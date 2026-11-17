王楚欽的球迷終可放下心頭大石。這個國乒好手成為第12名入圍WTT香港總決賽男單16強的球手，下月9至13日將於啟德體藝館獻技。至於他能否與孫穎莎合體「莎頭組合」出戰混雙，則有待大會稍後公布唯一一張混雙外卡誰屬。



王楚欽將再次訪港獻技。（Getty Images）

WTT上周更新九席WTT香港總決賽入圍名單，早前於法蘭克福冠軍賽摘銀的德國球手法蘭斯卡（Patrick Franziska）及法國「眼鏡兄」阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun）上榜，周啟豪與溫瑞博則成為國乒首批入圍的男單代表。

王楚欽取得男單第12席。（Getty Images）

正當球迷擔心王楚欽能否在香港亮相之時，WTT今日再公布一席名單，王楚欽成為入圍的第12人；混雙第7席則由德國的邱黨/莎賓雲達奪得。混雙的8個席位由7對憑積分入選的組合及1對外卡組合組成，至於外卡最終會否由王楚欽/孫穎莎奪得，則有待大會公布。

王楚欽/孫穎莎能否出戰混雙，有待大會公布外卡誰屬。（Getty Images）

（WTT圖片）

WTT香港總決賽2026單打入圍名單（持續更新） 男子單打 女子單打 菲歷斯勒邦 （法國） 松島輝空 （日本） 張本美和 （日本） 大藤沙月 （日本） 張本智和 （日本） 卡達雲奴 （巴西） 蒯曼 （中國） 王藝迪 （中國） 林昀儒 （中華台北） 莫利加特 （瑞典） 孫穎莎 （中國） 早田希娜 （日本） 張禹珍 （韓國） 周啟豪 （中國） 王曼昱 （中國） 佐藤瞳 （日本） 法蘭斯卡 （德國） 阿歷斯勒邦 （法國） 陳幸同 （中國） 陳熠 （中國） 溫瑞博 （中國） 王楚欽 （中國） 朱雨玲 （澳門） 申裕斌 （韓國） 有待公布 有待公布 橋本帆乃香 （日本） 石洵瑤 （中國） 有待公布 有待公布 有待公布 有待公布