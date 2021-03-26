【F1】俄羅斯非一般新人馬薩賓　風格狠辣或成新一代公路炸彈

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-26 13:29

相隔3個多月，新一季F1將於本周末回歸，於巴林上演今季的揭幕戰。新人事，新賽季，今季有3個新名字登陸F1，3名「新鮮人」不約而同從F2升班，分別是「車神之子」米克舒密加﹑「日本小巨人」角田裕毅及「俄國二世祖」馬薩賓。 現年22歲的馬薩賓，未出戰先有醜聞，爆出「胸襲」事件。除此以外，這名「二世祖」風格火辣，新升班的他會否成為另一支魚雷？

哈斯車隊新一季「大換血」，哥桑與麥奴臣齊齊離隊，改由兩名新人「車神之子」米克舒密加及馬薩賓（Nikita Mazepin）組成今年的車手搭檔。

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馬薩賓與米克舒密加今年將會在哈斯車隊做拍檔。（資料圖片／Getty Images）

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F1車手之中，「有錢仔」何其多，當中包括「太子爺」史杜爾（Lance Stroll）及「食品大亨之子」拿迪菲（Nicholas Latifi）。馬薩賓之父在俄羅斯經營化學原料公司Uralchem，根據福布斯數據，身家約76億美元，加上馬薩賓家族與俄羅斯總統普京的關係過從甚密，可見他是非一般的「有錢仔」。

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馬薩賓的賽車路上，「父幹」的確扮演十分重要的角色，使他的賽車生涯「扶搖直上」。首年戰F3歐洲錦標賽的成績只屬一般，幸好家族有大量資金，以金錢換取不同的F1車隊私人測試，工多藝熟，馬薩賓的成績逐漸改善，在2018年GP3以總亞軍完賽。

馬薩賓曾經擔任印度力量的試車手，為他的賽車生涯增添不少經驗。（資料圖片／Getty Images）

F1首6站賽程（按圖放大）：

2019年轉戰F2，新人賽季僅5站打入前10位，表現慘不忍睹，父親再一次「拔苗助長」，去年加盟了父親贊助的Hitech車隊，加上找來一班出色的工程師，使馬薩賓戰績突飛猛進，6度登上頒獎台並兩次拿走分站冠軍，並他以總成績第5名完成賽事。

「錢唔係萬能，無錢卻萬萬不能」，在F1的世界，有錢的確買到不少方便，馬薩賓財力雄厚如此，相信哈斯以外亦有車隊願意讓馬薩賓加盟。原本美資的哈斯車隊如今增添俄國元素少不免，除了冠名贊助隨即換上馬薩賓母公司Uralkali外，車身拉花更出現俄羅斯國旗的紅﹑藍﹑白三色。

馬薩賓加盟哈斯，家族生意隨即成為冠名贊助。（資料圖片／Getty Images）

充滿「父幹」的馬薩賓，早已引來不少「Haters」，諷刺他要不是財大氣粗，根本沒有辦法取得F1的一席位。馬薩賓賽場上狠辣的駕駛手法，同樣惹來不少爭議。

先在2019年俄羅斯站，馬薩賓在首圈與韓世龍（Jack Aitken）齊齊衝出緩衝區，兩車駛回賽道時，馬薩賓並沒有留足夠空間，韓世龍繼續直進就會撞牆，只好與馬薩賓「攬炒」，最終無辜的日本車手松下信治被馬薩賓撞往防撞欄，賽後被賽會重罰。

進攻狠，防守同樣不留情面，馬薩賓去年F2的巴林站領先時，為了力阻對手的來襲，一場連續4度向後上的對手「閂閘」，每一次也將對手迫至牆邊，險象環生，「受害者」包括現任隊友小舒密加及升班的角田裕毅，賽會亦在賽後罰加時5秒。

F1的前輩列卡度對馬薩賓「進取」的防守有話兒，直言這一種防守風格需要受罰，事關他在防守時多次變線。對於別人的指控，馬薩賓一於少理，堅稱不會出現犯規的場面，「我深信自己不會犯規，我會花時間熟讀條例，正如每一個偉大的F1車手，當你看到空位的時候便要進攻，若你不這樣做，必定有其他車手做出相同的事。」

馬薩賓的駕駛風格狠辣，若在F1賽場以更大馬力的戰車做出以上行為的話，一旦炒車後果不堪設想，希望馬薩賓在新一季不會為了勝利而不擇手段，而釀成危險意外，否則大有機會成為「俄羅斯魚雷2.0」。

馬薩賓過往的麻煩事同樣一籮籮，這名俄國「二世祖」早在2016年拳打艾洛特（Callum Ilott），及後被罰停賽一場。在剛過去的賽季，馬薩賓在比利時站因為被罰5秒而錯失分站冠軍，返回頒獎區時撞向第二名的牌子，試圖攻擊該名冠軍角田裕毅，角田沒有因而動怒，繼續與車隊工作人員慶祝，賽會亦沒有特別重罰馬薩賓。

場內聲望一般，場外的行為亦惹爭議，早前曾在個人Instagram出現「關公災難」，上載一段「胸襲」女子的片段，即使事後該名受襲女子澄清與馬薩賓份屬好友，加上馬薩賓本人及車隊立即道歉，但不少車迷仍然對該名「二世祖」甚為不滿，指他以金錢擺平不少麻煩事，同時直斥哈斯「見錢開眼」，而不少外國YouTuber在影片中，刻意避過馬薩賓的名字，可見他在外界的印象確實麻麻。

另外，因為俄羅斯早前的禁藥風波，導致馬薩賓將暫時不能使用俄羅斯的國旗，而是代表「俄羅斯賽車協會」（Russian Automobile Federation）出戰。

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無論如何，馬薩賓現時已取得今年的F1其中一個席位，究竟他在場內場外的處事風格，會否為F1帶來更多「花生」，大家可留意今周末的揭幕戰巴林站。

馬薩賓去年在F2取得不俗的成績，曾經贏得兩個分站冠軍。（資料圖片／Getty Images）

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