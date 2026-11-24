一共來自21個國家及地區的95支船隊，近日雲集香港出戰「2027香港Dragon級別帆船世界錦標賽」，賽事日前舉行開幕儀式，更邀得熱愛帆船運動的影帝梁朝偉擔任大使，星光熠熠。



香港兩大影帝周潤發和梁朝偉近年積極參與運動，「發哥」熱愛路跑和山賽，梁朝偉則成為水上運動的代表，他日前更於香港遊艇會出席「2027香港Dragon級別帆船世界錦標賽」，擔任活動大使。賽事共有95支船隊共299名船員參與，這95支船隊來自21個國家或地區，參賽陣容遍及歐洲、亞洲、大洋洲及北美洲。德國以16支船隊成為參賽船隊最多的國家，東道主香港則有14支船隊角逐，英國、荷蘭及澳洲亦派出多支船隊，日本及另外15個國家和地區則有船手參與。根據2026年Dragon級別帆船世界排名，排名前32位的船手中共有20人參賽，當中19人將親自掌舵。

熱愛水上運動的梁朝偉擔任活動大使。（公關提供）

一眾嘉賓在記者會上畫龍點睛。（公關提供）

以衛冕身份來港、曾三奪Dragon級別帆船世界錦標賽冠軍的Andy Beadsworth 表示，日前的香港海域情況海浪相較大。面對今屆接近100艘 Dragon同場競逐，他預計起步將是一大挑戰，將盡量避開船隻密集的位置，減低碰撞風險，並利用較長的賽道追回失地。

在「2026香港Dragon級別帆船亞太錦標賽」分別奪得冠軍及季軍的「Provezza Dragon 號」Andy Beadsworth 和「Bluebottle 號」Graham Bailey出席記者會。（公關提供）

「2027 香港 Dragon 級別帆船世界錦標賽」賽區設於果洲群島附近一帶。賽事期間，預計將出現由輕風至強勁東北季候風，以及湧浪等不同海況，考驗各支船隊的技術、團隊合作及戰術部署。今屆賽事設Overall組、Corinthian組及 Masters組三個獎項組別。