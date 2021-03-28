【F1巴林站】不再讓平治壟斷？　紅牛奪桿位　一數據預視首站冠軍

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-28 15:14

F1（一級方程式賽車）新賽季在巴林正式展開，俄羅斯車手馬薩賓（Nikita Mazepin）未開季已因「摸胸事件」成為眾矢之的，未料這名「富二代」在首站排位賽，又再成為負面意義上的主角。 即使馬薩賓排位賽包尾，仍一手毀掉四屆冠軍華迪爾（Sebastian Vettel）的新車隊首戰。

馬薩賓以上季F2以第5名完賽，兇悍的駕駛風格、加上場外暴力事件，令他早已惡名昭彰，今屆得以升上F1，是憑本身極度雄厚的家族財力加盟哈斯車隊，也是公開秘密，季前更因一次「摸胸事件」而遭車迷發起抵制行動，說是「最惡富二代」絕不為過。儘管馬斯賓多次表示會改善，但一開季，他就成為眾矢之的。

馬薩賓季前已被負面新聞困擾：

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「摸胸事件」中，遭廣傳的疑似馬薩賓爭議片段截圖：

四屆世界冠軍華迪爾離開法拉利、今季轉投Aston Martin（前名Racing Point），本想有個強勢開始，未料他在排位賽第1回合（Q1）尾聲造快圈時，卻遇上馬薩賓。

馬薩賓毀君子協定 華迪爾受影響提早出局

F1車手間一向有不成文的「君子協定」，排位賽時為了大家都能善用緊拙時間造圈速，在熱身圈「排隊」起跑時不會爬頭、不會妨礙彼此。未料在Q1末段所餘時間不多，華迪爾、奧干等車手如常「一個跟一個」等待造圈時，車龍當中的馬薩賓卻突然抽頭加速，一口氣超過三輛車，衝到起點線造圈。

更「驚喜」的是，馬薩賓開始造快圈後，第一個彎位就失控，引發示意車輛減速的黃旗，也導致在他身後的華迪爾受影響，未能造出最快圈速，最終排第18位，Q1止步。華迪爾更因未有按黃旗指示減速，需在周日的正賽前見裁判。

至於馬薩賓駕駛性能明顯較其他車隊落後的哈斯戰車，在Q1包尾出局；隊友米克舒密加犯錯較少，排名亦較他高一位，第19位起跑。

馬薩賓間接導致華迪爾出局逐格睇（按圖放大）：

Q1的黃旗受害者亦不止華迪爾一人。辛斯駕駛的法拉利在8號彎因引擎故障停下，再次引發黃旗，Alpine車隊（前名：雷諾車隊）的奧干也因而未能順利造出快圈，Q1止步。

馬薩賓的舉動即引來猛烈抨擊，《BBC》記者Andrew Benson直指他破壞車手間的君子協定、戰車更失控而阻礙其他車手造圈速，「他會成為最不受歡迎人物」。馬斯賓在排位賽後，則直言：「我不知道原來有這樣的君子協定，以後我會好好注意的。」他又自辯只是按照車隊指示行事：「我在車庫內因為FIA（國際汽車聯盟）的檢測花了太多時間，而當時餘下時間很少，或許不夠我趕到起點線造圈，車隊叫我加速，我就照做了。我作為車手，也只能聽命行事吧。」

華迪爾轉會後首戰即失利，坦言失望又憤怒，但亦強調：「若我慌亂和不開心也無補於事，唯有好好準備吧。」（Getty Images）

華迪爾轉會後首戰就落得Q1出局的下場，顯得非常失望，「我們應該要快很多的，但（排位賽最後時）剛好趕及到起跑線上，就發生了黃旗事件，所以根本不可能再造圈。」被問及會否對馬薩賓破壞「君子協定」不滿，華迪爾則道：「是的，但最根本原因是我們花了太多時間去提升車軚表現，令我們只能在賽道最混亂之時造圈。」

2021 F1巴林站排位賽成績一覽：

紅牛延續季前測試強勢 佩雷斯獲寄予厚望卻失利

在平治車隊連續奪得7屆冠軍後，車迷都期待新賽季在底盤、車隊成本等皆有新限制下，比賽能有新意思，尤其對季前測試表現突出的紅牛車隊寄予厚望。

最終紅牛一號車手韋斯達賓（Max Versteppan）不負眾望，在Q3以0.388秒的莫大差距壓過兩架平治，生涯第4次奪得桿位（Pole），咸美頓和保達斯分列第2及第3位，是平治由2014年混能引擎時代開始，首次未能在首站排位賽奪桿位。有趣的是，自2016年羅斯堡為平治在巴林封王以來，未曾有車手能在此賽道由第二位起跑而奪冠，又是否預示韋少可順利封王？

韋斯達賓（右）生涯首次連續兩站（跨季度）獲得桿位。（Getty Images）

比較意外的，是紅牛新二號車手佩雷斯在Q2以黃軚出戰，終以0.035秒之差被淘汰，只能排第11起跑，要衛冕分站冠軍難度極高；諷刺的是，前季遭紅牛降班、「金牛」艾法托利的加斯利延續上季的出色表現，在Q2以黃軚打入Q3，最終取得第5起跑位置。紅牛能否破平治壟斷，還看佩雷斯能否打破紅牛二號車手魔咒，盡早交出表現。

法拉利回勇？ 超級新人角田裕毅獲看好

法拉利經歷去年的慘淡賽季後，引擎馬力似乎有所回升，陸克萊和新加盟的辛斯分列第4及第8，季前測試表現穩健的麥拿侖，則分列第6及第7位，新加盟的列卡度成功擊敗諾里斯。闊別F1兩年後回歸的前世界冠軍艾朗素，則為Alpine奪得第9位，

外界寄望佩雷斯終可助紅牛挑戰平治，但這位墨西哥車手首戰排位賽即失利。（Getty Images）

至於獲譽「超級新人」的艾法托利車手角田裕毅，在Q1以第2名完成，時間僅僅遜於韋斯達賓，但他在Q2以黃色中性軚造圈，未能再創佳績，只能以第13名完賽，但仍成為3名新人（角田、馬薩賓、米克舒密加）中成績最好的一位，雖然很大程度是受惠於性能優秀的戰車AT02，但角田早在季前測試及自由練習已連番造出驚人速度，表現絕對值得期待。

「小巨人」角田裕毅被視為紅牛車隊未來的巨星。（Getty Images）

重溫2020年F1車手榜最終排名：