿諾特。（Getty Images）

拉傑夫在尼斯身上即中「回力鏢」

卡斯米路加盟曼聯首季表現突出，成功帶領紅魔重返前四，聯賽盃決賽更是先開紀錄的入球功臣。不過今季他的表現大倒退，狀態大跌，速度跟不上對手。

有意思的是，拉傑夫對曼聯轉會策略的批評，卻在他名下球會尼斯身上立刻中「回力鏢」——卡斯米路加盟曼聯的2022年夏天，尼斯引入卡斯柏舒米高、艾朗藍斯、巴克利等10多個球員，已屆35歲的舒米高獲得一紙3年合約，他在一年後已離隊。

曼聯球迷希望格拉沙能「完全放手」，但似乎暫未能如願。（Getty Images）

拉傑夫銳意改革曼聯的足球部門，同時希望加快主場奧脫福的擴建計劃，將容量由目前的7.4萬提升至9萬人。轉會市場策略方面，拉傑夫4年前接受英國《泰晤士報》的訪問再度「出土」，被認定他入股後曼聯不會再在轉會市場大灑金錢。

當時拉傑夫形容紅魔鬼：「他們沒有選擇合適領隊……他們花費大量愚蠢的金錢（They have spent the dumb money），帶來費特這種球員。曼聯在費格遜離任後在轉會市場用上大量金錢，表現卻差勁，那已是溫和的講法，老實說，他們是令人震驚地差勁（shockingly poor）。」

他當時曾披露：「我們（在尼斯）有個不一樣的方式，較這裏的略為聰明。嘗試多做一點草根工作，嘗試吸引區內年輕球員。有些球會似乎能夠做到，如修咸頓和里爾，曼聯在這方面真是很差劣、很迷失。」從中可見，曼聯在拉傑夫入股後，轉會策略勢將改變，料不會再花大量金錢「追星」，改為注重青訓和培育本土年輕球員。